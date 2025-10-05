Senne Lammens – từ chàng thủ môn quên găng tay đến niềm hy vọng ở Man Utd

Giữ sạch lưới trong trận ra mắt, góp phần mang về thắng lợi 2-0 trước Sunderland ở Ngoại hạng Anh, thủ thành Senne Lammens trở thành niềm hy vọng mới cho công cuộc cải tổ của Man Utd.

Lammens thi đấu trong trận Man Utd thắng Sunderland ở vòng 7 Ngoại hạng Anh, trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 4/10/2025. Ảnh: AP

Trong ngày Man Utd tiếp đón đội bóng mới thăng hạng Sunderland, có ba tiếng hò reo vang dội nhất từ đầu mùa đã vang lên khắp sân Old Trafford. Đó là khi Mason Mount mở tỷ số ở phút thứ 8, khi Benjamin Sesko có pha lập công đầu tiên trên sân nhà, và cuối cùng là gần cuối hiệp một – thời điểm thủ thành Lammens băng ra đón quả tạt của đối thủ với phong thái tự tin.

Pha cứu thua hay nhất của Lammens đến ở cuối hiệp hai, khi anh dùng chân cản cú sút của Chemsdine Talbi. Khán giả tại Old Trafford còn vỗ tay vang dội khi thủ thành 23 tuổi bắt gọn một quả tạt của Sunderland ở phút bù giờ, pha xử lý chắc tay thứ hai của anh trong trận. Dù vẫn có khoảnh khắc thót tim, như khi Lammens lao ra khỏi khung thành để ngăn cản pha thoát xuống của Bertrand Traore khiến đối phương ngã vờ, nhưng tựu chung CĐV Man Utd đã có một buổi tối mãn nguyện. Đó là trận đầu tiên sạch lưới của CLB mùa này, và mới là thắng lợi thứ 10 của Amorim ở Ngoại hạng Anh từ khi tiếp quản "Quỷ đỏ". Ông và học trò có thể tạm thời cởi bỏ áp lực trước khi bước vào đợt FIFA Days tháng 10.

Hành trình đến với Man Utd

Lammens từng được bầu là cầu thủ xuất sắc của Antwerp khi họ cán đích ở vị trí thứ năm giải VĐQG Bỉ mùa trước. Anh từng được liên hệ với Leeds và Sunderland trước khi Man Utd – vốn đã theo dõi anh từ tháng 12/2024 – lựa chọn thay vì Emiliano Martinez của Aston Villa, do giá chuyển nhượng cao và đã 33 tuổi. Với giá 25 triệu USD được đội chủ sân Old Trafford chi trả, anh trở thành thủ môn đắt giá nhất lịch sử bóng đá Bỉ, vượt qua kỷ lục của Bart Verbruggen từ Anderlecht sang Brighton năm 2023.

Việc Lammens chuyển đến Ngoại hạng nhận được sự ủng hộ từ đồng hương Thibaut Courtois, người từng có bước ngoặt tương tự khi gia nhập Chelsea từ Genk năm 2011. Thủ thành của Real Madrid chia sẻ với Rio Ferdinand rằng Lammens là "một tài năng lớn với phong cách thi đấu rất phù hợp với Ngoại hạng".

Cách đây hai năm, bước ngoặt đến với Lammens khi anh quyết định rời Club Brugge, nơi anh vấp phải sự cạnh tranh với cựu thủ thành Liverpool là Simon Mignolet. Giám đốc kỹ thuật của Antwerp bấy giờ, Marc Overmars, mời gọi anh với lời hứa trao cơ hội tương tự cách ông từng làm với Andre Onana ở Ajax năm 2016.

Ban đầu mọi chuyện không suôn sẻ, khi Lammens phải ngồi dự bị phần lớn trong mùa đầu tiên ở Antwerp. Nhưng theo đồng đội Toby Alderweireld, cựu trung vệ Tottenham, kinh nghiệm đó đã giúp thủ thành 23 tuổi trưởng thành. "Về mặt tâm lý, năm đó thực sự khó khăn với Senne", Alderweireld nói trên podcast Het Laatste Nieuws. "Nhiều người có thể sẽ chùn bước trong tập luyện và mất tinh thần, nhưng cậu ấy luôn cống hiến hết mình. Năm đó đã giúp Senne mạnh mẽ hơn. Cậu ấy trẻ, cao lớn, rất phù hợp với bóng đá Anh".

Lammens khi còn thi đấu ở Antwerp - bệ đỡ quan trọng đưa anh đến Man Utd hè 2025.

Thời điểm thủ thành bắt chính Jean Butez bị gãy tay vào cuối mùa 2023-2024, Lammens được trao cơ hội và anh trở thành lựa chọn số một từ mùa hè năm đó. Những con số ấn tượng dần được ghi nhận. Mùa 2024-2025, Lammens có số pha cứu thua nhiều hơn ít nhất 20 lần so với bất kỳ thủ môn nào của 10 giải đấu hàng đầu châu Âu, xếp thứ hai về số bàn thua ngăn chặn (18 pha) và chỉ có năm thủ môn thực hiện nhiều pha băng ra bắt bóng hơn. Anh cũng cản phá thành công bốn trong tám quả phạt đền phải đối mặt.

Lammens có thói quen ghi chép chi tiết về cách các cầu thủ đối phương rê bóng, pressing, sút bóng và sút penalty vào một cuốn sổ. "Bạn không muốn phân tích quá nhiều, nhưng việc ghi lại các điểm mấu chốt trước trận giúp tôi chuẩn bị tinh thần tốt hơn và hạn chế tối đa việc bị bất ngờ", Lammens từng chia sẻ. "Nó dần trở thành một thói quen, và thực sự rất hữu ích".

Lammens thuận chân phải nhưng cũng có khả năng chơi bóng bằng chân trái. Cũng thống kê mùa trước ở giải VĐQG Bỉ ghi nhận: khoảng 42% đường chuyền dài của anh thành công, tương đương với con số của Emiliano Martinez ở Aston Villa.

David Van den Broeck, ký giả của báo Bỉ Het Nieuwsblad từng theo dõi sự nghiệp của Lammens tại Antwerp, nhận xét: "Senne là một thủ môn xuất sắc trong việc cản phá và xử lý tốt các tình huống cố định, dù ai cũng biết sẽ có sự khác biệt lớn khi đối mặt với những đội bóng mạnh có khả năng không chiến tốt ở Ngoại hạng. Cậu ấy cần mạnh mẽ và chủ động hơn. Cậu ấy bình tĩnh trong khung thành, nhưng đôi khi quá thoải mái đến mức suýt bị đối phương ép vào sai lầm".

Ben Foster, người từng có 5 năm tại Man Utd, không tin rằng CLB đã chọn đúng người. "Vị trí thủ môn ở Man Utd là thử thách khó nhất trong bóng đá thế giới, bạn cần một người có đôi vai rộng", anh nói. "Tôi đã xem một vài đoạn video nổi bật của cậu ấy trên YouTube, trông cũng ổn. Nhưng tôi vẫn không nghĩ đó là câu trả lời. Việc chọn một người từ Royal Antwerp và kỳ vọng cậu ấy trở thành thủ môn hàng đầu ở Ngoại hạng là điều kỳ diệu nếu thành công".

Senne Lammens – từ chàng thủ môn hay quên găng tay đến niềm hy vọng ở Man Utd Một số pha cứu thua của Lammens ở Antwerp.

Những điểm yếu cần khắc phục đó, cộng với áp lực ở Old Trafford và sự soi chiếu hàng ngày từ truyền thông Anh, ít nhất chưa thể "nuốt chửng" Lammens trong ngày ra mắt. Trước Sunderland, thủ thành 23 tuổi này có 31 pha chạm bóng, thực hiện ba pha cứu thua, cùng hai lần lao ra bắt bóng bổng. Phần lớn các pha chuyền bóng của anh trong trận là những đường phất dài (38/44), số đường chuyền dài chính xác là 12, đạt tỷ lệ 31,6%.

Lammens từng khởi đầu sự nghiệp với vai trò tiền đạo nhưng chuyển sang làm thủ môn vì không thích việc thường xuyên bị thay ra và phải chạy nhiều. Anh gia nhập lò đào tạo của Club Brugge năm 12 tuổi, và một đoạn video từng gây sốt khi anh lên tham gia tấn công, đánh đầu ghi bàn trong trận hòa 2-2 với Real Madrid ở giải trẻ UEFA Youth League 2019.

"Ở Brugge, tôi đôi khi quên găng tay hoặc giày ở nhà", Lammens kể với Het Nieuwsblad hồi tháng 5. "Rồi cha tôi phải lái xe một tiếng để lấy chúng. Chuyện đó không chỉ xảy ra một lần. Nếu cảm thấy không ổn, tôi sẽ phải dùng găng tay của người khác, to hơn ba cỡ. Chuyện đó khiến tôi nhớ mãi. Vì thế, giờ tôi luôn để sẵn đồ ở cửa nhà từ tối hôm trước".

Lammens giúp Man Utd lần đầu sạch lưới ở mùa giải 2025-2026.

Lammens rất thích nghiên cứu Courtois vì phản xạ, Marc-Andre ter Stegen vì khả năng cản phá và Mignolet vì chế độ ăn kiêng cùng sự chăm chỉ trong phòng gym. Ngoài sân cỏ, anh chủ yếu xem NBA và NFL. "Tôi là một người khá trầm tính, đôi khi hơi cô độc", anh nói năm 2021. "Ngoài bóng đá, tôi không có nhiều sở thích khác".

Cảm xúc và sự tán dương từ các khán đài Old Trafford dành cho Lammens có thể "quá lố" xét theo tiêu chuẩn thông thường. Nhưng những điều tưởng chừng như tối thiểu ấy đối với một thủ môn lại không phải là hình ảnh quen thuộc với Man Utd. Thứ mà một người gác đền ở đội bóng này thiếu đi trong những năm gần đây – sự tự tin và uy quyền – ít nhất đã được trông thấy ở Lammens. Vì lẽ đó, nếu khu khán đài Stretford End có reo lên đầy phấn khích "Cậu là Schmeichel tái sinh à, Lammens?" như trong trận Sunderland, ấy là bởi những niềm hy vọng không bao giờ đáng bị phán xét.

Hoàng Thông tổng hợp