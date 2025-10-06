Haaland: 'Lên chức bố giúp tôi đạt phong độ đỉnh cao'

AnhSau khi ghi bàn duy nhất giúp Man City hạ Brentford ở vòng 7 Ngoại hạng Anh, Erling Haaland khẳng định đang thi đấu với phong độ cao nhất sự nghiệp và xem việc có con là chất xúc tác.

Phút 9, Haaland dùng sức mạnh và tốc độ vượt qua cả Sepp van den Berg và Nathan Collins rồi dứt điểm chân trái về góc gần hạ nốt thủ thành Caoimhin Kelleher.

Trung phong người Na Uy ghi bàn thứ 9 tại Ngoại hạng Anh mùa này. Đây cũng là trận thứ 9 liên tiếp ghi bàn cho cả CLB và ĐTQG - chuỗi phong độ tốt nhất sự nghiệp. Haaland đã lập công ở 22 trong 23 sân vận động mà mình từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh.

Erling Haaland che chắn loại bỏ Sepp van den Berg...

Nathan Collins để ghi bàn trong trận Man City thắng Brentford 1-0 trên sân Gtech Community, London, Anh ngày 5/10/2025. Ảnh: AP

"Bạn có thể nói tôi đang ở phong độ cao nhất", Haaland nói sau trận, nhắc đến việc đón con trai đầu lòng hồi tháng 12/2024. "Tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn bây giờ. Tất cả là nhờ chuẩn bị, cả thể chất lẫn tinh thần. Có con khiến tôi ngắt kết nối với bóng đá nhiều hơn, không lo lắng hay nghĩ quá nhiều như trước. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến con trai mình".

Tiền đạo số 9 cho biết rất thích thú với cuộc đấu tay đôi cùng trung vệ Van den Berg. "5 phút đầu cậu ấy liên tục đẩy tôi", Haaland nói. "Tôi nghĩ 'được thôi, cùng chơi nào', rồi bắt đầu đẩy lại. Điều đó làm tôi có thêm động lực, đặc biệt khi trước trận tôi cảm thấy hơi mệt. Đây là một trong những bàn tôi thích nhất vì mang đúng tinh thần chiến đấu".

Haaland cũng ví lối chơi của Brentford gợi nhớ đến Stoke City thời Rory Delap với những quả ném biên dài. "Họ rất to cao, có những quả ném biên từ giữa sân. Không dễ chút nào", trung phong 25 tuổi nói. "Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị kỹ, phân tích kỹ lưỡng. Ban huấn luyện làm rất tốt và toàn đội đã kiểm soát tình hình".

HLV Pep Guardiola vẫy tay chào khán giả sau trận. Ảnh: Man City

Pha lập công duy nhất của Haaland giúp HLV Pep Guardiola chạm mốc 250 chiến thắng tại Ngoại hạng Anh sau 359 trận cầm quân. Ông xô đổ kỷ lục cũ khi Sir Alex Ferguson cần tới 404 trận và Arsene Wenger mất 423 trận để đạt mốc tương tự.

"Thật vinh dự khi được đứng cùng Sir Alex và Wenger", HLV Tây Ban Nha bày tỏ. "Tôi sẽ mời họ một bữa tối, có thể ở Manchester, có thể ở nơi có nhiều nắng hơn. Thành tựu này là nhờ CLB, các cầu thủ và toàn bộ ban huấn luyện. Chúng tôi đã làm được nhanh hơn, tốt hơn và tôi thực sự hài lòng. Giờ hãy hướng tới 250 trận thắng tiếp theo".

Guardiola cũng ca ngợi Haaland ngày càng toàn diện. "Khi Man City ăn ba, tôi cũng không nhớ nổi cậu ấy ghi bao nhiêu bàn, có lẽ là 50 triệu bàn", ông bông đùa. "Giờ đây Haaland tham gia nhiều hơn vào lối chơi, không chỉ ghi bàn. Cậu ấy di chuyển nhiều, pressing nhiều, cống hiến cho tập thể".

Trận thắng Brentford giúp Man City vươn lên thứ năm Ngoại hạng Anh với 13 điểm, kém đỉnh bảng Arsenal 3 điểm. Sau quãng nghỉ quốc tế, đội bóng của Guardiola sẽ trở về sân nhà gặp Everton ngày 18/10.

Hồng Duy (theo Man City)