Slot: 'Liverpool thua Chelsea vì những chi tiết nhỏ'

AnhHLV Arne Slot cho rằng Liverpool thiếu may mắn trong trận thua Chelsea 1-2 ở vòng 7 Ngoại hạng Anh - thất bại thứ ba liên tiếp của họ trên mọi đấu trường.

"Stamford Bridge luôn là nơi khó khăn. Chúng tôi đã tiến rất gần đến kết quả tốt nhưng lại thua vì những chi tiết nhỏ", Slot nói sau trận đấu trên sân Stamford Bridge tối 4/10. "Trận gặp Galatasaray, chúng tôi bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn rồi để đối phương có phạt đền. Trận gặp Crystal Palace thì thua ở phút bù giờ, và hôm nay Chelsea cũng ghi bàn vào cuối trận".

Trận này, Liverpool nhập cuộc không tốt, để Moises Caicedo chọc thủng lưới bằng cú nã đại bác từ ngoài cấm địa phút 14. Sang hiệp hai, Cody Gakpo dứt điểm cận thành quân bình tỷ số 1-1. Nhưng Liverpool vẫn trắng tay ra về vì sai lầm hàng thủ, khi để Estevao thoải mái dứt điểm vào lưới trống ở phút bù thứ năm.

HLV Arne Slot sau trận Liverpool thua Chelsea 1-2 ở vòng 7 Ngoại hạng Anh trên sân Stamford Bridge, London, Anh ngày 4/10/2025. Ảnh: PA

Đây là lần đầu tiên dưới thời Slot, Liverpool nhận ba thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Trước đó, họ thua Galatasaray 0-1 ở Champions League và Crystal Palace 1-2 tại Ngoại hạng Anh. Hệ quả, họ mất đỉnh bảng Ngoại hạng Anh vào tay Arsenal.

Slot cho rằng Liverpool thiếu sự tỉnh táo trong khâu ra quyết định. "Sau khi gỡ hòa 1-1, tôi nghĩ chúng tôi sẽ ghi thêm bàn", HLV người Hà Lan nói. "Nhưng trong 10-15 phút cuối, thế trận trở nên đôi công. Robertson có cơ hội nhưng không xử lý tốt. Đây đều là những chi tiết nhỏ nhưng quyết định kết quả".

Slot thừa nhận hàng công Liverpool chưa đạt hiệu quả mong muốn, nhưng tin Mohamed Salah và tân binh 175,5 triệu USD Alexandre Isak sẽ sớm thi đấu gắn kết. Salah mới có hai bàn, còn Isak chưa "mở tài khoản" tại Ngoại hạng Anh mùa này.

"Càng chơi cùng nhau, họ càng gắn kết", ông nhấn mạnh. "Vấn đề là sự ổn định, bởi chúng tôi có nhiều thay đổi trong mùa hè, cầu thủ mới đến ở các thời điểm khác nhau và không có nhiều thời gian tập luyện. Nếu hôm nay chúng tôi hòa hoặc thắng, mọi người sẽ đánh giá khởi đầu mùa giải này rất tốt".

Mohamed Salah thất vọng sau pha xử lý lỗi trước Chelsea.

Trong trận gặp Chelsea, Salah mất bóng 13 lần, không dứt điểm trúng đích lần nào và bị chuyên trang Sofascore chấm 6,1 điểm, chỉ cao hơn Conor Bradley (5,8 điểm). Tuy nhiên, Slot vẫn bênh vực học trò và chỉ ra điểm tích cực. "Điều tôi thích là chúng tôi đã đưa Salah vào đúng vị trí sở trường", HLV 47 tuổi nói. "Trong sự nghiệp, Salah đều ghi bàn từ những tình huống như vậy. Không phải cơ hội nào cũng được chuyển hóa thành bàn. Đôi khi mọi người quên rằng Salah cũng là con người".

Không chỉ thua trận, Liverpool còn tổn thất lực lượng khi Ibrahima Konate tập tễnh rời sân vì chấn thương cơ đùi từ đầu hiệp hai. Slot cho biết Konate sẽ gặp vấn đề nặng hơn nếu tiếp tục thi đấu, nên thay anh bằng Curtis Jones.

