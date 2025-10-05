Saka lập cột mốc lịch sử cho Arsenal sau tin nhắn từ Henry

AnhBukayo Saka tiết lộ nhận được tin nhắn động viên từ huyền thoại Thierry Henry, trước khi chạm hai cột mốc đặc biệt trong trận Arsenal thắng West Ham ở vòng 7 Ngoại hạng Anh.

Trong lần ra sân thứ 200 tại Ngoại hạng Anh, Saka ghi bàn phạt đền giúp Arsenal ấn định chiến thắng trên sân nhà Emirates. Tiền đạo cánh người Anh cán mốc 100 lần in dấu giày tại giải, với 55 bàn và 45 kiến tạo. Saka trở thành cầu thủ trẻ thứ bảy chạm mốc này trong lịch sử giải (24 tuổi 29 ngày), và là người trẻ nhất kể từ khi Romelu Lukaku làm được năm 2017 (23 tuổi 267 ngày).

Bukayo Saka ghi bàn phạt đền ấn định tỷ số trong trận Arsenal thắng West Ham 2-0 ở vòng 7 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 4/10. Ảnh: Arsenal

Tính riêng ở Arsenal, chỉ Cesc Fabregas đạt 100 lần in dấu giày sớm hơn Saka. Cựu tiền vệ người Tây Ban Nha thiết lập thành tích năm 2011, khi 23 tuổi 242 ngày.

"Có rất nhiều điều để ăn mừng - một chiến thắng, một pha lập công và trận thứ 200 tại Ngoại hạng Anh. Tôi không xem nhẹ những khoảnh khắc như thế này, đặc biệt sau vài tháng phải ngồi ngoài vì chấn thương", Saka nói sau trận đấu ngày 4/10.

Saka còn trở thành cầu thủ Arsenal thứ hai ghi bàn ở trận đấu thứ 200 tại Ngoại hạng Anh, tái hiện thành tích của Thierry Henry trận gặp Crystal Palace năm 2005.

Saka tiết lộ nhận được tin nhắn động viên từ chính huyền thoại bóng đá Pháp trước giờ bóng lăn. "Henry nhắc tôi rằng chúng tôi đã thua West Ham hai trận sân nhà gần nhất. Henry luôn thúc đẩy tôi tiến lên. Tôi rất hạnh phúc khi được đặt tên mình cạnh những kỷ lục của anh ấy", tiền đạo 24 tuổi bày tỏ.

HLV Mikel Arteta chỉ đạo trong trận thắng West Ham. Ảnh: Arsenal FC

Sau trận, HLV Mikel Arteta dành lời khen đặc biệt cho Saka. "Điều cậu ấy làm được ở tuổi này thật phi thường", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói. "Ảnh hưởng của Saka trong những trận đấu lớn rất khó để đạt được. Saka rất ổn định, luôn ham học hỏi và tìm ra cách ghi bàn. Cậu ấy sẽ trưởng thành hơn nữa và tiếp tục tạo dấu ấn cho đội bóng".

Chính Arteta cũng chạm mốc đặc biệt với trận thứ 300 dẫn dắt Arsenal trên mọi đấu trường. Trong đó, ông và học trò thắng 177 trận, chiếm 59%.

Trận này, "Pháo thủ" áp đảo kiểm soát bóng 70%, dứt điểm 21 lần với 5 cú trúng đích, so với 4 và 0 của West Ham, và ghi hai bàn nhờ công Declan Rice rồi Saka. Nhưng chiến thắng không trọn vẹn khi đội trưởng Martin Odegaard đau đầu gối và trở thành cầu thủ đầu tiên bị thay ra trước giờ nghỉ ở ba lần đá chính liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Arteta cho biết tiền vệ người Na Uy cần kiểm tra thêm để đánh giá tình trạng, nhưng tình hình không mấy khả quan.

Arsenal sẽ bước vào quãng nghỉ quốc tế với vị trí dẫn đầu Ngoại hạng Anh. Đội bóng của Arteta có 16 điểm, hơn một điểm so với Liverpool - CLB thua Chelsea 1-2 ở trận đấu muộn.

Hồng Duy (theo ESPN, Premier League)