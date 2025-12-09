10 điểm nhấn ở vòng 15 Ngoại hạng Anh

Man Utd thắp hy vọng giành vé dự Champions League. Man Utd không gặp nhiều khó khăn để đè bẹp Wolves - đội mới có hai điểm và đang xếp bét bảng - với tỷ số 4-1. Kết quả này đưa "Quỷ Đỏ" lên thứ sáu với 25 điểm, bằng Chelsea và chỉ kém Crystal Palace một điểm.
HLV Ruben Amorim thừa nhận ông chưa chắc Man Utd có thể cán đích trong top 4, nhưng khẳng định với tình hình hiện tại, việc CLB lọt vào nhóm dự Champions League trong vài tuần tới là điều khả thi.
Nhưng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhấn mạnh mọi thứ có thể thay đổi chỉ trong một tuần. Ông nói: "Nhìn vào bảng, tất cả đều chỉ cách nhau hai điểm. Mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh. Chúng tôi cần tập trung vào trận đấu tiếp theo. Nếu thắng, vị trí sẽ được duy trì, và đó là mục tiêu chính".
Tương lai Slot - Salah đi về đâu? Tình hình tại Liverpool sau trận hòa 3-3 với Leeds không chỉ xấu đi mà đang tiến gần tới trạng thái khủng hoảng.
Sau khi dự bị trận thứ ba liên tiếp và không được vào sân, Mohamed Salah có cuộc trả lời phỏng vấn gây chấn động. Tiền đạo người Ai Cập cho rằng Liverpool đổ hết trách nhiệm lên anh, quan hệ với HLV Slot rạn nứt và có thể rời CLB ngay trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa.
Việc Salah công khai thừa nhận mối quan hệ giữa anh và Slot đã rạn nứt đặt Liverpool trước một ngã rẽ. Hai bên sẽ tiếp tục thế nào? Bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ, nhưng với những gì đang diễn ra, Anfield có vẻ sắp chứng kiến một thay đổi mang tính bước ngoặt.
Arsenal gục ngã vì khủng hoảng trung vệ. Sau khi William Saliba và Gabriel Magalhaes chấn thương, Arsenal mất thêm trung vệ dự phòng Cristhian Mosquera. HLV Mikel Arteta, vì thế, phải kéo Jurrien Timber vào đá trung tâm hàng thủ với Piero Hincapie.
Sự chắp vá lập tức để lại hệ quả. Chỉ số bàn thua kỳ vọng (xGA) của Arsenal lên tới 2,27 - chiếm khoảng 25% tổng xGA của họ sau 15 vòng - cho thấy chất lượng cơ hội mà Aston Villa tạo ra. Khoảnh khắc định đoạt đến ở phút bù giờ, khi hàng thủ Arsenal không thể phá bóng, để Emiliano Buendia chớp thời cơ với cú đá trong vòng cấm, ấn định tỷ số 2-1.
Trong bối cảnh lịch đấu còn dày đặc, bài toán nhân sự hàng thủ đang trở thành nỗi lo lớn nhất của Arsenal.
Cherki tỏa sáng trong chiến thắng của Man City. Không ghi bàn, Rayan Cherki vẫn là cầu thủ hay nhất trận thắng Sunderland 3-0. Tiền vệ người Pháp dẫn đầu trận đấu ở số lần qua người (5), tạo cơ hội (6) và tổng chỉ số bàn thắng và kiến tạo kỳ vọng (1,21).
Cherki lập cú đúp kiến tạo, trong đó có pha robona gây sốt để Phil Foden đánh đầu ấn định chiến thắng, và nhận tràng pháo tay đứng dậy từ khán giả Etihad khi rời sân phút 82.
Cherki vươn lên đồng dẫn đầu danh sách kiến tạo, với 5 đường chuyền thành bàn ở Ngoại hạng Anh mùa này, cân bằng thành tích của Bruno Fernandes (Man Utd) và Mohammed Kudus (Tottenham). Anh đã có thành tích tốt hơn, nếu Tijjani Reijnders hay Erling Haaland tận dụng cơ hội.
Điều khiến Pep Guardiola ấn tượng nhất không phải kỹ thuật hay sự hoa mỹ, mà chính là khả năng làm tốt những điều cơ bản của Cherki - tỷ lệ chuyền chính xác 88% và bảy pha tranh chấp tay đôi thắng. "Điều tôi ngưỡng mộ nhất là sự đơn giản", Guardiola nói, thậm chí nhắc đến Lionel Messi. "Tôi học được từ Messi rằng: đừng bao giờ mắc lỗi ở những điều đơn giản. Chưa từng. Cậu ấy làm mọi điều đơn giản một cách hoàn hảo".
Chelsea tiếp tục bế tắc ở vị trí trung phong. Trận hòa Bournemouth 0-0 tiếp tục phơi bày vấn đề lớn của Chelsea dưới thời HLV Enzo Maresca - không có trung phong đẳng cấp.
"The Blues" kiểm soát thế trận, dồn ép liên tục và tạo ra nhiều thời cơ hứa hẹn, nhưng khoảnh khắc quyết định trong vòng cấm vẫn không xuất hiện. Từ đầu mùa, các cầu thủ đá chính ở vị trí cao nhất trên hàng công Chelsea chỉ ghi một bàn.
Tình hình càng tệ hơn khi Liam Delap chấn thương vai, khiến Chelsea mất số 9 tốt nhất đem đến sự khác biệt - khả năng di chuyển trực diện, mạnh mẽ và quyết đoán tấn công khoảng trống. Việc thiếu hụt nhân sự chất lượng ở hàng công đang kéo Chelsea chậm lại trên hành trình bứt phá.
Aston Villa đã trở thành ứng viên vô địch? Aston Villa từng tịt ngòi qua bốn vòng đầu, và không thắng, chỉ giành ba điểm qua năm vòng.
Nhưng đội bóng của Unai Emery "lột xác", thắng 9 trong 10 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh để rút ngắn cách biệt với đỉnh bảng Arsenal còn ba điểm. Lần đầu tiên Aston Villa đạt thành tích này ở hạng đấu cao nhất bóng đá Anh kể từ tháng 12/1919. Ngoại lệ là thất bại 0-2 trên sân Liverpool ở vòng 10.
Ollie Watkins và Donyell Malen đều thể hiện phong độ tốt, trong khi Morgan Rogers gây ấn tượng mạnh với những pha đột phá xuyên tuyến phòng ngự Arsenal. Emiliano Buendia vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn quyết định, cho thấy đội hình Aston Villa đã có thêm chiều sâu.
HLV Mikel Arteta đánh giá Aston Villa là ứng viên nặng ký, nhưng Emery vẫn thận trọng. "Tôi không nghĩ về điều đó", ông nói. "Tôi biết 38 trận là rất khó. Chúng tôi không phải ứng viên. Nếu đã ở vòng 35, có lẽ sẽ nói khác".
Simons ghi bàn giải tỏa ở Tottenham. Xavi Simons có màn trình diễn hay nhất từ khi chuyển đến Tottenham với giá 86 triệu USD vào hè 2025.
Trong trận thắng Brentford 2-0, Simons được trả lại vị trí số 10 sở trường thay vì đá dạt trái như giai đoạn đầu, và lập tức trở thành cầu thủ hay nhất trận. Tiền vệ người Hà Lan dứt điểm nhiều nhất (4) và sút trúng đích nhiều nhất (2), kiến tạo bàn mở tỷ số cho Richarlison rồi lập siêu phẩm độc diễn ấn định tỷ số.
HLV Thomas Frank ca ngợi học trò: "Tôi rất mừng cho Simons. Cậu ấy làm việc cực kỳ chăm chỉ, chuyên nghiệp và quyết tâm. Chỉ cần một chút thời gian thích nghi".
Bruno Guimaraes ghi siêu phẩm Olimpico. Trong trận thắng Burnley 2-1, Guimaraes mở tỷ số cho Newcastle bằng cú đá phạt góc hiểm hóc từ cánh trái, đưa bóng vượt ngoài tầm cản phá của thủ môn Martin Dubravka khi các đồng đội vẫn đang chờ bóng được treo vào khu 16m50.
Trước đó, Marcus Tavernier là người đầu tiên ghi bàn từ phạt góc ở Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026, ghi bàn mở tỷ số cho Bournemouth trong trận thắng Nottingham Forest 2-0 ở vòng 9.
Trong hơn 30 năm lịch sử Ngoại hạng Anh, mới chỉ có 20 bàn phạt góc được ghi và có hai cầu thủ từng làm điều đó hai lần. Ashley Westwood lập công cho Burnley vào các năm 2019 và 2020, lần lượt trên sân Liverpool và Southampton. Neil Pointon của Oldham Athletic cũng góp mặt trong nhóm hiếm hoi này.
Một số cầu thủ khác từng ghi bàn từ phạt góc trực tiếp gồm Matheus Cunha (Wolves), James Ward-Prowse (West Ham), Dwight McNeil (Everton), Douglas Luiz (Aston Villa), Matheus Pereira (West Brom) và Ben Watson (Watford).
Tên gọi Olimpico xuất phát từ năm 1924, khi tuyển thủ Argentina Cesáreo Onzari ghi bàn trực tiếp từ phạt góc vào lưới Uruguay - đội vừa giành HC vàng Olympic. Bàn thắng gây chấn động ấy được đặt tên "Olimpico", và thuật ngữ này vẫn được sử dụng cho đến ngày nay.
Crystal Palace đang trở thành "trạm cung cấp" trụ cột cho tuyển Anh? HLV Oliver Glasner ca ngợi Tyrick Mitchell đang nổi lên như ứng viên sáng giá cho vị trí hậu vệ trái của tuyển Anh tại World Cup 2026, sau màn trình diễn ấn tượng trong trận thắng Fulham 2-1.
Thực tế, Crystal Palace đang đóng góp nhiều nhân tố quan trọng cho tuyển Anh. Marc Guehi gần như là cái tên đầu tiên được HLV Thomas Tuchel điền vào đội hình. Thủ môn Dean Henderson có thể sắm vai dự phòng, còn Adam Wharton được kỳ vọng cạnh tranh vị trí ở hàng tiền vệ tuyển Anh.
Vị trí hậu vệ trái vốn là điểm yếu kéo dài nhiều năm và chưa ai thực sự chiếm trọn niềm tin. Mitchell - người từng hai lần khoác áo tuyển Anh năm 2022 - nay 26 tuổi, trưởng thành hơn cả trong và ngoài bóng, và đang nổi lên như lời giải tiềm năng cho bài toán của "Tam Sư".
Dewsbury-Hall cho thấy giá trị bằng khả năng ghi bàn. Tại Everton mùa này, phần lớn sự chú ý dồn vào phong độ ấn tượng của Jack Grealish bên hành lang trái. Nhưng trong trận thắng Nottingham Forest 3-0, người tạo dấu ấn đậm nét lại là Kiernan Dewsbury-Hall - nhạc trưởng chơi xuất sắc ở vị trí số 10.
Tiền vệ 27 tuổi, cập bến Everton từ Chelsea trong mùa hè, trở thành trung tâm trong mọi pha tấn công chất lượng của đội chủ nhà trên sân Hill Dickinson. Anh suýt ghi bàn với cú cứa lòng trúng cột dọc trước khi ấn định chiến thắng bằng pha lập công ở phút 80.
Đây là bàn thứ ba của Dewsbury-Hall trong 4 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh - chỉ kém một so với tổng số bàn anh ghi trong 82 trận đầu thi đấu ở giải. Nếu duy trì phong độ hiện tại, tiền vệ người Anh hứa hẹn trở thành một thương vụ thành công nhất Ngoại hạng Anh mùa này.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AP, AMA, Man City