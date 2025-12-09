10 điểm nhấn ở vòng 15 Ngoại hạng Anh

Man Utd thắp hy vọng giành vé dự Champions League. Man Utd không gặp nhiều khó khăn để đè bẹp Wolves - đội mới có hai điểm và đang xếp bét bảng - với tỷ số 4-1. Kết quả này đưa "Quỷ Đỏ" lên thứ sáu với 25 điểm, bằng Chelsea và chỉ kém Crystal Palace một điểm.

HLV Ruben Amorim thừa nhận ông chưa chắc Man Utd có thể cán đích trong top 4, nhưng khẳng định với tình hình hiện tại, việc CLB lọt vào nhóm dự Champions League trong vài tuần tới là điều khả thi.

Nhưng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhấn mạnh mọi thứ có thể thay đổi chỉ trong một tuần. Ông nói: "Nhìn vào bảng, tất cả đều chỉ cách nhau hai điểm. Mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh. Chúng tôi cần tập trung vào trận đấu tiếp theo. Nếu thắng, vị trí sẽ được duy trì, và đó là mục tiêu chính".