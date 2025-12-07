Salah: 'Liverpool thất hứa, bỏ rơi tôi'

AnhSau trận hòa Leeds 3-3 ở vòng 15 Ngoại hạng Anh, tiền đạo Mohamed Salah cho rằng Liverpool đổ hết trách nhiệm lên anh, quan hệ với HLV Arne Slot rạn nứt và có thể rời CLB ngay tuần sau.

Salah ngồi dự bị suốt 90 phút trận đấu tại Elland Road tối 6/12. HLV Slot chỉ dùng bốn quyền thay đổi, khi tung Joe Gomez, Alexis Mac Allister, Wataru Endo và Alexander Isak vào sân. Đây là lần thứ ba liên tiếp Salah dự bị, sau các trận hòa Sunderland 1-1 và thắng West Ham 2-0 tại Ngoại hạng Anh.

Theo The Times, Salah có cuộc phỏng vấn đầy bức xúc sau trận hòa Leeds. Tiền đạo 33 tuổi nói anh không còn biết tương lai ra sao tại sân Anfield và dự định gửi lời chào tạm biệt người hâm mộ trong trận tiếp Brighton ở vòng 16 Ngoại hạng Anh ngày 13/12.

Mohamed Salah vẫy tay chào người hâm mộ sau trận Liverpool hòa Leeds 3-3 trên sân Elland Road, thành phố Leeds, Vương quốc Anh, vòng 15 Ngoại hạng Anh tối 6/12/2025. Ảnh: Shutterstock

Salah cho biết anh từng có quan hệ tốt với HLV Arne Slot - người góp công lớn giúp Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước, nhưng điều đó đã không còn tồn tại. Ngôi sao Ai Cập nói những cam kết dành cho anh khi ký hợp đồng hai năm vào cuối mùa trước đã không được thực hiện.

"Tôi rất thất vọng", Salah nói trong cuộc phỏng vấn kéo dài hơn 7 phút. "Tôi đã cống hiến rất nhiều cho CLB, đặc biệt mùa trước. Bây giờ tôi phải ngồi dự bị và không hiểu lý do vì sao. Cảm giác như CLB đã bỏ rơi tôi"'.

Salah cho biết sẽ đưa gia đình tới dự khán trận gặp Brighton trên sân Anfield vào cuối tuần tới để tận hưởng bầu không khí, bởi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo sau khi lên hội quân cùng tuyển Ai Cập dự Cup châu Phi (AFCON 2025).

HLV Arne Slot (phải) và Mohamed Salah tươi cười sau trận Liverpool thắng Burnley 1-0 trên sân Turf Moor, Burnley, Lancashire, Anh ngày 14/9/2025. Ảnh: EPA

Salah cũng bỏ ngỏ khả năng đây là những ngày cuối cùng của anh tại Merseyside, trong bối cảnh vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ các CLB Saudi Pro League. Dù vậy, anh né tránh câu hỏi về tương lai: "Trong bóng đá, bạn không bao giờ biết trước điều gì. Tôi không chấp nhận tình cảnh này, nhưng không muốn trả lời thêm vì mọi thứ có thể bị diễn giải theo hướng khác".

Salah có thể xem là huyền thoại của Liverpool. Trong 8 năm khoác áo Liverpool, anh ghi 250 bàn và đứng thứ ba trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của CLB, chỉ sau Ian Rush và Roger Hunt, đem về một Champions League và hai Ngoại hạng Anh. Mùa trước, anh ghi 34 bàn, kiến tạo 23 lần trong 52 trận, qua đó giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất ở Anh. Nhưng mùa này, Salah mới ghi năm bàn và kiến tạo ba lần trên mọi đấu trường.

Tiền đạo 33 tuổi nhấn mạnh rằng anh đã ghi nhiều bàn hơn bất kỳ cầu thủ nào ở Ngoại hạng Anh kể từ khi tới Anh, nhưng lại cảm thấy không được bảo vệ như những ngôi sao khác khi phong độ đi xuống. "Hãy nhìn Harry Kane, khi cậu ấy tịt ngòi 10 trận liên tiếp, truyền thông vẫn bảo vệ. Còn tôi thì ngược lại", tiền đạo của Liverpool bày tỏ.

Hồng Duy (theo The Times)