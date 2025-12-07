Guardiola khuyên Cherki học Messi sau pha kiến tạo gây sốt

AnhHLV Pep Guardiola ca ngợi Rayan Cherki sau pha kiến tạo đẹp mắt trong trận thắng Sunderland 3-0 ở vòng 15 Ngoại hạng Anh, nhưng đồng thời muốn học trò học sự đơn giản từ Lionel Mess.

Phút 65, Cherki tăng tốc bên cánh phải rồi ngoặt lại. Tiền vệ người Pháp dẫn một nhịp rồi chuyền bóng kiểu vắt chéo chân (rabona) vào vòng cấm cho Phil Foden đánh đầu trúng mép dưới xà ngang vào lưới, ấn định chiến thắng 3-0. Tình huống phô diễn kỹ thuật của Cherki khiến khán giả trên sân Etihad reo hò khi được chiếu lại trên màn hình lớn.

"Rayan là cầu thủ xuất sắc, còn trẻ và có cá tính lớn", Guardiola nói sau trận. "Ở một phần ba sân cuối cùng, cậu ấy sở hữu những phẩm chất đặc biệt. Điều tôi ngưỡng mộ nhất ở Rayan không phải kỹ thuật đó. Tôi chưa từng thấy Messi thực hiện kiểu tạt bóng như vậy".

Rayan Cherki gây sốt với pha kiến tạo rabona trong trận Man City thắng Sunderland 3-0 ở vòng 15 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh ngày 6/12/2025. Ảnh chụp màn hình

Guardiola nhấn mạnh rằng dù Messi là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử, điều ông học được từ siêu sao người Argentina lại là sự đơn giản. "Tạt bóng bằng chân nào không quan trọng, miễn hiệu quả. Nhưng tôi thích sự đơn giản, vì tôi học từ Messi rằng làm điều đơn giản thì không bao giờ sai", HLV người Catalonia cho biết.

Trước khi Foden lập công, Man City đã dẫn hai bàn nhờ công bộ đôi trung vệ Ruben Dias và Josko Gvardiol. Chiến thắng 3-0 giúp Man City củng cố vị trí thứ hai với 31 điểm, kém Arsenal - đội thua 1-2 trên sân Aston Villa ở trận đấu sớm - hai điểm.

Guardiola cho rằng cuộc đua vô địch sẽ được quyết định bởi sự ổn định. "Muốn vô địch Ngoại hạng Anh, điều quan trọng là sự nhất quán", ông nhấn mạnh. "Nó đến từ cách bạn chơi, cách bạn trưởng thành dù đang dẫn 4-1 hay bị dẫn 1-2. Hôm nay có lẽ là một trong những màn trình diễn tốt nhất mùa này của chúng tôi trong suốt 95 phút".

HLV 54 tuổi nhắc lại những trận đấu gần đây, trong đó có việc Man City suýt rơi điểm trong trận gặp Fulham, dù có lúc dẫn 4 bàn. "Chúng tôi đã nói với nhau rằng nếu cứ chơi như hiệp hai trước Fulham, chúng tôi sẽ không thể cạnh tranh danh hiệu", Guardiola cho biết.

HLV Pep Guardiola phản ứng trong trận. Ảnh: Man City

Trong khi đó, Cherki tiết lộ anh thực hiện pha rabona một phần nhằm đền đáp khán giả. "Tôi có nghe phản ứng của CĐV. Pha bóng đó là dành cho họ, để mang lại niềm vui", tiền vệ người Pháp bày tỏ. "Đó là phẩm chất của tôi, khi có bóng, tôi luôn muốn thử điều gì đó".

Hè 2025, Cherki gia nhập Man City với giá 41,1 triệu USD từ Lyon. Tiền vệ 22 tuổi đã vươn lên đồng dẫn đầu danh sách kiến tạo, với 5 đường chuyền thành bàn ở Ngoại hạng Anh mùa này, cân bằng thành tích của Bruno Fernandes (Man Utd) và Mohammed Kudus (Tottenham).

Cherki hài lòng khi đội nhà giữ sạch lưới, nhưng tỏ ý dè dặt khi được hỏi về cuộc đua vô địch. "Chúng tôi biết mình chỉ còn kém Arsenal hai điểm, nhưng chúng tôi tập trung từng trận một. Toàn đội chỉ nghĩ đến việc thắng trận kế tiếp", anh nói.

Ở trận tiếp theo, Man City làm khách trên sân của Real Madrid ở lượt sáu vòng bảng Champions League tối 10/12. Sau đó bốn ngày, Cherki và đồng đội gặp chủ nhà Crystal Palace ở vòng 16 Ngoại hạng Anh.

Hồng Duy (theo ESPN, Mancity.com)