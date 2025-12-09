Man Utd đại thắng đội chót bảng Ngoại hạng Anh

Tiền vệ Bruno Fernandes lập cú đúp, giúp Man Utd hạ chủ nhà Wolverhampton 4-1 ở trận muộn vòng 15 Ngoại hạng Anh.

Tình huống Bruno Fernandes (số 8) mở tỷ số cho Man Utd. Ảnh: Reuters

Man Utd phung phí nhiều cơ hội tốt trước khi mở tỷ số ở phút 25 từ một tình huống lập bập. Tiền vệ chủ nhà Joao Gomes trượt ngã mất bóng nguy hiểm trước cấm địa. Tiền đạo đội khách Matheus Cunha có bóng, chuyền ngang nhưng hơi non cho Bruno Fernandes, khiến thủ quân Man Utd trượt ngã trong cấm địa. Sau khi bật dậy, Fernandes sút trúng đùi thủ môn Sam Johnstone, bật vào lưới.

Dẫn bàn, nhưng Man Utd lại dần đánh mất thế trận về cuối hiệp một. Điều đó khiến họ phải trả giá bằng bàn gỡ hòa của Wolves. Từ quả tạt của hậu vệ David Moller Wolfe bên trái, tiền vệ Jean-Ricner Bellegarde ngả người vô-lê đẹp mắt về góc xa khiến thủ thành Senne Lammens không kịp đổ người cứu thua.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Wolves kể từ tháng 10/2025. Trước trận này, chủ nhà trải qua chuỗi năm trận toàn thua, không ghi được bàn nào.

Tuy nhiên, Man Utd sớm lấy lại thế trận sau giờ giải lao. Phút 51, từ pha tắc bóng tốt của Luke Shaw, đội khách phản công nhanh. Cunha chọc khe cho Diogo Dalot lao lên bên trái, đối mặt thủ môn. Hậu vệ Bồ Đào Nha không sút mà căng ngang dọn cỗ cho Bryan Mbeumo đệm vào lưới trống. Tiền đạo Cameroon dứt chuỗi bốn trận tịt ngòi trên mọi đấu trường.

Hoàng An