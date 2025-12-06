Arsenal thua ở phút bù thứ 5

AnhArsenal thủng lưới ở phút bù giờ cuối cùng và thua 1-2 trên sân Aston Villa ở trận sớm nhất vòng 15 Ngoại hạng Anh.

Aston Villa định đoạt trận đấu trong pha lên bóng cuối cùng. Từ quả tạt bên cánh phải, các cầu thủ chủ nhà liên tục tranh chấp, nỗ lực dứt điểm khiến Arsenal không thể phá bóng. Trong tình huống lộn xộn, Emiliano Buendia nhanh chân đặt lòng chân phải chéo góc từ cự ly gần, khiến David Raya không thể cản phá.

Emiliano Buendía (phải) mừng bàn ấn định tỷ số, trong trận Aston Villa thắng Arsenal 2-1 ở vòng 15 Ngoại hạng Anh trên sân Villa Park, Birmingham, Anh ngày 6/12/2025. Ảnh: AFP

Với 94 phút lẻ 3 giây, đây là pha thủng lưới muộn thứ hai khiến Arsenal phải thất bại tại Ngoại hạng Anh kể từ mùa 2006-2007, chỉ sau trận gặp Brighton hồi tháng 6/2020 (94 phút lẻ 26 giây). Buendía cũng là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ấn định chiến thắng trước Arsenal ở phút 90 tại Ngoại hạng Anh, kể từ Rodri cho Man City vào tháng 1/2022.

