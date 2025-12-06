Man City chỉ còn kém Arsenal hai điểm

Chiến thắng 3-0 trước tân binh Sunderland giúp Man City rút cách biệt với đỉnh bảng của Arsenal xuống còn hai điểm, sau vòng 15 Ngoại hạng Anh.

Sunderland đã thắng Chelsea, cầm hòa Arsenal và Liverpool mùa này, nhưng gục ngã trước Man City. Đoàn quân Pep Guardiola ghi hai bàn trong hiệp một nhờ công hai trung vệ Ruben Dias và Josko Gvardiol, trước khi Phil Foden đánh đầu ấn định tỷ số trong hiệp hai.

Tình huống Phil Foden đánh đầu ghi bàn thứ ba cho Man City, trong trận gặp Sunderland ở vòng 15 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh ngày 6/12/2025. Ảnh: Reuters

Tiền đạo Erling Haaland không ghi bàn và chỉ chạm bóng hai lần trong hiệp một, nhưng Foden và Rayan Cherki nối dài phong độ cao. Tiền vệ người Anh đã ghi năm bàn trong ba trận gần nhất, còn tuyển thủ Pháp kiến tạo hai lần cho đồng đội lập công trận này.

Khoảnh khắc đẹp nhất trận cũng tới từ pha phối hợp giữa hai cầu thủ này. Cherki chuyền bóng kiểu vắt chéo chân (rabona) để Foden đánh đầu trúng mép dưới xà ngang vào lưới ở phút 65. Cả Foden lẫn Cherki đều vẩy ngón tay lúc reo mừng, hành động ám chỉ một bàn thắng đẹp mắt.

Cherki vươn lên đồng dẫn đầu danh sách kiến tạo, với năm đường chuyền thành bàn ở Ngoại hạng Anh mùa này, cân bằng thành tích của Bruno Fernandes và Mohammed Kudus. Tiền vệ 22 tuổi còn rê qua hai người trong cấm địa, rồi bấm bóng dọn cỗ cho Haaland đệm cận thành ở phút 59, nhưng một cầu thủ Sunderland phá ra ngay trên vạch cầu môn.

