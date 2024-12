10 concert fan Việt tìm kiếm nhiều nhất 2024

2NE1 Vietnam concert là từ khóa xếp thứ năm dù chương trình chưa diễn ra tại Việt Nam. Hồi tháng 11, nhóm nhạc Hàn Quốc thông báo mở concert vào ngày 15-16/2/2025 ở TP HCM. Sự kiện nằm trong dự án Welcome Back Tour, đánh dấu sự trở lại của nhóm sau bảy năm. Theo Straitstimes, các concert của nhóm tạo ra "cơn sốt" săn vé ở nhiều nước châu Á. Nhóm không hoạt động thời gian dài, tuy nhiên FC của 2NE1 vẫn duy trì và hoạt động.

2NE1 thành lập năm 2009, gồm bốn thành viên CL, Bom, Dara, Minzy. Nhóm nổi tiếng thế giới với loạt hit như Go Away, Fire, Lonely, I Am The Best, I Love You, Come Back Home. Năm 2017, tạp chí Billboard xếp 2NE1 vào danh sách nhóm nhạc nữ Kpop số một của thập niên. Sau khi Park Bom vướng bê bối chất cấm năm 2014, nhóm ngừng hoạt động, các thành viên chuyển hướng solo. Tháng 11/2016, công ty thông báo nhóm tan rã. Từ giữa năm nay, họ hoạt động trở lại, đúng dịp kỷ niệm 15 năm ra mắt.