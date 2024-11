2NE1 tổ chức hai đêm concert ở Việt Nam

Nhóm nhạc Hàn Quốc 2NE1 thông báo mở concert vào ngày 15-16/2/2025 tại TP HCM.

Thông tin được đăng trên website YG Entertainment - đơn vị quản lý nhóm, sáng 6/11. IME Việt Nam - công ty từng đưa Blackpink về Hà Nội - thực hiện sự kiện, hiện chưa công bố địa điểm cụ thể.

Hai đêm nhạc mới được bổ sung vào lịch trình Welcome Back Tour - chuyến lưu diễn đánh dấu sự trở lại của nhóm sau bảy năm.

Trên Facebook, nhiều fan nói háo hức khi thần tượng đến Việt Nam. Một số fan cho biết đã mua vé buổi diễn của nhóm tại Thái Lan nhưng vẫn tham dự concert ở TP HCM.

Nhóm nhạc 2NE1. Ảnh: YG

Welcome Back Tour là chuyến lưu diễn thứ tư của nhóm, bắt đầu từ tháng 10, hiện có lịch đến hết tháng 2/2025. Theo Straitstimes, các concert của nhóm tạo ra "cơn sốt" săn vé ở nhiều nước châu Á, do nhu cầu cao nhưng nguồn cung ít. Mỗi lần mở bán, khoảng 300.000 đến 400.000 fan giành giật 4.000 vé. Ở Singapore ngày 17/10, 92 trường hợp thông báo với cảnh sát vì bị lừa mua vé qua trung gian. Giá xem concert ở Singapore vào tháng 12 ở mức 5 triệu đồng đến 8,8 triệu đồng.

Lý giải việc concert của 2NE1 diễn ra với quy mô khoảng 4.000-5.000 người, chủ tịch YG Entertainment - Yang Hyun Suk - cho biết: "Nhóm muốn tổ chức sự kiện ngay trong năm nay, nhưng các địa điểm lớn hơn đều đã kín chỗ".

2NE1 thành lập năm 2009, gồm bốn thành viên CL, Bom, Dara, Minzy. Nhóm nổi tiếng thế giới với loạt tác phẩm như Go Away, Fire, Lonely, I Am The Best, I Love You, Come Back Home. Năm 2017, tạp chí Billboard xếp 2NE1 vào danh sách nhóm nhạc nữ Kpop số một của thập niên. Sau khi Park Bom vướng bê bối chất cấm năm 2014, nhóm ngừng hoạt động, các thành viên chuyển hướng solo. Tháng 11/2016, công ty thông báo nhóm tan rã. Từ giữa năm nay, họ hoạt động trở lại, đúng dịp kỷ niệm 15 năm ra mắt.

Hồi tháng 9, thành viên Park Bom của nhóm biểu diễn ở Việt Nam.

2NE1 - 'I Am The Best' MV "I Am The Best" của 2NE1. Video: YG

Hà Thu