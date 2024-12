Taylor Swift khép lại 'The Eras Tour'

CanadaCa sĩ Taylor Swift tổ chức đêm nhạc cuối của "The Eras Tour" tại Vancouver, hoàn thành 149 buổi diễn sau gần hai năm thực hiện.

Chặng cuối của The Eras Tour diễn ra tại sân vận động BC Place với khoảng 60.000 người tham dự mỗi đêm, từ ngày 6 đến 8/12 (giờ địa phương). Theo CNN, trong đêm 8/12, Taylor Swift nói với người hâm mộ đến nay cô đã biểu diễn trước hơn 10 triệu khán giả, cảm ơn tất cả mang lại trải nghiệm "hoàn toàn khác với những gì bản thân từng làm trong đời".

Nghệ sĩ nói thêm: "Tôi nghĩ di sản của chuyến lưu diễn này là việc các bạn cùng nhau tạo nên không gian ngập tràn niềm vui, sự gắn bó và tình yêu".

Taylor Swift trong show ngày 6/12 - một trong ba đêm diễn của cô tại Vancouver. Ảnh: Reuters

Theo USA Today, khán giả dự concert trải qua buổi tối chủ nhật với nhiều cung bậc cảm xúc. Taylor Swift khiến người hâm mộ nghẹn ngào khi trình diễn loạt ca khúc từ khi mới ra mắt năm 2006 như A Place in This World - thuộc album mang tên cô - đến New Romantics (đĩa nhạc 1989 phát hành năm 2014). Hãng tin mô tả bầu không khí xúc động hơn khi cô biểu diễn ba bài hát Long Live (Speak Now - 2010), New Years Day (Reputation - 2017) và The Manuscript (The Tortured Poets Department - 2024) trên nền nhạc piano.

Trong phần cuối, Taylor Swift ôm các vũ công, ca sĩ hỗ trợ tour diễn. Trang tin cho biết đến phút chót, người hâm mộ không tin sân khấu đã hạ màn.

Taylor Swift tại concert ở Vancouver Taylor Swift hát ba ca khúc "Long Live", "New Years Day" và "The Manuscript". Video: X/ Effy

CNN nhận định đêm cuối của Taylor Swift đánh dấu sự kết thúc của "một chương quan trọng trong lịch sử âm nhạc hiện đại". Nhà phê bình âm nhạc Melissa Ruggieri của USA Today nhận xét đây là một trong những "chuyến du ngoạn đáng nhớ nhất lịch sử pop". Chuyên gia viết thêm: "Buổi diễn hôm nay không có khách mời, không bài hát thêm. Chỉ có Swift giữa ánh đèn cùng người hâm mộ, trao đổi tình yêu với fan như cách tất cả trao đổi vòng tay tình bạn (vật phẩm trong cộng đồng fan)".

Swifties (tên gọi những người hâm mộ Taylor Swift) hưởng ứng đêm hòa nhạc của ca sĩ hôm 6/12. Ảnh: Reuters

The Eras Tour là chuyến lưu diễn quốc tế gây tiếng vang của Taylor Swift. Đây là chuỗi hòa nhạc đầu tiên của nghệ sĩ kể từ Reputation Stadium Tour năm 2018. Ca sĩ khởi động buổi diễn đầu tiên tại bang Arizona, Mỹ vào tháng 3/2023, dự tính có 27 show nhưng quyết định thêm suất để tất cả fan có thể tham gia, theo Forbes. Ban đầu, Taylor Swift có kế hoạch tổ chức 152 đêm nhạc, đi qua 51 thành phố khắp thế giới nhưng phải hủy ba ngày ở Vienna do phát hiện âm mưu khủng bố tại đây.

Sự kiện thường kéo dài khoảng ba giờ. Trong đó, khán giả thưởng thức 44 bài hát từ các album xuyên suốt sự nghiệp của Taylor Swift và một số ca khúc do các ca sĩ hỗ trợ biểu diễn như Sabrina Carpenter, Gracie Abrams, Phoebe Bridgers, Girl in Red...

Chương trình thu hút nhiều sự quan tâm, luôn trong tình trạng "cháy" vé. Nhiều người nổi tiếng, nhân vật quyền lực như Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thái tử Anh William, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, tài tử Tom Cruise và minh tinh Cate Blanchet từng đến xem.

Khoảnh khắc thủ tướng Canada nhảy trong concert của Taylor Swift gây chú ý Thủ tướng Canada nhảy theo giai điệu "You Don't Own Me" - một trong số ca khúc mở màn concert tại Toronto hôm 22/11. Video: X/ @laurenilissa13

Nối tiếp thành công, Taylor Swift ra mắt phim hòa nhạc Taylor Swift: The Eras Tour vào tháng 10/2023, thu về khoảng 96 triệu USD trong tuần đầu tiên tại Mỹ và Canada. Cuối tháng 11, cô phát hành sách ảnh về concert, bán hơn 800.000 bản trong tuần đầu.

Chuyến lưu diễn còn kích thích nền kinh tế địa phương ở những nơi Taylor Swift biểu diễn. Theo Washington Post, ca sĩ giúp những nơi cô đến hút khách du lịch, góp phần tạo ra khoảng 5,7 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ năm 2023. Time cho biết mỗi thành phố cô biểu diễn, kinh tế lập tức tăng trưởng, khách sạn và nhà hàng hút khách. Các hàng hóa và sản phẩm liên quan mang lại cho ca sĩ khoảng 200 triệu USD.

Tháng 12/2023, tổ chức Guinness công bố The Eras Tour là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất lịch sử, vượt qua một tỷ USD khi đó. Kỷ lục trước đây của danh ca Elton John với Farewell Yellow Brick Road, hơn 900 triệu USD. Lợi nhuận mới nhất của concert chưa được công bố nhưng các trang tin ước tính hơn hai tỷ USD.

Trailer "The Eras Tour" của Taylor Swift Trailer phim hòa nhạc "Taylor Swift: The Eras Tour". Video: YouTube Taylor Swift

Taylor Swift, 35 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 11 album, Swift nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard, 30 cúp VMAs. Năm 2023, cô được Time chọn là "Nhân vật của năm". Theo Forbes, lợi nhuận từ chuyến lưu diễn giúp Taylor Swift vượt qua Rihanna, trở thành nữ ca sĩ giàu nhất thế giới với 1,6 tỷ USD. Hôm 27/11, tạp chí Billboard công bố cô xếp hạng hai Top 25 Ngôi sao pop vĩ đại nhất thế kỷ 21.

Phương Thảo (theo USA Today, CNN)