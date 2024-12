Fan thuê phòng, ghép xe xem 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Hưng YênNhiều fan tìm phòng nghỉ qua đêm nhưng không được, trước giờ concert "Anh trai vượt ngàn chông gai", tối 14/12.

Chương trình diễn ra vào 18h ở địa điểm cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km. Nhiều fan tìm phòng để nghỉ ngơi sau khi xem show, dự kiến kết thúc khoảng 23h.

Thảo Linh, 25 tuổi, Hà Nội, thuê một căn hộ hai phòng ngủ, giá 1,2 triệu đồng, cách địa điểm tổ chức 5 km. Mẹ cô đi từ Thái Bình đến xem show cùng con gái. Ngoài ra, Linh rủ hai người bạn ở cùng. Khán giả nói may mắn vì tìm phòng sớm nên giá không quá cao.

Mỹ Duyên, 25 tuổi, cũng ở Hà Nội, dự show cùng chồng. Gia đình có xe hơi nên ban đầu cô định về ngay sau khi chương trình kết thúc. Sau đó, Duyên thay đổi quyết định, muốn ở lại chơi cùng một số người bạn. Vài ngày trước concert, Duyên tìm phòng khắp nơi nhưng không còn chỗ. Nhiều người rơi vào tình trạng như Duyên, do không lên kế hoạch sớm.

Ngoài fan ở thủ đô, show thu hút nhiều khán giả từ các tỉnh lân cận như Thái Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang đổ về xem. Minh Anh, 26 tuổi, Thái Bình, cho biết chọn ở lại vì không muốn chen chúc sau concert: "Tôi có thể thong thả ra về, tránh tình trạng không bắt được xe vì quá đông người".

Fan tại concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" tháng 11. Ảnh: Thanh Tùng

Ngay khi chương trình công bố địa điểm, hàng nghìn fan đã đổ xô đặt phòng quanh khu vực, khiến dịch vụ cho thuê nhà ở đây nở rộ. Trên các trang web cho thuê, các căn hộ hai phòng ngủ có giá dao động 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng, ở được khoảng ba, bốn người. Phòng chủ yếu là căn hộ studio hoặc chung cư hai phòng ngủ, của chủ nhà không có nhu cầu ở, cho thuê lại.

Ngoài chỗ ở, nhiều fan chuẩn bị sớm phương án di chuyển. Ngọc Mai, 28 tuổi, Hà Nội, đặt xe taxi bốn chỗ từ Cầu Giấy đến Hưng Yên, giá một triệu đồng cho hai chiều đi, về.

Trong nhóm Cùng đi concert Anh trai vượt ngàn chông gai trên Facebook với gần 15.000 thành viên, nhiều fan đăng tìm bạn đồng hành ghép xe. Giá xe xuất phát từ các khu vực nội thành Hà Nội khoảng 300.000 đồng đến 500.000 đồng một lượt. Giá thuê xe từ các tỉnh lân cận tới Hưng Yên khoảng một đến hai triệu đồng mỗi lượt.

Anh trai vượt ngàn chông gai là một trong những concert ca nhạc gây sốt gần đây, dự kiến thu hút hàng chục nghìn khán giả. Show có giá 800.000 đồng đến 8 triệu đồng. Ban tổ chức hiện chưa công bố lượng vé bán ra, trong khi nhiều fan cho biết không săn được suất xem show.

Chiều 13/12, các nghệ sĩ tổng duyệt cùng ban tổ chức. Ngoài những gương mặt tham gia chương trình, một số khách mời, trong đó có ca sĩ Đan Trường, sẽ xuất hiện. Trước đó, concert ở TP HCM bán 20.000 vé trong 90 phút.

32 "Anh trai vượt ngàn chông gai" cùng hòa giọng Trích các ca khúc "Hỏa ca", "Người lạ ơi", "Superstar" tại concert ở TP HCM tháng 11. Video: Hoàng Dung

Chương trình được Việt hóa từ show truyền hình ăn khách Trung Quốc - Call Me By Fire. Show dành cho 33 gương mặt nam trên 30 tuổi, hoạt động trong showbiz. Thông qua các vòng, người chơi biểu diễn theo nhóm, 17 gương mặt được chấm điểm cao nhất hội tụ thành nhóm nhạc có tên Gia tộc toàn năng. Các thành viên vào nhóm năm nay gồm: Cường Seven, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, BB Trần, Soobin, Kay Trần, Trọng Hiếu, Bùi Công Nam, Rhymastic, Binz, Quốc Thiên, Thanh Duy, Tiến Luật, Đinh Tiến Đạt, Đỗ Hoàng Hiệp.

Hà Thu