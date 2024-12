Taylor Swift thu về hơn 2 tỷ USD sau chuyến lưu diễn

Với 149 đêm concert khắp thế giới, Taylor Swift thu hơn 2 tỷ USD, chỉ tính riêng tiền bán vé, mức kỷ lục ngành công nghiệp giải trí toàn cầu.

Kết thúc buổi biểu diễn cuối cùng tại Vancouver (Canada) hôm 8/12, chuyến lưu diễn "The Eras Tour" của Taylor Swift đã bán được tổng cộng hơn 2,077 tỷ USD tiền vé (tương đương hơn 52.231 tỷ đồng). Con số trên đã được công ty sản xuất của ca sĩ Taylor Swift Touring xác nhận với tờ New York Times. Đây là mức kỷ lục của ngành công nghiệp giải trí toàn cầu, gấp đôi tổng doanh số bán vé của bất kỳ chuyến lưu diễn nào khác trong lịch sử.

"The Eras Tour" tạo nên tiếng vang lớn, san bằng mọi kỷ lục của ngành giải trí. Chỉ vài tháng trước, tạp chí Billboard đưa tin Coldplay lập kỷ lục trong ngành với doanh thu 1 tỷ USD cho chuyến lưu diễn thế giới "Music of the Spheres" kéo dài 156 đêm. Tuy nhiên mức trên chỉ bằng một nửa tổng doanh thu tiền vé của "The Eras Tour" dù số lượng đêm diễn và sức chứa địa điểm tổ chức khá tương đồng.

Mỗi concert trong chuyến lưu diễn của Taylor Swift đều được bán hết vé. Theo công ty của nữ ca sĩ này, tổng cộng gần 10,2 triệu người đã tham dự, trung bình mỗi chỗ ngồi có giá khoảng 204 USD. Con số này cao hơn nhiều so với mức trung bình của toàn ngành là 131 USD của 100 chuyến lưu diễn hàng đầu trên khắp thế giới năm 2023, theo ấn phẩm thương mại Pollstar.

Số người tham dự lớn nhất trong một đêm concert là ở Melbourne (Australia) ngày 16/2 với 96.006 fan. Tổng cộng 8 đêm diễn của Swift tại sân vận động Wembley (London, Anh) - chặng có nhiều đêm nhất trong toàn chuyến - đã thu hút 753.112 người, hơn cả tổng số người đang sống tại quận 1, 3, 4 và 5 (TP HCM).

Taylor Swift trong show ngày 6/12 - một trong ba đêm diễn của cô tại Vancouver. Ảnh: Billboard

Dù khổng lồ, những con số kể trên chỉ tính ở mảng bán vé - một phần của hoạt động kinh doanh tổng thể xung quanh chuyến lưu diễn. Các thống kê kể trên chưa bao gồm doanh số các vật phẩm mang thương hiệu Taylor Swift (mechandise) như áo phông, hoodie, đồ trang trí Giáng sinh cho người hâm mộ. Một số dòng sản phẩm có nhu cầu cao đến mức cô phải mở các gian hàng bán sớm một ngày và fan vẫn mua sạch dù họ có vé hay không.

Ngoài ra vào tháng 10/2023, nữ ca sĩ phát hành "Taylor Swift: The Eras Tour", một bộ phim concert dài gần ba giờ, được phát hành thông qua AMC Entertainment, nhà điều hành rạp chiếu phim lớn nhất thế giới. Nó đã bán được khoảng 93 triệu USD vé trong tuần mở màn và kết thúc với 261 triệu USD doanh thu trên toàn thế giới, theo Box Office Mojo. Bộ phim concert cũng đạt thỏa thuận phát trực tuyến với Disney+. Bên cạnh đó, Taylor Swift cũng ra mắt cuốn sách lưu diễn bìa cứng dày 256 trang vào tháng trước và bán được 814.000 bản trong hai ngày đầu tiên.

"The Eras Tour" là chuyến lưu diễn thứ sáu trong sự nghiệp Taylor Swift. Ca sĩ khởi động buổi diễn đầu tiên tại bang Arizona (Mỹ) vào tháng 3/2023, dự tính tổ chức 152 đêm concert, đi qua 51 thành phố khắp thế giới nhưng phải hủy ba ngày ở Vienna (Áo) do phát hiện âm mưu khủng bố tại đây. Nhiều người nổi tiếng, nhân vật quyền lực như Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thái tử Anh William, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, tài tử Tom Cruise và minh tinh Cate Blanchet cũng từng đến xem.

Chuyến lưu diễn giúp kích thích nền kinh tế địa phương ở những nơi Taylor Swift đi qua. Tại Đông Nam Á, Singapore là điểm dừng chân duy nhất với 6 đêm vào tháng 3/2024. Kinh tế nước này trong quý I tăng trưởng 2,7% một phần nhờ tour diễn của cô và các nghệ sĩ. Tổng cục Du lịch Singapore cho biết đã đón 4,35 triệu du khách trong ba tháng, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ. Nhiều fan Việt cũng chi hàng chục triệu đồng để tham gia các đêm concert tại đây.

Taylor Swift, 35 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 11 album, cô nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard, 30 cúp VMAs. Theo Forbes, lợi nhuận từ chuyến lưu diễn giúp Taylor Swift vượt qua Rihanna, trở thành nữ ca sĩ giàu nhất thế giới với 1,6 tỷ USD. Hôm 27/11, tạp chí Billboard công bố cô xếp hạng hai Top 25 Ngôi sao pop vĩ đại nhất thế kỷ XXI.

Tiểu Gu (theo New York Times, CNN)