Shakira gây xúc động khi hát cùng hai con trai

Shakira hát "Acrostico" cùng hai con trai Ba mẹ con ca sĩ thể hiện bài hát "Acróstico" trước 45.000 khán giả tại sân vận động Estadio José Amalfitani. Video: Instagram Shakira

Theo Marca, Shakira, 48 tuổi, và hai con mở màn đêm nhạc thuộc chuyến lưu diễn toàn cầu Las Mujeres Ya No Lloran của cô tại thủ đô Buenos Aires, hôm 9/12. Khán giả gần như vỡ òa khi thấy họ xuất hiện trên màn hình lớn, vỗ tay nồng nhiệt khi Milan và Sasha cất giọng. Hiện những video ghi lại tiết mục thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và hàng nghìn lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Một số tài khoản đánh giá cao khả năng ca hát của hai bé, cho rằng hai em thừa hưởng tài năng từ mẹ.

Trên Instagram ngày 10/12, Shakira đăng hình ảnh, video ghi lại buổi diễn, kèm lời cảm ơn người hâm mộ. Cô cho biết cảm thấy kỳ diệu khi biểu diễn cùng hai con. Bài đăng thu hút hơn ba triệu lượt thích và hàng nghìn bình luận tích cực. Nhiều fan cho biết cảm động trước những cử chỉ ngọt ngào của ba mẹ con dành cho nhau.

Shakira cùng hai con - Milan (trái) và Sasha - diện trang phục đồng điệu khi xuất hiện tại đêm nhạc. Ảnh: Instagram/ Shakira

Milan và Sasha là con chung của Shakira và bạn trai cũ - cầu thủ Gerard Piqué, 38 tuổi. Lần đầu cả hai biểu diễn cùng mẹ trên sân khấu lớn. Marca nhận xét ca sĩ biến đêm nhạc trở thành một sự kiện vừa tôn vinh tình mẫu tử, vừa giới thiệu tài năng của các con.

Bài hát cũng gây xúc động vì có nội dung là lời Shakira cảm ơn con giúp cô vượt qua nỗi đau tình cảm, khao khát thấy các bé hạnh phúc. Cô sáng tác ca khúc sau khi chia tay Gerard Piqué, phát hành vào tháng 5/2023. Shakira và Piqué hẹn hò năm 2011, chia tay sau 11 năm bên nhau. Mối quan hệ của họ tan vỡ vài tuần sau khi truyền thông Tây Ban Nha đặt nghi vấn Piqué ngoại tình.

Trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone hồi tháng 7/2024, Shakira thừa nhận việc kết thúc mối tình dài hơn 10 năm "có lẽ là nỗi đau lớn nhất đời", đôi khi ảnh hưởng công việc. Cô dùng âm nhạc để chữa lành, dồn tâm tư của mình cho album mới nhất - Las Mujeres Ya No Lloran, ra mắt tháng 3/2024. Acróstico cũng thuộc đĩa nhạc này.

MV "Acróstico" (2023) của Shakira MV "Acróstico", có sự góp mặt của Milan và Sasha, đạt hơn 450 triệu lượt xem sau hai năm ra mắt. Trong vài đoạn, bé út nhà Shakira hát và đánh đàn cùng mẹ. Video: YouTube Shakira

Shakira sinh năm 1977, là giọng ca nổi tiếng người Colombia. Cô được mệnh danh Nữ hoàng nhạc Latin, nổi tiếng với những điệu nhảy bốc lửa, khỏe khoắn. Suốt sự nghiệp, cô giành nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín, nhiều bài hát lập kỷ lục Guinness. Sau Gerard Piqué, cô vướng tin yêu tay đua F1 Lewis Hamilton. Hồi tháng 4/2024, truyền thông đưa tin cô hẹn hò diễn viên Anh Lucien Laviscount khi hợp tác trong MVPuntería.

