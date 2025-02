Lady Gaga gây xúc động khi biểu diễn tại Super Bowl

MỹLady Gaga hát ca khúc "Hold My Hand" trước trận chung kết Super Bowl để tưởng niệm các nạn nhân các vụ thảm kịch ở New Orleans, Los Angeles.

Theo Hollywood Reporter ngày 9/2 (giờ địa phương), công chúng bất ngờ với sự xuất hiện của Lady Gaga do ban tổ chức không thông báo trước. Màn trình diễn của cô thuộc phần mở đầu chương trình tiền Super Bowl, được ghi hình trước trên phố Bourbon thuộc thành phố New Orleans - nơi tổ chức giải chung kết bóng bầu dục Mỹ năm nay. Tiết mục mang thông điệp tưởng nhớ những nạn nhân trong vụ tấn công ở New Orleans, cháy rừng tại Los Angeles hồi đầu năm và bão Helene năm 2024.

Lady Gaga hát ca khúc "Hold My Hand" Lady Gaga hát ca khúc "Hold My Hand" trên nền nhạc piano do cô tự thể hiện. Video: YouTube NFL

Gaga biểu diễn sau phần phát biểu của hai cựu cầu thủ bóng bầu dục Michael Strahan và Tom Brady. Tiết mục hiện đạt hơn 200.000 lượt xem trên YouTube. Nhiều khán giả khen giọng ca của cô trong trẻo, nhận xét đây là phiên bản Hold My Hand hay nhất họ từng nghe. Một số tài khoản viết: "Cô ấy không hát cho mỗi New Orleans mà cho toàn nước Mỹ", "Tôi đã rơi nước mắt khi nghe cô ấy hát. Những nốt nhạc như chạm vào trái tim. Cô ấy là một nghệ sĩ chân thành, đích thực, là nguồn cảm hứng cho nhiều người".

Ngoài Lady Gaga, chương trình còn có các tiết mục như Jon Batiste hát Quốc ca Mỹ, Ledisi trình diễn Lift Every Voice and Sing, Trombone Shorty và Lauren Daigle thể hiện ca khúc America the Beautiful.

Lady Gaga 39 tuổi, tên thật là Stefani Joanne Angelina Germanotta. Cô nổi tiếng từ năm 2008 sau khi phát hành single Just Dance - ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard. Sau hai album The Fame (2008) và The Fame Monster (2009), Lady Gaga nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu với phong cách nổi loạn, được đặt biệt danh "mẹ quái vật". Hiện cô hẹn hò doanh nhân Michael Polansky sau khi hủy hôn Christian Carino.

Hold My Hand ra mắt năm 2022, là nhạc phim Top Gun: Maverick (do Tom Cruise đóng chính), từng tranh giải Ca khúc gốc hay nhất (Best Original Song) tại Oscar 2023. Phần ca từ là lời nhắn nhủ tình yêu sẽ giúp con người vượt qua mọi nỗi đau. Trên trang cá nhân năm 2022, Lady Gaga giới thiệu bài hát là "bức thư tình dành cho thế giới sau thời gian khó khăn".

MV 'Hold My Hand' - OST 'Top Gun 2' MV "Hold My Hand". Video: YouTube Lady Gaga

Super Bowl là vòng loại cuối cùng của giải đấu bóng bầu dục quốc gia, do Liên đoàn Bóng bầu dục Mỹ (NFL - National Football League) tổ chức thường niên từ năm 1967. Trận chung kết diễn ra tại sân vận động Caesars Superdome hôm 9/2. Philadelphia Eagles đánh bại Kansas City Chiefs với tỷ số 40 - 22.

Bên cạnh phần thi đấu, người Mỹ còn mong chờ các tiết mục âm nhạc. So với chương trình trước giờ ra sân, họ thích sân khấu Super Bowl Halftime Show - thường diễn ra vào giờ giải lao cuộc thi - hơn. Nhiều cái tên lớn như Michael Jackson, Prince, Madonna, Beyoncé, Britney Spears, Bruno Mars, Katy Perry và Lady Gaga để lại những màn trình diễn ấn tượng trong lịch sử show. Sự kiện năm nay có sự tham gia của rapper Kendrick Lamar, ca sĩ SZA và diễn viên gạo cội Samuel L. Jackson.

Kendrick Lamar trên sân khấu chung kết giải bóng bầu dục quốc gia. Ảnh: Reuters

Truyền thông quốc tế cho biết người hâm mộ háo hức tiết mục Not Like Us của Kendrick Lamar do nhạc phẩm xoay quanh mâu thuẫn giữa anh và rapper Drake năm 2024. Ca khúc thắng hai giải Bản thu âm của năm, Bài hát của năm tại Grammy 2025. Anh mang sáng tác này lên sân khấu cùng loạt hit khác. Lần thứ hai anh biểu diễn tại Super Bowl, sau mùa giải ở Los Angeles năm 2022.

Trước khi hát, Kendrick Lamar gây chú ý khi nói: "Tôi muốn biểu diễn bài hát yêu thích của họ, nhưng bạn biết đấy, họ là những kẻ thích kiện tụng mà". Theo CNN, câu nói của anh ám chỉ vụ kiện gần đây giữa Drake và đơn vị phát hành Universal Music Group. Giữa tháng 1, Drake kiện hãng thu âm tội phỉ báng do sản xuất, quảng bá bản rap diss của Lamar. Anh cho biết bài rap có các cáo buộc sai sự thật, gồm đoạn tố anh là kẻ ấu dâm.

Kendrick Lamar sinh năm 1987 ở Mỹ, nổi tiếng với các ca khúc như Alright, Love, DNA, Control... Anh từng hợp tác nhiều nghệ sĩ như U2, Taylor Swift, Imagine Dragons, Rihanna và Beyoncé. Năm 2018, rapper thắng giải Putlizer với album Damn, nói về cuộc sống của người da màu ở Mỹ.

Phương Thảo (theo Hollywood Reporter, Billboard, CNN)