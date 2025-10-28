Yamal bình thản giữa tâm bão sau El Clasico

Tây Ban NhaBất chấp là tâm điểm của mọi tranh cãi sau trận đại chiến ở vòng 10 La Liga, Lamine Yamal vẫn giữ được sự bình thản đáng kinh ngạc, đúng như hình ảnh quen thuộc của anh từ ngày ra mắt đội một Barca.

Trước trận, Yamal gây tranh cãi với phát ngôn "Real vừa ăn cắp, vừa la làng". Điều này khiến tiền vệ người Tây Ban Nha bị CĐV Real la ó suốt 90 phút và là tâm điểm màn xô xát căng thẳng lúc tan trận.

Tuy nhiên, theo nhật báo Mundo Deportivo, Yamal hoàn toàn không bị lay chuyển, thậm chí tỏ ra rất điềm tĩnh sau khi trở lại Barcelona.

Lamine Yamal tranh cãi với Vinicius sau trận Barca thua Real 1-2 ở vòng 10 La Liga trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha ngày 26/10/2025. Ảnh: Mundo

Nguồn tin nội bộ cho biết, cầu thủ 18 tuổi đã quen với việc trở thành tâm điểm chú ý và chỉ trích, từ vụ ồn ào sinh nhật cho đến chấn thương khi khoác áo tuyển Tây Ban Nha.

Yamal biết cách tách bản thân khỏi những áp lực dư luận để tập trung vào điều quan trọng nhất: hồi phục thể trạng và lấy lại phong độ cao nhất. Chấn thương háng vẫn là nỗi lo chính của cầu thủ sinh năm 2007, nhưng anh đang chăm chỉ cùng đội ngũ y tế để sớm lấy lại phong độ đỉnh cao.

Ban huấn luyện Barca cũng đánh giá Yamal sở hữu sự trưởng thành phi thường so với tuổi 18. Anh được mô tả là người tự tin, bền bỉ và không dễ bị tác động bởi bên ngoài - tính cách được hình thành từ tuổi thơ khó khăn ở Mataro.

Barca đang đặc biệt theo sát Yamal - biểu tượng mới và là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất đội. Anh thường xuyên được cố vấn bởi ban lãnh đạo và người đại diện Jorge Mendes, nhất là về cách ứng xử trước truyền thông và mạng xã hội. Dù đôi lúc bộc trực và quá cởi mở về đời tư, Yamal luôn giữ thái độ chuyên nghiệp tuyệt đối trong tập luyện, sinh hoạt và thi đấu, không vi phạm bất kỳ quy tắc nội bộ nào.

Barca mong muốn cầu thủ trẻ tiết chế hơn để tránh rắc rối không cần thiết. Nhưng họ cũng thừa nhận cá tính mạnh mẽ và bản lĩnh của Yamal chính là yếu tố giúp anh trở thành một trong những tài năng đặc biệt nhất của bóng đá thế giới hiện nay.

Carvajal khơi mào cho lộn xộn sau trận El Clasico Carvajal khơi mào cho căng thẳng sau trận El Clasico trên sân Bernabeu ở vòng 10 La Liga ngày 26/10.

Những xô xát sau trận El Clasico bắt nguồn từ việc Dani Carvajal gây hấn với Yamal - hai trụ cột của tuyển Tây Ban Nha trong hành trình vô địch Euro 2024. Nhưng theo Marca, ban huấn luyện tuyển Tây Ban Nha không lo lắng sự cố có thể ảnh hưởng tới bầu không khí đoàn kết của đội. "Sự thông minh và chuyên nghiệp của các cầu thủ sẽ vượt lên mọi ồn ào bên ngoài", một đại diện Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha nói.

Marca cũng cho rằng tình hình hiện tại không thể so sánh với căng thẳng giữa cầu thủ Real và Barca giai đoạn 2011, khi những mâu thuẫn từng đe dọa chia rẽ nội bộ tuyển Tây Ban Nha.

Bối cảnh hiện nay khác xa: đội tuyển được dẫn dắt bởi HLV Luis de la Fuente có cơ cấu lãnh đạo đa dạng, với nhiều cầu thủ giàu ảnh hưởng như Unai Simon, Rodri, Aymeric Laporte, Mikel Merino, Alvaro Morata hay David Raya - những người được xem là "cầu nối" giữa các nhóm trong đội.

Hồng Duy (theo Marca, Mundo Deportivo)