De Jong chỉ trích đội trưởng Real vì gây hấn với Yamal

Tây Ban NhaTiền vệ Frenkie de Jong cho rằng Dani Carvajal nên nhắc nhở riêng tư, thay vì công kích Lamine Yamal ngay trên sân, châm ngòi căng thẳng sau trận El Clasico tối 26/10.

Ở vòng 10 La Liga trên sân Bernabeu, Yamal bị CĐV Real la ó suốt trận vì những phát biểu khiêu khích trước trận của tài năng 18 tuổi.

Sau khi hết trận, thủ quân Carvajal chủ động tiếp cận Yamal, chụm các đầu ngón tay lại hướng về phía tiền đạo của Barca, như thách đàn em đồng hương "có giỏi thì hãy lên tiếng lúc này đi". Sự việc nhanh chóng thu hút thêm nhiều cầu thủ khác, tạo khung cảnh hỗn loạn.

Carvajal khơi mào cho lộn xộn sau trận El Clasico Carvajal khơi mào cho căng thẳng sau trận El Clasico trên sân Bernabeu ở vòng 10 La Liga ngày 26/10.

"Nếu Carvajal muốn nói chuyện với Yamal thì có thể làm điều đó riêng tư", De Jong nói về sự việc sau trận. "Họ là đồng đội ở tuyển Tây Ban Nha, quen biết nhau. Vậy tại sao phải làm trò giữa sân như thế?".

Trước trận, Yamal xuất hiện trên kênh YouTube của Kings League - giải đấu do cựu hậu vệ Barca Gerard Pique sáng lập. Tiền đạo 18 tuổi nhắc lại việc anh ghi một bàn trong trận Barca thắng 4-0 trên sân Bernabeu ở La Liga mùa 2024-2025, đồng thời so sánh Real với một CLB của Kings League, khiến người hâm mộ Madrid nổi giận.

De Jong cho rằng lời của Yamal bị cắt nghĩa sai. "Cậu ấy không hề nói Real ăn cắp chiến thắng. Mọi thứ bị cường điệu hóa. Tôi hiểu Real bức xúc, nhưng phản ứng như vậy là quá mức", tiền vệ người Hà Lan nói thêm.

Cầu thủ hai đội lao vào tranh cãi sau trận đấu trên sân Bernabeu, Madrid ngày 26/10. Ảnh: AP

Trận này, Yamal thi đấu mờ nhạt. Tiền đạo người Tây Ban Nha đá trọn 90 phút, chạm bóng 79 lần, chuyền chính xác 80%, dứt điểm hai lần đều chệch khung thành, đi bóng thành công bốn trên tám lần nhưng mất bóng 22 lần.

Trợ lý HLV Marcus Sorg - người thay Flick bị treo giò chỉ đạo Barca - cho rằng sức ép từ khán đài và việc mới bình phục chấn thương vùng háng khiến Yamal chơi dưới sức. "Bình thường Lamine rất tự tin, nhưng hôm nay mọi thứ không dễ dàng. Cậu ấy mới trở lại sau chấn thương, cần thêm nhịp thi đấu và sự hỗ trợ. Đối thủ luôn tìm cách kèm hai người với một để ngăn cản cậu ấy, đó là chuyện bình thường", Sorg nói.

Bên phía Real, HLV Xabi Alonso cố gắng hạ nhiệt vụ việc. "Đó chỉ là căng thẳng trong khoảnh khắc. Những va chạm như vậy vẫn thường xảy ra trong các trận lớn, miễn là vẫn có sự tôn trọng", nhà cầm quân người Tây Ban Nha bày tỏ.

Tương tự, tiền vệ Aurelien Tchouameni nói: "Những lời của Yamal chỉ là động lực thêm cho chúng tôi. Không có ác ý gì cả. Nếu cậu ấy muốn nói, cứ để cậu ấy nói".

Lamine Yamal thất vọng trong trận thua Real. Ảnh: AP

Trận này, Real thắng 2-1 nhờ các bàn của Kylian Mbappe và Jude Bellingham. Đội bóng hoàng gia đã thắng đậm hơn nếu may mắn. Mbappe và Bellingham đều không được công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị, thậm chí tiền đạo người Pháp còn bỏ lỡ một phạt đền.

Nhưng kết quả 2-1 là đủ để Real gia cố đỉnh bảng La Liga với 27 điểm, hơn Barca 5 điểm.

Hồng Duy (theo ESPN)