Xuân Son và niềm vui trở lại sau hơn 300 ngày

Trên sân Quốc gia Lào tối 19/11, Nguyễn Xuân Son khởi đầu trên ghế dự bị.
Đầu hiệp hai, trước sự bế tắc của hàng công, tiền đạo nhập tịch gốc Brazil được HLV Kim Sang-sik tung vào sân. Anh cùng Phạm Tuấn Hải, Phạm Gia Hưng, Nguyễn Hai Long lần lượt thế chỗ Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Vĩ, Lê Văn Đô và Lê Phạm Thành Long.
Những gương mặt mới giàu tốc độ và đột biến hơn giúp Việt Nam gia tăng sức ép lên hàng thủ Lào.
Phút 60, Tuấn Hải (áo trắng) sút dội xà. Tám phút sau, anh đột phá rồi chuyền vào từ đáy biên trái, khiến Phetdavanh Somsanith phải nhoài người rồi dùng tay cản trái phép, dẫn đến phạt đền cho Việt Nam.
Trước cơ hội mở tỷ số, các cầu thủ Việt Nam bàn với nhau xem ai thực hiện quả, và cuối cùng, Xuân Son được chọn. Các đồng đội muốn nhường cho anh cơ hội ghi bàn sau gần một năm nghỉ thi đấu
Trên chấm 11m, Son sút quyết đoán vào góc thấp trái thành bàn, dù thủ môn của Lào đổ người đúng hướng.
Sau khi lập công Xuân Son quỳ xuống rồi hôn lên đầu gối phải.
Tiền đạo 28 tuổi cùng lúc giải tỏa "hai cơn khát", là được thi đấu và ghi bàn, sau 318 ngày rời xa sân cỏ kể từ khi gãy chân ở lượt về chung kết ASEAN Cup 2024, vào ngày 5/1.
Trong thời gian trên sân, Son chơi nỗ lực và cố gắng di chuyển rộng, nhưng cảm giác bóng và thi đấu chưa thực sự hoàn chỉnh.
Dù vậy, hậu vệ Phoutthavong Sangvilay thừa nhận rằng thể chất của Son khác biệt hoàn toàn ở châu Á, khiến anh và đồng đội vất vả ngăn chặn.
Bàn mở tỷ số giúp Việt Nam cởi bỏ áp lực, nhưng cũng không hoàn toàn đánh sập được ý chí thi đấu của Lào.
Phải đến phút bù thứ ba, khi thủ môn Anoulak Vilaphone mắc lỗi đấm bóng trong vòng cấm, Tuấn Hải mới có thể tận dụng bằng pha tung người móc bóng đẹp mắt vào lưới trống ấn định tỷ số 2-0.
Lào là đối thủ ưa thích của Việt Nam khi đã thắng 15 và chỉ hòa một trận trong lịch sử. Nhưng cuộc chạm trán lần này khó khăn bậc nhất. Ở hai lần gặp nhau liền trước, Việt Nam thắng 3-1 ở vòng bảng ASEAN Cup 2024 và 5-0 tại lượt ra quân vòng loại cuối Asian Cup 2027.
Việc thi đấu thiếu mạch lạc gây bất lợi cho những tiền đạo cắm như Nguyễn Tiến Linh (áo trắng). Trong 45 phút trên sân, anh chỉ có hai cơ hội rõ nét nhưng đều sút chệch khung thành. Cơ hội ngon ăn còn lại thuộc về Hoàng Đức, nhưng cú sút vào góc trái không thắng được thủ môn Anoulak.
Dù vậy, Việt Nam khép lại năm 2025 với bảy trận thắng. Thất bại duy nhất diễn ra trước Malaysia, với tỷ số 0-4, tại vòng loại cuối hồi tháng 6.
Trận đấu mở màn năm 2026 của đội tuyển diễn ra vào ngày 31/3, cũng là cuộc tiếp đón Malaysia. Đây là trận sinh tử quyết định đầu bảng F, đồng thời là tấm vé dự Asian Cup 2027.
Hiếu Lương
Ảnh: ĐH