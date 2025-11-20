Xuân Son và niềm vui trở lại sau hơn 300 ngày

Trước cơ hội mở tỷ số, các cầu thủ Việt Nam bàn với nhau xem ai thực hiện quả, và cuối cùng, Xuân Son được chọn. Các đồng đội muốn nhường cho anh cơ hội ghi bàn sau gần một năm nghỉ thi đấu

Trên chấm 11m, Son sút quyết đoán vào góc thấp trái thành bàn, dù thủ môn của Lào đổ người đúng hướng.