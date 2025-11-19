HLV Kim Sang-sik: 'Việt Nam thử nghiệm bất thành trước Lào'

LàoHLV Kim Sang-sik chưa hài lòng với màn trình diễn theo sơ đồ mới của cầu thủ Việt Nam, dù thắng Lào 2-0 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Trên sân Quốc gia Lào tối 19/11, HLV Kim Sang-sik sử dụng đội hình xuất phát có thiên hướng tấn công, với hai tiền vệ sáng tạo là Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức cùng đá chính. Đội hình có thể xoay chuyển giữa 3-4-3 với 4-3-3, trong đó Nguyễn Tiến Linh đá cắm.

Tuy nhiên, đội tuyển gần như bế tắc trong hiệp một. Hai cơ hội dứt diểm trong vòng cấm được tạo ra, nhưng Tiến Linh sút vọt xà và Hoàng Đức không thắng được thủ môn Lào.

HLV Kim Sang-sik trong họp báo trước trận Việt Nam gặp Lào tại lượt năm bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027. Ảnh: ĐH.

"Chúng tôi thử nghiệm bất thành. Với sơ đồ mới, tôi muốn tăng khả năng tấn công và luân chuyển bóng nhanh hơn. Tuy nhiên, màn trình diễn chưa tốt như kỳ vọng và cần thêm thời gian để cải thiện", HLV Kim nói.

Nhận thấy vấn đề, ngay đầu hiệp hai, nhà cầm quân đã thay bốn vị trí. Tiến Linh, Nguyễn Văn Vĩ, Lê Văn Đô và Lê Phạm Thành Long rời sân, nhường chỗ cho tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son, Phạm Tuấn Hải, Phạm Gia Hưng và Nguyễn Hai Long. Sức tấn công lập tức được cải thiện.

Phút 60, Xuân Son làm tường để Tuấn Hải sút dội xà. Tám phút sau, cặp đôi này lại kết hợp, đem về cho Việt Nam quả phạt đền, để Son ghi bàn mở tỷ số. Đến phút bù thứ ba, sai lầm của thủ môn Anoulak Vilaphonh tạo điều kiện cho Tuấn Hải tung người móc bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-0.

HLV Kim cho biết đã phân tích rất kỹ, và lường trước việc Lào sẽ lùi sâu phòng ngự số đông. Ban huấn luyện đã đưa ra các phương án hóa giải, nhưng từ tập luyện đến thi đấu thực tế còn khoảng cách.

"Hàng thủ Lào đã chơi tốt, nhưng dù sao chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu ghi bàn và chiến thắng", nhà cầm quân sinh năm 1976 cho hay. "Đây là trận đấu khép lại năm 2025 của đội tuyển. Tôi cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực và người hâm mộ đã cổ vũ".

Ở vòng loại cuối, Việt Nam đang đứng nhì bảng F với 12 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +6. Malaysia dẫn đầu với 15 điểm, hiệu số +14. Hai đội sẽ quyết đấu vào ngày 31/3/2026 trên sân Việt Nam. Thầy trò HLV Kim buộc phải thắng Malaysia cách biệt năm bàn để chiếm đầu bảng do đã thua 0-4 ở lượt đi.

Trong năm 2025, Việt Nam chỉ thua Malaysia trong trận đấu đối thủ đã dùng 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ. Còn lại, đội tuyển đã thắng tám trận, trước Thái Lan 2-1 và 3-2 (chung kết ASEAN Cup 2024), Campuchia 2-1 (giao hữu), Lào 5-0 và 2-0, Nepal 3-1 và 1-0 (vòng loại cuối Asian Cup 2027).

Hiếu Lương