Xuân Son được đồng đội nhường phạt đền ở trận thắng Lào

LàoGhi bàn mở ra chiến thắng 2-0 trước Lào, ở lượt năm vòng loại Asian Cup 2027 tối 19/11, nhưng tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son từ chối nhận công.

Phút 67, trận đấu trên sân Quốc gia, Việt Nam được hưởng phạt đền khi một cầu thủ Lào dùng tay cản đường chuyền vào của Phạm Tuấn Hải. Trên chấm 11m, Son sút căng vào góc thấp bên trái, đánh bại thủ thành Anoulak Vilaphonh.

Các đồng đội lập tức chạy đến chia vui với tiền đạo 28 tuổi. Đây là trận chính thức đầu tiên của anh kể từ chấn thương nặng ở lượt về chung kết ASEAN Cup 2024 trên đất Thái Lan hồi tháng 1.

Xuân Son ăn mừng sau khi ghi bàn trong trận thắng Lào ở vòng loại Asian Cup 2027, sân vận động Quốc gia Lào tối 19/11. Ảnh: DH

Ở họp báo sau trận, Son chia sẻ cảm giác hạnh phúc khi được đá trận đầu tiên sau gần một năm nghỉ dưỡng thương. "Mọi người đã hỗ trợ và cổ vũ rất nhiều trong thời gian tôi chấn thương. Vì vậy, đây là thành quả chung", anh nói.

Về tình huống sút phạt đền, tiền đạo thuộc biên chế CLB Nam Định cho biết: "Chúng tôi hỏi Hoàng Đức và Quang Hải, xem họ có muốn thực hiện không. Nhưng mọi người đã nhường, để tôi có bàn thắng đầu tiên sau gần một năm".

Son vốn là người Brazil, tên khai sinh là Rafaelson. Sau 5 năm thi đấu ở V-League, anh được nhập quốc tịch vào tháng 9/2024, đổi tên thành Nguyễn Xuân Son và trở thành cầu thủ nhập tịch không có gốc gác Việt Nam đầu tiên được gọi lên ĐTQG tính từ năm 2009. Trong hành trình vô địch ASEAN Cup 2024, anh góp công lớn với bảy bàn, giành danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất giải.

Tuy nhiên, do chấn thương nặng, anh đã không thể góp mặt trong những trận đấu trước ở vòng loại Asian Cup 2027, và đến trận gặp Lào hôm nay mới trở lại trên băng ghế dự bị.

Sau khi chứng kiến các đồng đội gặp khó khăn về thế trận và phung phí cơ hội trong hiệp một, Son được HLV Kim Sang-sik tung vào sân đầu hiệp hai. Dù còn "nhát chân" và hạn chế trong các tình huống tranh chấp, chính anh đã phối hợp để Tuấn Hải thoát xuống kiếm về quả phạt đền mang tính bước ngoặt của trận đấu.

"Chúng tôi khởi đầu khá khó khăn, không giữ được bóng tốt. Đội sẽ cố gắng cải thiện trong tương lai", Son nhận xét. "Nhưng dẫu sao, đây cũng là ba điểm quan trọng. Đôi khi chơi không tốt, bạn vẫn có thể giành được chiến thắng. Đó là điều quan trọng nhất".

Khi được đề nghị chấm điểm cho bản thân, Son từ chối. "Tôi không muốn nói về bản thân. Quan trọng nhất là chiến thắng của tập thể. Bàn thắng là điều tuyệt vời vừa đủ với mong đợi của tôi hôm nay", anh nói thêm.

Bàn thứ hai trận này được ghi do công Tuấn Hải, sau pha tung người móc bóng ở phút bù thứ ba. Chiến thắng 2-0 giúp Việt Nam thu hẹp cách biệt với đầu bảng Malaysia xuống còn 3 điểm. Theo quy định, mỗi bảng chỉ lấy một đội đứng đầu vào vòng chung kết - diễn ra ở Arab Saudi đầu năm 2027. Hiện, Malaysia chiếm lợi thế về điểm số, nhưng họ cũng đang chịu án phạt của FIFA vì làm giả hồ sơ, dẫn đến 7 cầu thủ được cho mang dòng máu lai bị cấm tham gia hoạt động bóng đá 12 tháng.

Trước khi Liên đoàn bóng đá châu Á có quyết định về trường hợp của Malaysia, Son và đồng đội sẽ quyết đấu với đối thủ này ở lượt cuối cùng trên sân nhà vào ngày 31/3/2026.

