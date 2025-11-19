Xuân Son ghi bàn trong chiến thắng của Việt Nam

LàoVào sân ở đầu hiệp hai, Nguyễn Xuân Son và Phạm Tuấn Hải ghi bàn giúp Việt Nam thắng Lào 2-0 tại lượt thứ năm vòng loại Asian Cup 2027.

Ghi bàn: Xuân Son 68', Tuấn Hải 90'+3.

h/l Lào Việt Nam Diễn biến chính trận Lào - Việt Nam hôm 19/11.

Người hâm mộ không được thấy Xuân Son tái xuất ngay trong đội hình xuất phát trận gặp Lào, khi HLV Kim Sang-sik thận trọng khi cất cầu thủ đã nghỉ thi đấu chuyên nghiệp gần một năm trên ghế dự bị. Nhưng chứng kiến màn trình diễn của Việt Nam ở hiệp một, chính ông Kim cũng không thể kiên nhẫn. Chiến lược gia Hàn Quốc thay liền một lúc bốn người ở đầu hiệp hai, trong đó Xuân Son là cái tên nổi bật.

Khát khao cống hiến của Xuân Son được thể hiện qua những bước chạy đầu tiên ngay sau khi anh vào sân. Sự xông xáo của tiền đạo 28 tuổi giúp Việt Nam lên bóng giàu sinh khí hơn hẳn, tạo ra thế trận hoàn toàn khác so với sự bế tắc ở hiệp một.

Cùng với trợ thủ năng nổ Phạm Tuấn Hải - người cũng vào sân ở đầu hiệp hai, Xuân Son nhiều lần mang đến cảm giác Việt Nam đã ở rất gần bàn thắng. Một trong số đó là tình huống Vua phá lưới AFF Cup 2024 xử lý một chạm tinh tế từ đường chuyền của Nguyễn Hoàng Đức, để Tuấn Hải dứt điểm trúng xà ngang ở phút 60.

Chỉ ít phút sau, Tuấn Hải đáp lễ đồng đội. Tiền đạo CLB Hà Nội bứt tốc trong cấm địa, giúp Việt Nam được hưởng phạt đền, khi hậu vệ Phetdavanh dùng tay cản đường chuyền của anh. Từ khoảng cách 11 mét, Xuân Son sút căng đánh bại Anoulak, dù thủ môn Lào đoán đúng hướng. Anh trở thành cầu thủ nhập tịch đầu tiên ghi bàn cho tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup. Vào cuối năm ngoái, Xuân Son cũng tạo cột mốc tương tự tại AFF Cup 2024 khi lần đầu tiên góp mặt với tư cách cầu thủ nhập tịch.

Xuân Son mừng bàn thắng bằng cách quỳ xuống, hôn vào đầu gối, nơi anh dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu gần một năm. Chỉ sau 6 trận khoác áo tuyển Việt Nam, Xuân Son đạt hiệu suất đáng kinh ngạc với 8 bàn và 2 kiến tạo.

Xuân Son trở lại mang đến những hy vọng cho hàng công đội tuyển, nhưng người hay nhất trận là Tuấn Hải. Chỉ trong hơn 45 phút cuối, Tuấn Hải góp công trong hai bàn, đồng thời nhiều lần lăn xả hỗ trợ phòng ngự kịp thời trước những đường lên bóng nguy hiểm hiếm hoi của chủ nhà Lào.

Phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của anh đến ở những phút bù. Từ quả tạt bên cánh phải của Trương Tiến Anh, Tuấn Hải tận dụng pha xử lý không tốt của thủ môn Anoulak, tung người móc bóng ghi bàn thắng đẹp mắt, ấn định chiến thắng 2-0 cho Việt Nam.

Sự tỏa sáng của Xuân Son và Tuấn Hải không thể che mờ màn trình diễn đáng thất vọng của một vài trụ cột khác, đặc biệt là tiền đạo cắm Nguyễn Tiến Linh - người bỏ lỡ tới ba tình huống dứt điểm ngon ăn, rồi bị thay ra sau hiệp một. Lối chơi của đội tuyển trong hiệp đầu cũng có phần thiếu thanh thoát, nhạt nhòa trước hàng thủ dày đặc của Lào.

Việt Nam duy trì thành tích toàn thắng trước Lào trong hai thập kỷ qua, đồng thời thu hẹp cách biệt với đội đầu bảng Malaysia xuống còn 3 điểm. Theo quy định, mỗi bảng chỉ lấy một đội đứng đầu. Malaysia đang chiếm lợi thế lớn về điểm số, nhưng cũng chịu án phạt nặng của FIFA vì làm giả hồ sơ, dẫn đến 7 cầu thủ được cho mang dòng máu lai bị cấm tham gia hoạt động bóng đá 12 tháng.

Những người này đều góp mặt trong các trận thắng Nepal và Việt Nam (0-4 trên sân Bukit Jalil hồi tháng 6). Họ vì thế đang đối mặt khả năng bị xử thua 0-3 hai trận kể trên. Tuy nhiên, khi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chưa đưa ra quyết định cuối cùng, Việt Nam vẫn phải tập trung ở vòng loại. Đội tuyển còn trận quyết đấu Malaysia ở lượt về trên sân nhà vào ngày 31/3/2026.

Quang Dũng - Vy Anh