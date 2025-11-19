HLV Lào: 'Kém may mắn khi thua Việt Nam'

LàoHLV Ha Hyeok-jun tiếc khi Lào lỡ thời cơ giành ít nhất một trận hòa trước Việt Nam ở lượt năm vòng loại cuối Asian Cup 2027, tối 19/11.

Trong hai thập kỷ gần nhất, Lào chưa từng giành điểm trước Việt Nam. HLV Ha Hyeok-jun biết rõ lịch sử, và bản thân đã phần nào trải nghiệm điều đó qua hai trận thua gần nhất: 1-4 ở vòng bảng ASEAN Cup 2024 rồi 0-5 tại lượt ra quân bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Nhưng, sau thất bại 0-2 trên sân Quốc gia hôm nay, nhà cầm quân Hàn Quốc lại có cảm giác tiếc nuối. "Hôm nay, trên sân nhà, chúng tôi đặt mục tiêu cố gắng thắng hoặc hòa Việt Nam", HLV Ha nói ở họp báo. "Tuy nhiên, chúng tôi đã thiếu may mắn".

HLV Ha Hyeok-jun của đội tuyển Lào. Ảnh: LFF.

Lào đã hết hy vọng tranh vé dự Asian Cup 2027, sau bốn trận toàn thua. Tuy nhiên, cầu thủ của họ vẫn thi đấu quyết tâm, khiến Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong hiệp một. Ngay cả khi đội khách làm mới hàng công với bốn sự thay đổi người đầu hiệp hai, trong đó có bộ đội Nguyễn Xuân Son - Phạm Tuấn Hải, chủ nhà vẫn chiến đấu bản lĩnh.

Bước ngoặt chỉ xảy đến ở phút 68, khi hậu vệ Phetdavanh Vilaphonh để bóng chạm tay trong nỗ lực ngăn cản Tuấn Hải chuyền vào, dẫn đến quả phạt đền cho Việt Nam. Từ đây, Xuân Son ghi bàn mở tỷ số. Đến phút bù thứ ba, Tuấn Hải có pha tung móc xuất thần, ấn định chiến thắng 2-0.

HLV Ha cho biết Lào đã chuẩn bị kỹ các phương án đối phó Việt Nam, và dự đoán chính xác việc đồng hương Kim Sang-sik sẽ xoay chuyển giữa sơ đồ ba và bốn trung vệ. Việc tiền đạo nhập tịch gốc Brazil Nguyễn Xuân Son vào sân cũng nằm trong dự trù, và được nhắc lại ở giờ nghỉ giữa hai hiệp. "Tôi nói với các cầu thủ không cần tập trung hết vào Xuân Son. Cứ thi đấu như hiệp một", HLV Ha cho biết.

Tuy nhiên, nhà cầm quân Hàn Quốc thừa nhận thua trận đồng nghĩa với sự thất bại trong kế hoạch chuẩn bị, bất kể tốn công đến đâu. Ông khen ngợi các học trò đã nỗ lực làm theo chỉ đạo của Ban huấn luyện, nhưng vẫn còn một khoảng cách so với trình độ mà ông kỳ vọng.

HLV sinh năm 1970 sau đó nhấn mạnh về sự khác nhau giữa hai nền bóng đá, điển hình như việc Việt Nam có nhiều ba giải đấu chuyên nghiệp cấp CLB, còn Lào chỉ có một giải với 10 đội. Các học trò của ông chủ yếu là dân không chuyên nhưng vẫn chăm chỉ và nỗ lực chiến đấu, qua đó giúp họ có những chiến thắng trước Nepal rồi hòa Thái Lan và Indonesia.

"Chúng tôi luôn cố gắng để rút ngắn khoảng cách với các đội bóng khác", HLV Ha cho biết. "Tôi mong rằng Việt Nam sẽ luôn ủng hộ những nỗ lực của đội tuyển Lào".

Lào đang đứng thứ ba bảng F vòng loại cuối với ba điểm. Họ còn một trận trên sân Nepal vào ngày 31/3/2026. Ở lượt đi, Lào thắng đối thủ này 2-1.

Hiếu Lương