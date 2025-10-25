Xem xét công nhận thương binh đối với điều dưỡng Nghệ An

Ngành y tế đang nghiên cứu làm hồ sơ đề nghị công nhận thương binh cho điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang, vì có hành động dũng cảm cứu người bị truy sát ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Ngày 25/10, bà Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An, cho biết bộ phận chuyên môn của Sở đang nghiên cứu các thủ tục để làm hồ sơ trình các cấp đề nghị công nhận thương binh cho điều dưỡng Trang, công tác tại Khoa Sơ Sinh Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Điều dưỡng Trang là người đã đứng ra dùng tấm chăn che chắn cho đồng nghiệp và một bé sơ sinh trước sự truy sát của nghi phạm Bàn Văn Vỹ hôm 23/10.

Chị Trang bị thương nặng nhất khi nghi phạm đâm 11 nhát, sốc mất máu, tổn thương động mạch dưới đòn, mạch cảnh và tràn máu màng phổi phải. Bệnh nhân đã được phẫu thuật cấp cứu, hiện điều trị tại khoa Hồi sức tích cực Ngoại khoa. Theo bác sĩ, tính mạng của điều dưỡng Trang đã được bảo toàn nhưng vẫn trong tình trạng bị sang chấn tâm lý. Hiện các cơ quan chuyên môn đang làm thủ tục giám định tỷ lệ thương tật cho chị.

Ông Hoàng Phú Hiền, Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An và bà Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế (thứ hai và ba, từ phải qua), thăm hỏi điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang đang điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An, ngày 24/10. Ảnh: Hùng Lê

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An, qua tìm hiểu, việc làm hồ sơ cho điều dưỡng Trang có hy vọng đạt kết quả khả quan. Với những nhân viên y tế khác bị thương trong vụ truy sát, Sở tiếp tục nghiên cứu, rà soát, nếu thấy đủ tiêu chuẩn theo quy định sẽ xem xét làm hồ sơ đề nghị công nhân thương binh cho họ.

"Các nhân viên y tế chọn cứu người thay vì sợ hãi và chạy trốn. Đó là hành động rất dũng cảm, xứng đáng được ghi nhận", bà Chung nói.

Lãnh đạo Phòng Người có công, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An, cho hay chưa nhận được hồ sơ đề nghị công nhận thương binh cho nhân viên y tế từ phía Sở Y tế, sau khi tiếp nhận đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định.

Trước đó, chiều 24/4, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã trao tặng giấy khen biểu dương 8 nhân viên y tế Bệnh Viện Sản Nhi Nghệ An vì không màng nguy hiểm, lao vào ngăn Bàn Văn Vỹ cầm dao để bảo vệ an toàn, giành giật sự sống cho bé sơ sinh và người nhà bệnh nhân.

Cùng ngày, Bộ Y tế đã ra quyết định tặng bằng khen của Bộ trưởng Y tế cho tập thể khoa Sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và 4 nhân viên y tế Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài, Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Hồng, đều là điều dưỡng khoa Sơ Sinh. Theo Bộ Y tế, các cá nhân đã có hành động dũng cảm, can ngăn, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy cấp.

Xem xét công nhận thương binh đối với điều dưỡng bị đâm 11 nhát khi cứu người bị truy sát Người nhà bệnh nhân và điều dưỡng kể lại khoảnh khắc đối mặt kẻ gây án, chiều 23/10. Video:Đức Hùng

Khoảng 10h ngày 23/10, Bàn Văn Vỹ, 29 tuổi, trú tỉnh Bắc Ninh, bất ngờ cầm dao gọt hoa quả xông vào phòng 305, khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, tấn công một người nhà bệnh nhân và điều dưỡng Nhung.

Khi mọi người trong phòng hoảng sợ, Vỹ lần lượt bế hai trẻ sơ sinh định ném qua cửa sổ nhưng bị hai người nhà bệnh nhân là bà Ngô Thị Thu Thủy và bà Phan Thị Tứ giằng lại. Các nhân viên y tế khác lao vào can ngăn, bị Vỹ dùng dao truy đuổi, tấn công. Tình hình náo loạn kéo dài khoảng 5 phút trước khi cảnh sát ập vào khống chế, bắt giữ Vỹ.

Ba nữ điều dưỡng và hai người nhà bệnh nhân bị thương trong vụ tấn công hiện đã qua nguy kịch. Hai bé sơ sinh bị thương nhẹ.

Hiện Vỹ đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự về hành vi Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan điều tra, Vỹ khai trong quá trình chăm vợ sinh đôi tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, thấy một trong hai bé sức khỏe yếu phải điều trị tích cực "nhưng cảm thấy không được chăm sóc đúng mức". Anh ta đồng thời "nghi ngờ cháu bé bị tráo đổi", nên nảy sinh tâm lý bức xúc, mất kiểm soát.

"Sáng 23/10, tôi quá lo lắng, hoang mang khi thấy con sức khỏe yếu. Tâm lý bất ổn sau nhiều ngày thức trắng chăm con nên tôi đã có hành vi bột phát, mất kiểm soát", Vỹ khai. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy Vỹ âm tính với chất ma túy, không thuộc diện đang điều trị các bệnh lý về tâm thần.

Bác sĩ Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết hai con của Vỹ sinh non, bị nhiễm khuẩn, đã được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội điều trị. "Việc Vỹ khai bác sĩ không chăm sóc đúng mức là hoàn toàn vô căn cứ. Trên thực tế bác sĩ và nhân viên y tế đã làm tròn trách nhiệm", ông Hải nói.

Đức Hùng