Giây phút kẻ cuồng loạn tấn công, đâm 7 người trong bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Trong 5 phút, Bàn Văn Vỹ cầm dao truy sát 7 người, đâm nhân viên y tế cùng người nhà bệnh nhân và định ném hai trẻ sơ sinh qua cửa sổ.

Chiều 23/10, Bàn Văn Vỹ, 29 tuổi, đang bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và giết người.

Theo Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Vỹ có vợ mới sinh đôi, đang được chăm sóc và điều trị tại phòng 305, Khoa Sơ sinh, thuộc tòa nhà 7 tầng. Hôm qua, một trong hai bé xuất hiện triệu chứng nhiễm trùng, được chuyển sang Khoa Hồi sức sơ sinh. Sáng 23/10, Vỹ vào thăm vợ, cùng một số người thân hỗ trợ vợ con ăn uống, không có biểu hiện bất thường.

Khoảng 10h, Vỹ vào phòng và bất ngờ cầm dao gọt hoa quả tấn công một người nhà bệnh nhân và một nhân viên y tế tên Nhung khiến cả phòng náo loạn.

Nhiều bác sĩ bệnh nhân và người nhà tập trung trước sảnh bệnh viện chứng kiến sự việc. Ảnh: Hùng Lê

Bà Phan Thị Tứ, 63 tuổi, trú xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh, đang chăm hai cháu sinh thiếu tháng tại phòng 305, cho biết sau khi tấn công hai người trên, Vỹ ôm lấy một cháu bé đang nằm cùng giường với con anh ta, đưa ra cửa sổ định ném.

"Tôi hốt hoảng giành lấy cháu từ tay Vỹ, van xin đừng ném", bà Tứ kể. Dù bị Vỹ bóp cổ, bà vẫn cố vùng ra, ôm đứa trẻ sơ sinh chạy quanh phòng bệnh, nhảy từ giường này sang giường khác để thoát thân trong căn phòng rộng cả trăm mét vuông.

Hơn một phút sau, Vỹ đuổi kịp, dùng vật cứng đánh hai bà cháu. Bà Tứ chạy ra ngoài và được một nhân viên y tế hỗ trợ bồng đứa trẻ. Họ mở cửa để bà chạy vào một phòng bệnh cách đó vài mét trốn. Bà Vỹ sau đó ngất lịm, không nhớ gì nữa.

Bà Ngô Thị Thu Thủy, trú huyện Diễn Châu, kể Vỹ sau đó lao tới giật đứa cháu sơ sinh của bà, chạy ra khu vực vệ sinh định ném xuống. Bà Thủy lập tức đuổi theo giằng co và bị đâm nhiều nhát. "Lúc đó tôi chỉ cố làm sao bảo vệ được cháu, không để ý tới vết thương", bà Thủy nói.

Vợ của Vỹ đang nằm gần đó cũng bị hắn tấn công.

Điều dưỡng Trần Thị Hồng đang làm việc ở phòng khác, nghe tiếng la hét đã chạy sang. Thấy Vỹ đuổi theo bà Thủy, chị lao tới giật lại em bé từ tay Vỹ.

"Hắn cầm dao gọt hoa quả, rất hung dữ", chị Hồng nói. Sau khi giành được đứa trẻ, chị chạy khắp tầng 3 nhưng bị Vỹ rượt theo. Lúc chị ngã, điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang chạy lại hỗ trợ, bồng em bé chạy vào phòng điều dưỡng cách đó vài mét để trốn, song bị vấp ngã vào tường. Điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng, Khoa Sơ sinh, lập tức chạy tới hỗ trợ bồng đứa trẻ.

Chị Hồng và Trang chạy vào phòng điều dưỡng, cố thủ trong góc. Chị Trang dùng tấm chăn mỏng che cho ba người, xin Vỹ dừng tay nhưng vẫn bị hắn đâm nhiều nhát gây thương tích nặng.

Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đức Hùng

Một bảo vệ bệnh viện cho biết ban đầu nghe tiếng hô hoán "tầng 3 cháy", chạy lên thấy nhiều tiếng hét lớn "có kẻ đâm người". Lúc 10h5, chạy vào phòng trực điều dưỡng thấy Vỹ đang cầm dao đâm nữ điều dưỡng Trang, ông đã khuyên anh ta bình tĩnh, không được để sự việc đi quá xa.

"Nghe tôi nói, Vỹ dừng tay. Mục đích của tôi là kéo dài thời gian, giúp hai điều dưỡng đưa cháu bé thoát ra ngoài bằng cửa sau", nam bảo vệ nói.

Sau khi các điều dưỡng thoát ra, bảo vệ khóa chặt phòng trực, chờ cảnh sát đến khống chế, bắt giữ Vỹ. Toàn bộ vụ việc diễn ra khoảng 5 phút.

Ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết hành vi của Vỹ khiến 7 người bị thương, gồm 2 điều dưỡng, một sinh viên thực tập, 2 người nhà bệnh nhân và 2 bệnh nhi. Trong đó, điều dưỡng Trang bị thương nặng do trúng 4 nhát đâm.

Hiện cơ quan điều tra chưa công bố nguyên nhân gây án của Vỹ.

Bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phẫu thuật cho điều dưỡng Trang. Ảnh: Hùng Lê

Bệnh viện đã sơ cứu, đưa các nạn nhân sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Các ca phẫu thuật đều thành công, điều dưỡng Trang đã qua cơn nguy kịch. Một cháu bé bị xây xát vùng đầu, được điều trị kịp thời.

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An được thành lập năm 1985, nâng cấp thành bệnh viện chuyên khoa hạng I từ năm 2014. Đây là cơ sở y tế đầu ngành về sản phụ khoa và nhi khoa của tỉnh Nghệ An, đồng thời là tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ, với hơn 1.300 cán bộ y tế, nhiều bác sĩ trình độ cao. Bệnh viện đặt tại số 19 đường Tôn Thất Tùng, phường Trường Vinh.

Khảo sát gần đây của Bộ Y tế cho thấy, phần lớn các vụ bạo lực nhắm vào nhân viên y tế xảy ra tại các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện, với 70% nạn nhân là bác sĩ, 15% điều dưỡng. Hồi tháng 5, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện triển khai biện pháp đảm bảo an ninh, có phương án phòng ngừa ứng phó với tình huống gây rối, hành hung nhân viên y tế.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nạn bạo hành y bác sĩ chủ yếu do bệnh nhân cùng người nhà gây ra. Ước tính 8-38% nhân viên y tế bị hành hung ít nhất một lần trong đời.

Đức Hùng