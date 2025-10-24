Tuyên dương 8 nhân viên y tế cứu người bị truy sát ở bệnh viện Nghệ An

8 nhân viên y tế Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An được Sở Y tế tặng bằng khen vì hành động dũng cảm ngăn chặn kẻ cầm dao truy sát 7 người.

Ngày 24/10, bà Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An, đã trao tặng giấy khen biểu dương các nhân viên y tế Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài, Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Hồng, Phan Thị Oanh, Lưu Xuân Dũng và Trần Kim Quyền. Họ đã không màng nguy hiểm, lao vào ngăn kẻ cầm dao để bảo vệ an toàn, giành giật sự sống cho bé sơ sinh và người nhà bệnh nhân.

"Các nhân viên y tế đã chọn tình người, đặt sự sống của những đứa trẻ lên trên hết. Tôi tự hào về tinh thần quả cảm, lòng nhân ái và bản lĩnh của các bạn", bà Chung nói.

Một ngày trước đó, Bàn Văn Vỹ, 29 tuổi, bất ngờ cầm dao gọt hoa quả xông vào phòng 305, khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, tấn công một người nhà bệnh nhân và điều dưỡng Nhung. Khi mọi người trong phòng hoảng sợ, Vỹ lần lượt bế hai trẻ sơ sinh định ném qua cửa sổ nhưng bị hai người nhà bệnh nhân là bà Ngô Thị Thu Thủy và bà Phan Thị Tứ giằng lại. Các nhân viên y tế khác lao vào can ngăn bị Vỹ dùng dao truy đuổi, tấn công. Tình hình náo loạn kéo dài khoảng 5 phút trước khi cảnh sát ập vào khống chế, bắt giữ Vỹ.

Nhớ lại lúc ấy, điều dưỡng Nhung nói "bản năng thúc đẩy mình phải cứu người" nên không kịp nghĩ gì mà lao vào ngăn cản khi thấy cháu nhỏ bị tấn công. Trong lúc ấy, điều dưỡng Hồng đang chăm sóc các bé ở phòng bên cạnh nghe tiếng la hét thất thanh nên chạy sang chứng kiến người đàn ông bế cháu sơ sinh giơ lên cao như muốn ném qua cửa sổ.

"Tôi lao đến, giằng lấy rồi ôm bé chạy ra ngoài. Không hiểu vì sao khi ấy mình lại có thể nhanh và dứt khoát đến thế", chị Hồng cho hay.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An Lê Thị Hoài Chung (thứ hai từ phải qua), trao giấy khen cho các nhân viên y tế, ngày 24/10. Ảnh: Hùng Lê

Bốn nữ điều dưỡng và hai người nhà bệnh nhân bị thương trong vụ tấn công hiện đã qua nguy kịch. Hai bé sơ sinh bị thương nhẹ.

Điều dưỡng Trang sốc mất máu, đa vết thương, tổn thương động mạch dưới đòn, mạch cảnh và tràn máu màng phổi phải. Bệnh nhân đã được phẫu thuật cấp cứu, hiện điều trị tại khoa Hồi sức tích cực Ngoại khoa. Theo bác sĩ, tính mạng của điều dưỡng Trang đã được bảo toàn nhưng vẫn trong tình trạng bị sang chấn tâm lý.

Điều dưỡng Hoài bị thương vùng mạn sườn phải cách rốn 5 cm, chụp cắt lớp vi tính ổ bụng không phát hiện tổn thương nội tạng. Hiện bệnh nhân ổn định, theo dõi tại khoa Ngoại Tiêu hóa.

Điều dưỡng Nhung, công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đô Lương đang tham gia đào tạo tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, bị chấn thương ngực kín, vết thương vùng lưng và cánh tay. Hiện sức khỏe điều dưỡng này ổn định, điều trị tại khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực.

Bệnh nhân Ngô Thị Thu Thủy, người nhà một bệnh nhi, bị thương ở cổ, đã được phẫu thuật, hiện điều trị tại khoa Tai Mũi Họng, sức khỏe tạm ổn.

Bệnh nhân Phan Thị Tứ, người nhà bệnh nhi khác, vết thương ở bàn tay phải (ngón II, III) và vết rách da vùng lưng dài 15 cm, kết quả chụp cắt lớp lồng ngực không phát hiện tổn thương. Bà Tứ đã được phẫu thuật khâu vết thương, hiện theo dõi tại khoa Hồi sức Ngoại.

Hai trẻ sơ sinh là con của hai bệnh nhân nói trên điều trị tại khoa Sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu, ngày 23/10. Ảnh: Hùng Lê

Đại diện bệnh viện cho hay vợ Vỹ vừa sinh đôi và đang được chăm sóc tại phòng 305. Một ngày trước, một trong hai bé có dấu hiệu nhiễm trùng nên được chuyển sang khoa Hồi sức Sơ sinh. Sáng 23/10, Vỹ vào thăm và không có biểu hiện gì bất thường trước khi gây án.

Vỹ đang bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để điều tra các hành vi liên quan cố ý gây thương tích và giết người. Kết quả kiểm tra ban đầu chưa phát hiện nồng độ cồn và ma túy trong cơ thể Vỹ vào thời điểm gây án.

Đức Hùng