Ba điều dưỡng Nghệ An bị truy sát đã qua nguy kịch

Ba nữ điều dưỡng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bị Bàn Văn Vỹ dùng dao tấn công đã qua cơn nguy kịch sau phẫu thuật, song tinh thần còn hoảng loạn.

Tối 23/10, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết trong số các nạn nhân, điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang tình trạng nặng nhất, bị nghi phạm cầm dao đâm 11 nhát vào vùng mặt, cổ, ngực, lưng. Trong đó, hai vết thương rất nặng, thấu xuống phổi làm đứt tĩnh mạch cảnh ngoài và nhánh bên trong động mạch dưới đòn phải. Hiện chị Trang đã được phẫu thuật kịp thời, thoát chết, song đang phải theo dõi tích cực.

Hai điều dưỡng còn lại là Nguyễn Thị Thu Hoài và Nguyễn Thị Nhung tỉnh táo sau khi được xử lý các vết thương ở bụng, lưng và tay. Dù vậy, tinh thần các nạn nhân còn hoảng loạn, được hỗ trợ thêm về tâm lý và an thần.

Bà Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An (thứ hai từ phải sang), thăm hỏi, động viên một bệnh nhân, chiều 23/10. Ảnh: Hùng Lê

Trước đó, khoảng 10h sáng cùng ngày, Bàn Văn Vỹ, 29 tuổi, bất ngờ cầm dao gọt hoa quả xông vào phòng 305, khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Vỹ tấn công một người nhà bệnh nhân và điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung. Khi mọi người trong phòng hoảng sợ, Vỹ lần lượt bế hai trẻ sơ sinh định ném qua cửa sổ nhưng bị hai người nhà bệnh nhân là bà Ngô Thị Thu Thủy và bà Phan Thị Tứ giằng lại.

Thấy sự việc, các nhân viên y tế khác lao vào can ngăn liền bị Vỹ dùng dao truy đuổi, tấn công. Tình hình náo loạn kéo dài khoảng 5 phút trước khi cảnh sát ập vào khống chế, bắt giữ Vỹ. Vụ việc khiến 7 người bị thương, gồm ba điều dưỡng, hai người nhà bệnh nhân và hai trẻ sơ sinh. Các vết thương của hai cháu bé và hai người nhà bệnh nhân không quá nghiêm trọng, đã được xử lý.

Theo thông tin từ viện, Vỹ có vợ vừa sinh đôi và đang được chăm sóc tại chính phòng 305. Một ngày trước, một trong hai bé có dấu hiệu nhiễm trùng nên được chuyển sang khoa Hồi sức Sơ sinh. Sáng 23/10, Vỹ vào thăm và không có biểu hiện gì bất thường trước khi gây án.

Vỹ đang bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để điều tra các hành vi liên quan cố ý gây thương tích và giết người.

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An được thành lập năm 1985, nâng cấp thành bệnh viện chuyên khoa hạng I từ năm 2014. Đây là cơ sở y tế đầu ngành về sản phụ khoa và nhi khoa của tỉnh Nghệ An, đồng thời là tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ, với hơn 1.300 cán bộ y tế, nhiều bác sĩ trình độ cao. Bệnh viện đặt tại số 19 đường Tôn Thất Tùng, phường Trường Vinh.

Khảo sát gần đây của Bộ Y tế cho thấy, phần lớn các vụ bạo lực nhắm vào nhân viên y tế xảy ra tại các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện, với 70% nạn nhân là bác sĩ, 15% điều dưỡng. Hồi tháng 5, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện triển khai biện pháp đảm bảo an ninh, có phương án phòng ngừa ứng phó với tình huống gây rối, hành hung nhân viên y tế.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nạn bạo hành y bác sĩ chủ yếu do bệnh nhân cùng người nhà gây ra. Ước tính 8-38% nhân viên y tế bị hành hung ít nhất một lần trong đời.

Đức Hùng