Truy sát 7 người ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vì 'nghi ngờ con bị tráo'

Nghệ AnBàn Văn Vỹ khai do tâm lý căng thẳng sau nhiều ngày thức trắng, nghi ngờ "con bị tráo đổi" nên bức xúc, cầm dao đâm 7 người ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Tối 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự Vỹ, 29 tuổi, trú tỉnh Bắc Ninh, để làm rõ hành vi Giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan điều tra, Vỹ khai trong quá trình chăm vợ sinh đôi tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, thấy một trong hai bé sức khỏe yếu phải điều trị tích cực "nhưng cảm thấy không được chăm sóc đúng mức". Anh ta đồng thời "nghi ngờ cháu bé bị tráo đổi", nên nảy sinh tâm lý bức xúc, mất kiểm soát.

"Sáng 23/10, tôi quá lo lắng, hoang mang khi thấy con sức khỏe yếu. Tâm lý bất ổn sau nhiều ngày thức trắng chăm con nên tôi đã có hành vi bột phát, mất kiểm soát", Vỹ khai.

Nghi can Vỹ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy Vỹ âm tính với chất ma túy, không thuộc diện đang điều trị các bệnh lý về tâm thần.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của Vỹ có tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bác sĩ Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết hai con của Vỹ sinh non, bị nhiễm khuẩn, đã được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội điều trị. "Việc Vỹ khai bác sĩ không chăm sóc đúng mức là hoàn toàn vô căn cứ. Trên thực tế bác sĩ và nhân viên y tế đã làm tròn trách nhiệm", ông Hải nói.

Nghi phạm truy sát 7 người ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An do nghi ngờ ‘con bị tráo đổi’ Người nhà và điều dưỡng kể lại khoảnh khắc đối mặt kẻ gây án, chiều 23/10. Video: Đức Hùng

Khoảng 10h ngày 23/10, Vỹ bất ngờ cầm dao gọt hoa quả xông vào phòng 305, khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, tấn công một người nhà bệnh nhân và điều dưỡng Nhung.

Khi mọi người trong phòng hoảng sợ, Vỹ lần lượt bế hai trẻ sơ sinh định ném qua cửa sổ nhưng bị hai người nhà bệnh nhân là bà Ngô Thị Thu Thủy và bà Phan Thị Tứ giằng lại. Các nhân viên y tế khác lao vào can ngăn, bị Vỹ dùng dao truy đuổi, tấn công. Tình hình náo loạn kéo dài khoảng 5 phút trước khi cảnh sát ập vào khống chế, bắt giữ Vỹ.

Ba nữ điều dưỡng và hai người nhà bệnh nhân bị thương trong vụ tấn công hiện đã qua nguy kịch. Hai bé sơ sinh bị thương nhẹ.

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An được thành lập năm 1985, nâng cấp thành bệnh viện chuyên khoa hạng I từ năm 2014. Đây là cơ sở y tế đầu ngành về sản phụ khoa và nhi khoa của tỉnh Nghệ An, đồng thời là tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ, với hơn 1.300 cán bộ y tế, nhiều bác sĩ trình độ cao. Bệnh viện đặt tại số 19 đường Tôn Thất Tùng, phường Trường Vinh.

Đức Hùng