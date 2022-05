Xe Hàn chiếm ưu thế phân khúc sedan cỡ C

Hai mẫu xe Hàn Kia K3 và Hyundai Elantra sẽ đấu với ba mẫu xe Nhật là Mazda3, Toyota Altis và Honda Civic. Tỷ lệ thị phần 58-42 chưa phải là quá chênh lệch, nhưng nếu xét theo trung bình lượng xe bán ra của mỗi dòng, xe Hàn hiệu quả hơn.

Doanh số của K3 (Cerato trước đây) sau 4 tháng 2022 là hơn 5.200 xe. Chỉ tính riêng mẫu xe này chiếm đến gần 50% lượng tiêu thụ của phân khúc. Mức bán hàng của Elantra khiêm tốn hơn nhiều, chỉ 1.218 xe nhưng vẫn cao hơn hai đối thủ Toyota Altis (865 xe) và Honda Civic (686 xe).

Mẫu xe tiệm cận nhất về doanh số với K3 là Mazda3, với hơn 3.000 xe sau 4 tháng. Về hình thức phân phối, chỉ Civic và Altis nhập khẩu, còn lại đều lắp ráp trong nước.

Ở nhóm sedan cỡ C, xe Hàn và xe Nhật phân hoá rõ rệt ở cách thiết lập giá và định hướng tiếp cận khách hàng. Không kể những mẫu xe như MG5, U5 Plus chủ yếu mang tính thêm thắt lựa chọn, doanh số thấp, K3 và Elantra có giá thuộc hàng thấp nhất phân khúc.

Đều là các hãng phổ thông nhưng cách định giá của hai mẫu xe Hàn tự đặt ra vị thế dưới xe Nhật một bậc. Những bản cao nhất của K3 và Elantra đắt hơn bản thấp nhất của xe Mazda3, Altis, Civic 50-100 triệu đồng. Không một mẫu xe Hàn nào có giá vượt 800 triệu đồng như các đối thủ Nhật.

Kia K3 tại một đại lý ở TP HCM. Ảnh: Thành Nhạn

Xe Hàn ở phân khúc này chú trọng tiện nghi cho người sử dụng. K3 có tính năng mở cốp thông minh, màn hình giải trí lớn nhất phân khúc. Để hướng đến người dùng trẻ, ưa trải nghiệm, xe có ghế với chức năng làm mát, nhớ vị trí. Elantra vẫn chưa có bản nâng cấp, còn trước khi Altis, Civic sang thế hệ mới, mẫu xe Hàn sở hữu tiện nghi nổi trội hơn.

Những năm qua, sự bùng nổ của nhóm xe đa dụng gầm cao cỡ nhỏ khiếng những phân khúc truyền thống, đặc biệt sedan cỡ C, D mất dần chỗ đứng. Không còn là những sản phẩm chủ lực doanh số, các hãng Nhật chọn hướng đi mới cho sedan cỡ C bằng cách hướng đến công nghệ an toàn.

Honda Civic bản RS nhập khẩu Thái Lan lăn bánh tại Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Mazda3 có gói công nghệ an toàn i-Activsense, Altis có TSS, Civic có Honda Sensing. Những tính năng như cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, nhận diện vật cản, phanh hỗ trợ thông minh... là những thứ chưa có trên các đối thủ Hàn.

Xu hướng trẻ hóa thiết kế khiến các hãng Nhật không còn bảo thủ. Những mẫu như Altis, Civic, Mazda3 trở nên mượt mà, hấp dẫn về phần nhìn hơn. Tuy nhiên, chất trẻ vẫn ở chừng mực, không bay bổng như xe Hàn.

Mức giá dễ tiếp cận hơn là cơ sở để K3 hay Elantra đang nắm giữ phần lớn thị phần phân khúc. Xe Nhật ở tầm giá cao hơn, hướng đến nhóm khách hàng vẫn còn mặn mà với sedan truyền thống, chưa muốn lên những dòng xe gầm cao vốn có nhiều lựa chọn trong tầm giá 700-850 triệu đồng.

Phạm Trung