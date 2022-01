Beijing U5 Plus - sedan cỡ C giá chưa tới 400 triệu đồng

U5 Plus nhập Trung Quốc, động cơ 1.5, cạnh tranh Honda Civic, Mazda3 nhưng giá cao nhất chỉ 498 triệu đồng, rẻ hơn cả xe cỡ B như Vios, Accent.

Ngày 14/1, Beijing U5 Plus được nhà phân phối tại Việt Nam nhập khẩu, bán ra với 3 phiên bản: Standard giá 398 triệu, Deluxe 468 triệu và Luxury 498 triệu đồng. Cả ba bản đều lắp động cơ 1.5 đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc vô cấp CVT.

Beijing U5 Plus tại một đại lý ở Hải Phòng.

U5 Plus có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.660 mm, 1.820 mm, 1.480 mm, trục cơ sở 2.670 mm. Thông số này tương đương các mẫu xe phân khúc sedan cỡ C như Toyota Altis, Mazda3, Honda Civic.

Mẫu sedan thương hiệu Trung Quốc lần đầu bán tại Việt Nam. Thiết kế xe không có nhiều đường nét cầu kỳ nhưng tổng thể cho thấy chất trẻ, hiện đại. Hai bản thấp trang bị đèn pha halogen, bản Luxury đắt nhất có đèn pha tự động LED. Đèn hậu LED ở đuôi xe kiểu vắt ngang vốn đang thịnh hành trong ngành ôtô.

Cả ba phiên bản của Beijing U5 Plus đều lắp la-zăng 16 inch, phanh đĩa bốn bánh. Bản cao nhất có cửa sổ trời, gạt mưa tự động, gương chiếu hậu chỉnh điện và tự động gập, kính chỉnh điện một chạm, chống kẹt.

Khoang lái của bản U5 Plus CVT.

U5 Plus như nhiều mẫu xe sản xuất nội địa Trung Quốc nhập về Việt Nam thời gian qua, cung cấp khoang lái hào nhoáng, nhiều công nghệ và tiện nghi. Cả ba bản của mẫu sedan đều lắp màn hình 12,3 inch nối liền màn hình tốc độ sau vô-lăng 7 inch. Cabin giản lược các nút bấm cơ, chìa khóa thông minh. Vô-lăng 3 chấu bọc da, điều chỉnh 2 hướng, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau.

Động cơ lắp trên Beijing U5 Plus loại 1,5 lít, công suất 113 mã lực, mô-men xoắn cực đại 142 Nm, dẫn động cầu trước. Hiệu suất trên mẫu xe của Beijing gần tương đương phiên bản Mazda3 1.5 và thấp hơn nhiều các đối thủ khác tại Việt Nam (động cơ từ 1,6 lít trở lên).

Sở hữu mức giá nằm ở nhóm xe cỡ B nhưng Beijing U5 Plus cung cấp công nghệ an toàn thậm chí nhiều hơn xe cỡ C. Cả ba bản U5 Plus đều trang bị cân bằng điện tử, chống trượt, tự động giữ phanh, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến va chạm trước/sau, ngừng cung cấp nhiên liệu khi có tai nạn, cảnh báo áp suất lốp.

Bản tầm trung Deluxe có thêm kiểm soát hành trình. Bản Luxury cao cấp nhất thêm camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn đường. Xe bán ra được bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km.

U5 Plus trên lý thuyết cung cấp lượng tiên nghi, công nghệ an toàn hấp dẫn hơn nhiều so với mức giá và phân khúc định vị. Tuy nhiên, nhược điểm thương hiệu Trung Quốc còn chưa phổ cập, hệ thống đại lý hạn chế, chủ yếu phía bắc và TP HCM, mẫu sedan của Beijing gặp nhiều trở ngại khi cạnh tranh với những đối thủ Nhật, Hàn vốn quen thuộc với người Việt từ lâu.

Thành Nhạn

Ảnh: Hùng Nguyễn