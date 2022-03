MG5 bản cao nhất giá 579 triệu đồng

MG thông báo giá cho mẫu sedan duy nhất của hãng tại thị trường Việt, nhập khẩu từ Thái Lan.

Sau gần một tháng ra mắt, nhà phân phối mới thông báo giá cho MG5, với bản cao nhất Lux+ giá 579 triệu. Hai bản thấp hơn là Std+ và Com+ chưa có giá vì chưa có hàng. Trong khi đó một số nhân viên bán hàng ở các đại lý cho biết bản thấp nhất Std+ có thể ở mứcc 470 triệu đồng.

MG5 trong buổi ra mắt tại đại lý ở Bắc Ninh. Ảnh: Lương Dũng

Mức 579 triệu ở ngưỡng thấp so với tầm giá của phân khúc sedan cỡ C, nơi có những Kia K3, Toyota Altis, Honda Civic, Hyundai Elantra, Mazda3. Tuy vậy giá chưa hẳn là lợi thế tuyệt đối của MG, khi một số phiên bản của K3 hay Elantra cũng chỉ loanh quanh 600 triệu. Ngoài ra, những mẫu xe hạng C lắp ráp trong nước đang có lợi thế về việc ưu đãi lệ phí trước bạ 50% cho đến hết tháng 5/2022.

Bù lại, MG5 có hàm lượng công nghệ khá phong phú như camera 360, phanh tay điện tử, giữ phanh chủ động Auto Hold, chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, kiểm soát độ bám đường, kiểm soát vào cua, vi sai điện tử, cảnh báo áp suất lốp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và 6 túi khí.

MG là thương hiệu của Anh, hiện thuộc sở hữu của Công ty Công nghiệp ôtô Thượng Hải (SAIC), một trong 4 nhà sản xuất ôtô quốc doanh lớn nhất Trung Quốc. Các sản phẩm MG ở Việt Nam trước đây nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng hiện cả ba cái tên là ZS, HS và MG5 mới ra mắt đều nhập khẩu từ Thái Lan. Thiết kế và hàm lượng công nghệ là những lợi thế của MG5, tuy vậy thương hiệu mới vẫn cần thời gian để kiểm chứng.

Ánh Dương