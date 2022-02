Xe Hàn bán chạy hơn xe Nhật ở phân khúc sedan cỡ C

Sự vượt trội của K3 giúp doanh số của hai mẫu xe Hàn khả quan hơn hẳn ba mẫu xe Nhật trong phân khúc.

Tháng đầu năm 2022, doanh số các mẫu xe trong phân khúc sedan cỡ C đều giảm so với tháng 12/2021. Phân khúc có 5 mẫu xe, trong đó hai xe Hàn và ba xe Nhật. Sự giảm sút chung của tất cả các sản phẩm khiến cuộc cạnh tranh Nhật - Hàn ở phân khúc này không thay đổi.

Kết thúc tháng 1, K3 vẫn dẫn đầu thị trường, Elantra đứng thứ ba, tổng doanh xe hai mẫu xe Hàn là 1.569 xe. Trong khi đó, ba mẫu xe Nhật là Mazda3, Altis và Civic bán tổng cộng 1.117 chiếc, kém khoảng hơn 400 xe so với xe Hàn. Khoảng cách này đã rút ngắn so với tháng 12 năm ngoái, khi ấy xe Hàn bán 2.294 chiếc, xe Nhật là 1.632 chiếc, kém 600 xe.

Tuy xe Hàn đang bán tốt hơn xe Nhật, nhưng không phải cả hai mẫu xe đều tốt. Doanh số xe Hàn đang do K3 "gánh" là chủ yếu. Elantra chỉ đứng thứ ba, xếp sau Mazda3. Trong khi hai cái tên còn lại của xe Nhật là Civic và Altis lại khá đuối, nên kéo doanh số cả xe Nhật đi xuống. Trong khi Civic bạn chậm bởi đắt, nhưng mới đây phiên bản mới đã có mức giá dễ chịu hơn thì Altis lại bán chậm vì đã cuối đời, thiết kế không lấy lòng được giới trẻ.

So với cuối 2021, Kia K3 giảm gần 400 xe, một phần do lượng xe không đủ để cung cấp dịp cận Tết. Mazda3 giảm khoảng 300 xe do bị cắt chương trình khuyến mại 50% trước bạ trong tháng 12. Riêng hai mẫu Civic và Corolla Altis đều trong tình trạng dọn kho chờ phiên bản mới, nên doanh số giảm mạnh. Hyundai Elantra có doanh số giảm so với tháng 12, nhưng doanh số tháng 1 so với bình quân các tháng 2021 không sụt giảm. Rất có thể phiên bản mới của Elantra cũng sẽ được ra mắt trong năm nay.

Civic RS mới, mẫu xe có giá bán cao nhất phân khúc C. Ảnh: Lương Dũng

Sedan cỡ C đang là phân khúc có khoảng giá rộng nhất. Rẻ nhất là K3 MT (số sàn) giá 559 triệu đồng. Đắt nhât là Civic RS giá 870 triệu đồng. Khoảng cách giá lớn khiến phân khúc C bị nhiều xe gầm cao cỡ nhỏ và trung như Sonet, Seltos, Tucson... giành giật khách.

K3 cũng là mẫu xe có lợi thế nhất phân khúc khi có giá bán dễ tiếp cận nhất và có doanh số cao nhất trong khoảng hơn một năm gần đây. Thời gian tới MG5 công bố giá bán và có thể mẫu sedan cỡ C mới của MG sẽ phá vỡ vị trí giá bán thấp nhất phân khúc của K3.

Ánh Dương