Xe container Evergreen chắn ngang cao tốc gây sốt mạng

Trung QuốcChiếc xe container mang logo Evergreen chắn ngang cao tốc ở Nam Kinh gây chú ý vì giống tàu chặn kênh đào Suez.

Xe đầu kéo mang thùng container màu xanh sơn dòng chữ Evergreen gặp tai nạn trên đường cao tốc Trường Xuân - Thâm Quyến, đoạn đi qua thành phố Nam Kinh, lúc 9h55 ngày 27/3. Vụ tai nạn ngay lập tức gây ùn tắc kéo dài trên đường cao tốc.

Xe tải mang logo Evergreen gặp tai nạn trên cao tốc ở Nam Kinh hôm 27/3. Ảnh: Weibo/Cao tốc Giang Tô

Những bức ảnh chụp hiện trường sự cố gây sốt mạng xã hội Trung Quốc Weibo, vì sự trùng hợp kỳ lạ với vụ tàu hàng Ever Given do công ty vận tải đường biển Evergreen điều hành mắc kẹt ở kênh đào Suez, khiến tuyến đường biển huyết mạch này tê liệt suốt nhiều ngày.

Không chỉ mang thùng container có logo giống tên con tàu đang mắc kẹt ở kênh đào Suez, chiếc xe đầu kéo cũng đâm xéo vào vệ đường bên phải ở góc 45 độ, thùng xe gần như chắn ngang đường, gây ách tắc giao thông phía sau.

Tuy nhiên, xe tải Evergreen không liên quan tới Tập đoàn hàng hải Evergreen thuộc sở hữu của một doanh nhân Nhật Bản. Báo chí Trung Quốc cho biết tập đoàn này không kinh doanh vận tải đường bộ ở đại lục, chỉ tập trung mảng vận tải hàng hải.

Trong khi tàu Evergreen vẫn mắc kẹt ở kênh đào Suez thì sự cố xe tải Evergreen được khắc phục vào 14h30 cùng ngày, giao thông trên tuyến đường cao tốc đã khôi phục.

Tàu Ever Given do công ty Evergreen vận hành chắn ngang kênh đào Suez. Ảnh: Instagram/fallenhearts17.

Tàu container cỡ lớn Ever Given, tổng trọng tải hơn 200.000 tấn, đâm chéo vào bờ kênh đào Suez và mắc cạn sáng 24/3 khi di chuyển từ Biển Đỏ tới Địa Trung Hải. Con tàu gần như xoay ngang, bịt kín tuyến hàng hải qua kênh đào Suez, khiến mọi hoạt động di chuyển qua kênh đào phải dừng.

Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez (SCA) cho biết họ đang nạo vét xung quanh tàu và kéo Ever Given bằng tàu kéo. Nỗ lực đã khiến tàu nhích nhẹ, mũi tàu cũng xê dịch một chút, nhưng chưa rõ khi nào tàu hết mắc kẹt.

Hồng Hạnh (Theo Mothership)