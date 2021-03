Tàu hàng chắn ngang kênh Suez có thể do lỗi con người

Ai CậpGiới chức đang điều tra lý do gây ra vụ tàu Ever Given chắn ngang kênh Suez, cho biết thời tiết không phải nguyên nhân chính.

"Gió mạnh và thời tiết không phải nguyên nhân chính khiến tàu Ever Given mắc cạn, có thể đã có lỗi con người hoặc kỹ thuật. Những yếu tố đó sẽ được làm rõ trong cuộc điều tra", giám đốc Cơ quan Quản lý kênh đào Suez (SCA) của Ai Cập Osama Rabie nói trong cuộc họp báo hôm nay.

Tàu hàng Ever Given nhìn từ vệ tinh hôm 27/3. Ảnh: Maxar.

Ông cho biết chân vịt và bánh lái của tàu Ever Given đã có thể chuyển động từ tối 26/3, nhưng tiếp tục bị kẹt do thủy triều thay đổi. Chưa rõ thời điểm tàu hàng này có thể thoát tình trạng mắc cạn và nổi trở lại, nhưng giám đốc Rabie nhận định điều này có thể diễn ra trong cuối tuần này, tùy thuộc tình hình thủy triều.

Khoảng 300 tàu hàng đang chờ ở hai đầu kênh đào Suez do sự cố, trong khi Ai Cập mất khoảng 12-14 triệu USD doanh thu mỗi ngày vì ách tắc.

Tàu container cỡ lớn Ever Given, tổng trọng tải hơn 200.000 tấn, đâm chéo vào bờ kênh đào Suez và mắc cạn sáng 24/3 khi di chuyển từ Biển Đỏ tới Địa Trung Hải. Con tàu gần như xoay ngang, bịt kín tuyến hàng hải qua kênh đào Suez, khiến mọi hoạt động di chuyển qua kênh đào phải dừng.

Evergreen Marine Corp, công ty điều hành Ever Given, cho biết tàu gặp trục trặc do gió lớn. Cơ quan Quản lý kênh đào Suez của Ai Cập đã thực hiện những nỗ lực giải cứu nhưng chưa thành công. Công ty SMIT Salvage của Hà Lan, một trong những bên tham gia giải cứu tàu Ever Given, xác nhận sẽ có thêm hai tàu kéo đến hỗ trợ vào ngày 28/3.

Con tàu khổng lồ đến nay vẫn chưa nhúc nhích, buộc các hãng vận tải lớn như Maersk và Hapag-Lloyd xem xét đổi hướng tàu hàng đi vòng qua cực nam châu Phi. Điều này có khả năng làm tăng giá vận chuyển lên 15-20% do tốn thêm nhiên liệu, cùng nguy cơ gặp cướp biển cao hơn.

Shoei Kisen Kaisha, công ty Nhật Bản sở hữu tàu Ever Given, cho biết họ đặt mục tiêu giải phóng con tàu trong ngày 27/3, nhưng không thể đảm bảo nhiệm vụ sẽ được hoàn thành đúng thời hạn này.

Vũ Anh (Theo Reuters)