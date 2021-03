Giải cứu tàu chắn kênh Suez 'có thể mất nhiều tuần'

Chuyên gia vận tải nói có thể mất vài ngày hoặc vài tuần để giải cứu con tàu chắn ngang kênh Suez, tuyến đường thủy tấp nập bậc nhất thế giới.

Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez (SCA) sáng nay cố giải thoát tàu Ever Given bị mắc kẹt, nhưng không thành công. Thêm một nỗ lực giải cứu khác được thực hiện trong hôm nay, nhưng hiện chưa rõ kết quả.

Trong khi đó, ít nhất 160 tàu chở nhiên liệu và hàng hóa quan trọng đang chờ đi qua tuyến đường thủy đã bị tàu chắn ngang.

"Đưa tàu khỏi vị trí mắc kẹt có thể mất nhiều ngày hoặc nhiều tuần, phụ thuộc những gì bạn đối mặt", theo Peter Berdowski, giám đốc điều hành Boskalis, công ty lớn của SMIT, hiện phụ trách giải cứu tàu.

Trung tướng Ossama Rabei, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez, có mặt tại hiện trường hôm nay. Ảnh: AP.

Berdowski trước đó nói rằng công ty ông xác định không thể giải phóng con tàu với hàng hóa hiện tại. "Không thể kéo con tàu với trọng lượng hiện tại. Quên chuyện đó đi", ông cho hay, thêm rằng bước đầu tiên là loại bỏ dầu và nước dằn trên tàu, cố gắng di chuyển nó khi thủy triều lên. Nếu không hiệu quả, sẽ phải dỡ container khỏi tàu và đào bãi cát con tàu đang bị kẹt.

Một nhóm chuyên gia cứu hộ từ SMIT và công ty Nhật Bản Nippon Salvage đã được chỉ định để giúp di chuyển con tàu dài 400 mét, rộng 59 mét, công ty vận hành tàu Evergreen Marine cho biết.

Một quan chức SCA cho hay việc lái tàu nổi khổng lồ "rất phức tạp về mặt kỹ thuật" và có thể mất nhiều ngày. Thiết bị để làm nổi tàu có sẵn nhưng phụ thuộc vào cách nó được sử dụng. "Nếu phương pháp không đúng, có thể mất một tuần, và nếu hoàn thành tốt có thể chỉ mất hai ngày", ông nói.

Theo một nguồn tin khác trong SCA, không có giải pháp nào khác ngoài đào xung quanh con tàu và họ đang sử dụng tàu nạo vét của Ai Cập. Tuy nhiên, khu vực này có nhiều đá nên nạo vét khó khăn.

SMIT đang xem xét dỡ nhiên liệu trên tàu, nhưng động thái như vậy có nguy cơ làm lật tàu. "Việc giảm tải trong những trường hợp như vậy phải được thực hiện từ trên xuống, trong khi Ai Cập không có cần trục nổi đạt đến chiều cao của các container trên tàu", nguồn tin cho hay.

Tàu Ever Given trong khi di chuyển qua kênh đào Suez vào sáng 24/3 thì mất lái do gió lớn và bão cát. Con tàu khổng lồ đâm vào bờ kênh, bị mắc cạn và chắn ngang tuyến hàng hải quốc tế trọng yếu, khiến mọi hoạt động vận tải hàng quá qua đây bị tê liệt.

Kênh đào Suez dài hơn 193 km là tuyến hàng hải duy nhất nối từ Địa Trung Hải vào Biển Đỏ và Ấn Độ Dương. Khoảng 30% khối lượng container vận chuyển trên thế giới và khoảng 12% tổng lượng hàng hóa giao thương toàn cầu đi qua kênh Suez mỗi ngày.

Vị trí kênh đào Suez (chấm đỏ) nối Biển Đỏ và Địa Trung Hải. Đồ họa: Google Maps.

Huyền Lê (Theo CNN)