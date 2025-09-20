Xe bus Manchester châm chọc Amorim

AnhMột nhà cái Anh tung chiến dịch quảng cáo đặc biệt bằng cách sử dụng tuyến xe bus số 343, liên hệ đến sơ đồ chiến thuật mà HLV Ruben Amorim tuyệt đối tin tưởng ở Man Utd.

Thông điệp "THE ONLY 343 THAT WORKS IN MANCHESTER" (343 duy nhất hiệu quả ở Manchester) được dán trên tuyến xe buýt số 343 - vốn chạy giữa Oldham và Hyde - và xuất hiện ngay gần sân Old Trafford lẫn trung tâm thành phố.

"Thời thế khó khăn ở Manchester. Một số thứ rõ ràng không vận hành tốt, nhưng ít nhất tuyến buýt 343 vẫn hoàn thành nhiệm vụ", báo Anh Sportmail dẫn lời đại diện nhà cái.

Amorim luôn kiên định với hệ thống 3-4-3 từ khi kế nhiệm Erik ten Hag, dù không hiệu quả. Mùa trước, "Quỷ Đỏ" cán đích thứ 15 - tệ nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, đồng thời thua Tottenham trong trận chung kết Europa League nên mất luôn vé dự Cup châu Âu.

Được cấp hơn 214 triệu USD để mua sắm hè vừa qua, trong đó có ba tân binh đình đám Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, nhưng tập thể dưới quyền Amorim khởi đầu mùa giải đầy thất vọng. Họ chỉ thắng một qua bốn vòng đầu Ngoại hạng Anh, và còn loại khỏi Cup Liên đoàn bởi đội hạng Tư Grimsby

Trong bối cảnh chịu sức ép lớn, Amorim vẫn kiên quyết bảo vệ triết lý bóng đá cùng hệ thống 3-4-3. "Tôi chấp nhận chỉ trích, nhưng tôi sẽ không thay đổi. Nếu CLB muốn một cách chơi khác, họ phải thay HLV. Tôi sẽ theo đuổi triết lý của mình cho đến khi nào chính tôi muốn thay đổi", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói sau trận thua Man City 0-3.

HLV Ruben Amorim thất vọng trong trận Man Utd thua Man City 0-3 trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, vòng 4 Ngoại hạng Anh ngày 14/9/2025. Ảnh: Reuters

Tình cảnh bết bát của Man Utd là chủ đề chính trong cuộc họp của đồng sở hữu Jim Ratcliffe tại trung tâm huấn luyện Carrington ngày 19/9, trước trận gặp Chelsea ở vòng năm Ngoại hạng Anh.

Trước câu hỏi liệu Ratcliffe có gây áp lực buộc thay đổi hệ thống chiến thuật không, Amorim nhấn mạnh: "Không. Không ai cả. Kể cả Giáo hoàng cũng không thể khiến tôi đổi sơ đồ. Đây là công việc, trách nhiệm và cuộc sống của tôi. Cầu thủ sẽ nhìn tôi khác đi nếu chỉ cần chút áp lực từ bên ngoài là tôi thay đổi".

Amorim không từ bỏ triết lý HLV Ruben Amorim khẳng định không thay đổi triết lý.

Cựu hậu vệ Gary Neville chê trách Amorim quá cứng nhắc với hệ thống thi đấu 3-4-3, còn Roy Keane cho rằng sơ đồ ba hậu vệ không phù hợp với Man Utd.

"Hệ thống 3-4-3 rõ ràng chưa đem lại niềm tin cho cầu thủ. Ông ấy nói nhiều về triết lý, nhưng kết quả thì chưa thấy đâu, dù đã chi hơn 200 triệu USD. Đến lúc phải có dấu hiệu tiến bộ rồi", Keane nói với Sky Sports.

Hồng Duy