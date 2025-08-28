Man Utd bị đội hạng Tư loại khỏi Cúp Liên đoàn

AnhBị chủ nhà Grimsby Town dẫn hai bàn, Man Utd gỡ hòa 2-2 nhưng thua 11-12 trên loạt đá luân lưu ở vòng hai Cúp Liên đoàn Anh.

*Ghi bàn: Vernam 22', Warren 30' - Mbeumo 75', Maguire 89'

Phút 22, Amad để mất bóng ở giữa sân, sau đó vô tình đẩy ngã tiền vệ phòng ngự Manuel Ugarte, giúp chủ nhà phản công nhanh. Nhận bóng bên trái cấm địa thoáng, tiền vệ Charles Vernam sút chìm về góc gần. Thủ thành Andre Onana chạm được tay vào bóng, nhưng không thể cứu thua.

Sau đó tám phút, Onana mắc lỗi còn lớn hơn khi anh lao ra đấm bóng từ một quả tạt, nhưng không chạm được vào bóng. Bóng tới vị trí của trung vệ Tyrell Warren và cầu thủ này dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Pha quay chậm cho thấy bóng đã chạm tay Warren, nhưng VAR chưa được áp dụng ở vòng hai Cúp Liên đoàn.

Hai bàn thắng chóng vánh giúp khán giả Grimsby phấn khích, và hát vang: "Ông sẽ bị sa thải vào sáng mai", để nhắm tới HLV Ruben Amorim.

Tihf huống Vernam (phải) mở tỷ số cho Grimsby Town. Ảnh: PA

Đáp lại, HLV Amorim đưa thêm trụ cột vào sân trong hiệp hai, như Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes hay Mason Mount. Đội khách vùng lên và gỡ lại một bàn nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Mbeumo, với cú cứa lòng về góc xa từ ngoài cấm địa. Đến phút 89, Maguire đánh đầu gỡ hòa 2-2 từ quả phạt góc của Bruno Fernandes.

Trên loạt đá luân lưu, Onana lập công chuộc lỗi khi đẩy được cú sút của tiền vệ Clarke Oduor. Nhưng trong loạt đá quyết định, tân binh Matheus Cunha cũng sút hỏng, bị thủ thành Christy Pym đẩy ra.

Trước đây Man Utd luôn đi tiếp khi gặp những đối thủ hạng Tư ở Cúp Liên đoàn Anh. Chỉ số đối đầu nghiêng về Grimsby Town, khi họ thắng sáu, hòa bốn và chỉ thua hai trận gặp Man Utd trong quá khứ. Nhưng trước trận này, lần gần nhất hai đội gặp nhau đã cách đây 77 năm.

Hoàng An