Man Utd họp khẩn trước trận gặp Chelsea

AnhĐồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe sẽ bay tới Manchester bằng trực thăng để gặp HLV Ruben Amorim và ban lãnh đạo CLB, trước trận gặp Chelsea ở vòng năm Ngoại hạng Anh.

Theo The Athletic, tình cảnh bết bát của đội bóng chắc chắn là chủ đề chính trong cuộc họp của Ratcliffe tại trung tâm huấn luyện Carrington.

Amorim được bổ nhiệm thay Erik ten Hag hồi tháng 11/2024, nhưng không thể vực dậy Man Utd. Mùa trước, "Quỷ đỏ" cán đích thứ 15 - tệ nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, đồng thời thua Tottenham trong trận chung kết Europa League nên mất luôn vé dự Cup châu Âu.

Được cấp hơn 214 triệu USD để mua sắm hè vừa qua, trong đó có ba tân binh đình đám Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, nhưng tập thể dưới quyền Amorim khởi đầu mùa giải đầy thất vọng. Họ chỉ thắng một qua bốn vòng đầu Ngoại hạng Anh, và còn loại khỏi Cup Liên đoàn bởi đội hạng Tư Grimsby.

Đồng sở hữu Jim Ratcliffe đứng trước cựu HLV Alex Ferguson, khi theo dõi trận Man Utd thua Man City 0-3 ở vòng bốn Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh ngày 14/9/2025. Ảnh: AP

Trong bối cảnh chịu sức ép lớn, Amorim vẫn kiên quyết bảo vệ triết lý bóng đá cùng hệ thống 3-4-3. "Tôi chấp nhận chỉ trích, nhưng tôi sẽ không thay đổi. Nếu CLB muốn một cách chơi khác, họ phải thay HLV. Tôi sẽ theo đuổi triết lý của mình cho đến khi nào chính tôi muốn thay đổi", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói sau trận thua Man City 0-3.

David Bentley, cựu tiền vệ khoác áo Tottenham giai đoạn 2008-2013, cho rằng Amorim đang cố tình làm mọi thứ để ép CLB sa thải. Bentley cũng so sánh Amorim với Juande Ramos - cựu HLV Tottenham từng bị sa thải chỉ sau ba tháng ở mùa 2008-2009 vì chuỗi kết quả bết bát.

"Tôi có cảm giác với Amorim giống như với Ramos khi ấy", Bentley chia sẻ trên talkSPORT. "Ban đầu mọi thứ tích cực, đầy năng lượng. Nhưng rồi bạn thấy sự thay đổi, ông ấy xuất hiện như thể chẳng còn tha thiết, bắt cầu thủ tập luyện vào buổi tối và làm những điều kỳ lạ. Như thể ông ta đang muốn bị sa thải vậy".

Ruben Amorim ngồi xổm thất vọng trong trận Man Utd thua Man City ngày 14/9. Ảnh: Shutterstock

Theo truyền thông Anh, ban lãnh đạo Man Utd giữ quan điểm không đưa ra những quyết định nóng vội và vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Ruben Amorim. Họ tin rằng dự án của Amorim là dài hạn và không muốn lặp lại vòng xoáy thay HLV liên tục suốt 12 năm qua, kể từ khi Alex Ferguson nghỉ hưu.

Trong trường hợp sa thải Amorim trước tháng 11, Man Utd sẽ phải trả khoản đền bù 16 triệu USD. Đây là điều khoản trong hợp đồng có thời hạn hai năm rưỡi mà Man Utd ký với Amorim vào tháng 11/2024.

Hồng Duy (theo Daily Mail, talkSPORT)