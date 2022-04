Will Smith 'tát' Oscar

Một cái tát của Will Smith có thể cổ vũ cho hàng nghìn cái tát khác.

Các phản ứng sau sự cố này phân tách thành hai luồng trái chiều quyết liệt. Bên thì ủng hộ xử sự chính đáng của Will Smith, phía ngược là căm phẫn trước hành động hoang dã của Will. Nhưng có điều chung là các quan điểm không bàn luận gì về lời nói của Chris.

Rõ ràng, mọi chuyện sau đó chỉ xoay quay hành động của Will Smith là đúng hay sai. Điều này càng cho thấy hành động của chúng ta bộc phát ra bên ngoài là điều cần phải suy tính trước khi bị người khác phán xét.

Sau cái tát, phần lớn các giới nghệ sĩ đều chỉ trích hành động của tài tử Will Smith. Viện Hàn lâm Khoa học và Điện ảnh tuyên bố mạnh mẽ rằng: "Viện Hàn lâm không dung thứ cho bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào".

Nữ diễn viên Kathy Griffin cho biết "đó là một hành động rất tệ khi bước lên sân khấu và hành hung một diễn viên hài". Đồng quan điểm, Rob Reiner tức giận đăng tải "Will Smith nợ Chris một lời xin lỗi to lớn... hành động của Will thật là ngu xuẩn".

Ở chiều ngược lại, quan điểm ủng hộ hành động của Will Smith ít nhiều dè dặt. Hạ nghị sĩ Ayanna Pressley đã thể hiện quan điểm: "Cảm ơn bạn #WillSmith, hãy hét lên với tất cả những người chồng bảo vệ vợ họ đang sống với chứng rụng tóc khi đối mặt với sự thiếu hiểu biết và lăng mạ hằng ngày". Tuy nhiên, bà cũng đã xóa ngay dòng Tweet sau đó.

Điều này cho thấy lập trường chung của giới chính trị Mỹ là không hô hào cổ vũ hành vi bạo lực dành cho xã hội.

>> Cần cái tát của Will Smith cho hài nhảm

Giải thưởng Oscar lần thứ 94 năm 2022 diễn ra vào tối chủ nhật ngày 27/3 theo giờ Mỹ tại nhà hát Dolby - thành phố Los Angeles.

Giống như mọi kỳ trao giải, Oscar luôn thiết lập sẵn kịch bản từ nội dung đến hình thức để làm sao nhịp độ, điều chỉnh tình tiết nói chung là mọi thứ phải diễn ra theo đúng kế hoạch.

Tuy nhiên, là một giải thưởng thường niên sử dụng công nghệ phát sóng trực tiếp, không ít sự cố đã xảy đến và năm nay cũng vậy. Bất ngờ bởi một câu đùa tưởng chừng vô hại của người dẫn chương trình Oscar lần này là Rapper Chris Rock đối với vợ của nam tài tử Will Smith.

Phản ứng sau đó của Will là không bình thường, ngay lập tức bước lên sân khấu và giáng một cú tát rất mạnh vào má trái của Chris. Có thể thấy, đây là một trong sự cố hy hữu gây nhiều tranh cãi trong kỳ Oscar này. Vậy, vấn đề ở đây là gì?

Chris Rock nói đùa rằng: "Jada (vợ Will Smith) tôi yêu cô và tôi rất mong chờ cô tham dự vai chính trong G.I.Jane (Nữ chiến binh quả cảm) phần 2". Lời nói của Chris đang ám chỉ mái tóc của Jada giống của nhân vật chính trong phim G.I.Jane.

Ngay sau câu nói đó, hai vợ chồng nhà Smith dưới sân khấu thể hiện thái độ bên ngoài tuy khác nhau nhưng bên trong họ đều đã hình thành chung một sự tức giận trầm trọng đối với Chris Rock.

Chính bởi vậy, nam diễn viên Will Smith đã đi thẳng lên sân khấu và tát mạnh đến nỗi các khán giả phía dưới phải sửng sốt. Will Smith về chỗ ngồi nói to lên rằng "Bỏ tên vợ tôi ra khỏi miệng của anh".

Năm nay không phải là lần đầu Chris Rock châm trọc kiểu này với vợ của Will Smith. Vào năm 2016, Chris Rock đã từng đưa tên vợ Will Smith vào trò đùa cợt khi rapper này làm MC Oscar.

Khi đó, Chris Rock nói: "Jada Pinkett Smith tẩy chay giải Oscar giống như tôi tẩy chay quần lót của Rihanna. Tôi đã không được mời!".

Nhìn chung, điều chính yếu làm nên sự cố không mong muốn này xảy đến là bởi nguyên nhân về ngoại hình. Trong quy tắc ứng xử một cách thông minh, điều tối kỵ mà chúng ta nên tránh là đem ngoại hình hay sở thích của người khác ra làm trò cười bất kể ý định của bạn chỉ muốn vui vẻ.

Nhưng sự vui vẻ của bạn chưa chắc là niềm vui của đối tác. Mỗi người sẽ có cách tận hưởng niềm vui khác nhau và sự vui vẻ đó nên được ưng thuận của nhau trong một hoạt cảnh được phù hợp thì đó mới là điều thỏa đáng nhất. Một điều nữa, dĩ nhiên, mái tóc của Jada có rất nhiều ý nghĩa đằng sau hơn là một kiểu tóc vì sở thích. Và, điều này không phù hợp để Chris cợt nhả.

Vào khoảng năm 2018, Jada tiết lộ bằng một đoạn video ngắn mô tả triệu chứng rụng tóc nặng khiến cô phải đội khăn suốt trong thời gian ra ngoài. Chính vì vậy, cô đã quyết định cắt trọc mái tóc của mình xem như giải pháp tốt nhất. Jada chia sẻ: "Thật đáng sợ khi hiện tượng rụng tóc mới bắt đầu, mỗi khi tôi gội đầu, hàng nắm tóc vương vãi trên sàn. Đó là một trong những trải nghiệm trong đời khiến tôi thực sự chấn động vì sợ hãi".

Phần lớn quan điểm ủng hộ đến từ những người thân thiết của Will Smith và fan của anh. Jaden Smith đăng tải dòng trạng thái trên Twitter rằng: "Và đó là cách chúng tôi làm điều đó".

Về phía Will Smith, nam diễn viên cho rằng hành động của mình là đúng vì đã bảo vệ người vợ yêu quý của anh. Will Smith cũng đã đưa lời xin lỗi ngay trước bục nhận giải thưởng hạng mục nam chính xuất sắc nhất trong bộ phim King Richard với phát biểu: ""Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới Học viện. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả những người được đề cử đồng nghiệp của tôi. Đây là một khoảnh khắc đẹp và tôi không khóc vì đã giành được giải thưởng."

Rõ ràng, lời xin lỗi của Will Smith không đề cập gì đến Chris Rock như là cách thể hiện bảo vệ lập trường của mình. Phần nào đó, nam diễn viên cũng không muốn làm to sự việc thay vì giải quyết riêng tư với Chris Rock.Về phía Chris Rock, MC Oscar năm nay đã từ chối cáo buộc hành vi của Will Smith đối với mình.

Nhìn chung, với hành động được quay lại trực tiếp trên sóng truyền hình, sở cảnh sát Los Angeles hoàn toàn có đủ căn cứ để bắt giam Will Smith nếu nhận được xác nhận truy tố của Rock.

Tựu trung lại, chúng ta đã được chứng kiến khoảnh khắc rất tiêu cực với giải thưởng cao quý Oscar nói chung và quan hệ giữa Will và Chris nói riêng. Qua sự kiện này, mỗi người chúng ta đều có quan điểm riêng đối với hành động của Will.

Người thì kịch liệt phê phán, người thì kiên quyết ủng hộ. Người phản đối phơi bày thái độ căm phẫn trước hành vi nguyên thủy trước một bối cảnh văn minh. Còn người ủng hộ thể hiện niềm tin công bằng của riêng họ giữa lời nói của Chris trao đổi với hành động của Will.

Quan trọng hơn, sự việc này đang đặt chúng ta vào một hoạt cảnh buộc phải nhận thức lằn ranh đạo đức giữa đúng và sai, giữa cá nhân và tập thể. Một cái tát của Will Smith có thể cổ vũ cho hàng nghìn cái tát khác.

Ranh giới nhận thức của con người đều là một quá trình chuyển đổi từ sai thành đúng nhưng cũng đi ngược lại từ đúng thành sai. Bởi vậy, hãy nhận thức bên ngoài nhiều hơn và tự nhận thức bên trong sâu sắc hơn để bản thân đứng trước một tình huống tương tự thì chúng ta đều sẽ có lựa chọn đúng đắn nhất cho xã hội chứ không phải vì lợi ích cá nhân.

Trần Quang Khải

