01h00 Những ứng viên nổi bật

Power of the Dog nhận 12 đề cử, nhiều nhất năm nay. Tác phẩm từng gây chú ý khi đoạt giải "Phim hay nhất" tại Quả Cầu Vàng, BAFTA. Dune xếp sau với 10 đề cử, West Side Story và Belfast cùng đoạt bảy đề cử. Cả bốn dự án đều tranh giải phim hay nhất. Các tác phẩm khác nhận đề cử quan trọng nhất này gồm CODA, Don’t Look Up, Licorice Pizza, King Richard, Nightmare Alley.

10 tác phẩm nhận đề cử "Phim hay nhất" Oscar 2022. Ảnh: LA Times

Theo giới chuyên gia, CODA và The Power of the Dog được dự đoán là hai ứng viên cạnh tranh cho giải "Phim hay nhất". Các tác phẩm khác được kỳ vọng gây bất ngờ là Belfast và Drive My Car. Tài tử Will Smith nhiều khả năng có Oscar đầu tay khi đóng chính King Richards - bộ phim về gia đình hai ngôi sao quần vợt Venus - Serena Williams. Cuộc đua nữ chính được nhận xét kịch tính hơn với sự cạnh tranh của nhiều tên tuổi như Penélope Cruz (phim Parallel Mothers), Kristen Stewart (Spencer), Nicole Kidman (Being the Ricardos), Olivia Colman (The Lost Daughter) và Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye).

Nhà làm phim người New Zealand Jane Campion nhiều khả năng có giải Oscar thứ hai ở hạng mục đạo diễn với The Power of the Dog. Bà từng được xướng tên nhờ phim The Piano (1993).