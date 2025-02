Will Smith bị phản đối tại Grammy

MỹNhiều khán giả phản đối việc Will Smith dự lễ trao giải của Viện Hàn lâm sau vụ anh tát Chris Rock tại Oscar 2022.

Theo Daily Mail, màn xuất hiện của sao Men In Black tại Grammy hôm 2/2 (giờ địa phương) nhận nhiều chỉ trích. Trên X, phần lớn khán giả cho rằng Will Smith không xứng đáng dự lễ trao giải do từng có hành vi bạo lực đồng nghiệp. Tại Oscar 2022, Smith đánh người dẫn chương trình Chris Rock do trêu chọc ngoại hình vợ anh - diễn viên Jada Pinkett Smith - trên sân khấu. Sau đó, anh bị cấm tham dự Giải thưởng Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh trong 10 năm, nhưng vẫn có cơ hội nhận đề cử hoặc thắng Oscar.

Will Smith phát biểu trong phần tưởng niệm "ông trùm làng nhạc" Quincy Jones (1933-2024) tại Grammy lần thứ 67. Ảnh: AFP

Hiện nhiều người đăng lại video Smith tát Chris Rock, đặt câu hỏi vì sao ban tổ chức Grammy mời anh tham gia. Một số tài khoản viết: "Will Smith là một nghệ sĩ tuyệt vời trong nhiều lĩnh vực. Nhưng khi anh tấn công một đồng nghiệp khác, còn ngay trên sân khấu, anh ta không xứng đáng xuất hiện tại Grammy", "Lễ trao giải hấp dẫn cho đến khi Will Smith xuất hiện", "Tôi nghĩ anh ấy đang cố gắng chuộc lỗi nhưng lỗi lầm đó sẽ luôn gắn liền với anh". Hiện ban tổ chức và nghệ sĩ chưa lên tiếng về việc này.

Grammy năm nay đánh dấu lần đầu Will Smith góp mặt trong lễ trao giải lớn sau bê bối. Anh nhận vai trò mở đầu phần tưởng nhớ huyền thoại Quincy Jones - qua đời hồi tháng 11/2024, ở tuổi 91. Theo CNN, Jones từng là cố vấn của Smith, đóng vai trò thiết yếu trong việc giúp tài tử tham gia sitcom The Fresh Prince of Bel Air (1990 - 1996) - dự án làm nên tên tuổi anh.

"Ông ấy thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Bạn thậm chí có thể không biết Will Smith nếu không có Quincy Jones", diễn viên phát biểu. Smith tiếp tục trở lại sân khấu để giới thiệu những tiết mục tri ân.

Will Smith tại Grammy 2025 Will Smith trên thảm đỏ lễ trao giải ngày 2/2 (giờ địa phương). Video: YouTube Recording Academy / GRAMMYs

Will Smith, 57 tuổi, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Theo Forbes, anh là một trong những ngôi sao điện ảnh thành công nhất với hơn 20 phim vượt mốc trăm triệu USD. Anh cũng từng được biết đến với vai trò rapper, giành bốn giải Grammy.

Sau ồn ào Oscar 2022, nghệ sĩ rút khỏi Viện Hàn lâm. Cả anh và Chris Rock đều phải trải qua quá trình điều trị sức khỏe tinh thần. Smith cố gắng làm lành nhưng chưa thành công. Anh xin lỗi danh hài và gia đình anh trên mạng xã hội, Chris Rock từ chối tố cáo tài tử tội hành hung.

Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu Oscar Will Smith đánh Chris Rock trên sân khấu Oscar cuối tháng 3/2022. Video: ABC

Grammy diễn ra lần đầu tiên vào năm 1959, là giải thưởng do Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật quốc gia Mỹ tổ chức, nhằm vinh danh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc. Năm nay, Beyoncé thắng lớn với album Cowboy Carter, Taylor Swift trắng tay.

Chương trình diễn ra nhà thi đấu Crypto.com, Los Angeles, kéo dài bốn tiếng. Ngoài mục đích tôn vinh âm nhạc, sự kiện mang thông điệp chữa lành nỗi đau của những nạn nhân thuộc vùng bị cháy rừng ở California, tri ân lòng dũng cảm của đội ngũ cứu hộ. Theo MC Trevor Noah, các khán giả quyên góp ít nhất 7 triệu USD cho công tác cứu trợ.

Phương Thảo