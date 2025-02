Beyoncé thắng lớn, Taylor Swift 'trắng tay' ở Grammy 2025

MỹBeyoncé nhận giải quan trọng nhất - Album của năm - do những người lính cứu hỏa Los Angeles trao, Taylor Swift ra về tay không ở Grammy 2025.

Trong lễ trao giải sáng 3/2 (giờ Hà Nội), Beyonce được vinh danh với album Cowboy Carter, phát hành cuối tháng 3/2024, gồm 27 bài hát. Tinh thần đĩa nhạc hướng đến sự tôn vinh cộng đồng người da đen trong lịch sử và âm nhạc Mỹ. Sau khi ra mắt, đĩa nhạc nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Pitchfork chấm 8.4/10 điểm, nhận xét Beyoncé "khẳng định vị trí xứng đáng của mình trong dòng nhạc đồng quê theo cách chỉ ngôi sao pop tài năng, có tầm ảnh hưởng phi thường như cô làm được".

Beyoncé nhận giải Album của năm. Ảnh: AFP

Cô nhận giải cùng con gái lớn Blue Ivy, mở đầu bài phát biểu bằng lời cảm ơn lính cứu hỏa - cũng là những người đã lên sân khấu trao giải cho cô. "Tôi chỉ cảm thấy rất trọn vẹn và rất vinh dự. Đã nhiều, rất nhiều năm trôi qua, và tôi chỉ muốn cảm ơn Grammy. Mỗi nhạc sĩ, mỗi cộng tác viên, mỗi nhà sản xuất, tất cả đã nỗ lực chăm chỉ", ca sĩ nói. Beyoncé dành tặng chiến thắng cho Linda Martell, nghệ sĩ da màu hàng đầu của dòng nhạc đồng quê, từng góp mặt trong album của cô. "Tôi hy vọng chúng ta cứ tiếp tục tiến về phía trước, mở ra những cánh cửa", ca sĩ nói.

Beyoncé phát biểu nhận giải Album của năm Grammy 2025 Beyoncé phát biểu nhận giải Album của năm Grammy 2025. Video: Grammys

Giải thưởng đánh dấu chiến thắng đầu tiên của Beyoncé ở hạng mục quan trọng nhất Grammy. Ở mùa trước, chồng cô - Jay-Z - từng bức xúc vì "Beyonce là người có nhiều kèn vàng nhất nhưng lại không được trao giải Album của năm".

Ca sĩ cũng là người phụ nữ da màu đầu tiên sau hơn 50 năm giành giải Album nhạc đồng quê xuất sắc. Ngoài ra, cô có giải Màn kết hợp nhạc đồng quê xuất sắc (cho II Most Wanted, hát cùng Miley Cyrus).

Dù không giành kèn vàng nào, Taylor Swift tận hưởng sự kiện, nhún nhảy theo các màn trình diễn. Được xem là đối thủ lớn của Beyoncé ở hạng mục Album của năm, khi đàn chị được vinh danh, Swift vui vẻ ăn mừng, cụng ly cùng chồng của Beyoncé - Jay-Z.

Ca sĩ Taylor Swift tại thảm đỏ sự kiện. Ảnh: AFP

Kendrick Lamar cũng thắng lớn với năm giải, trong đó có hai giải quan trọng - Ca khúc của năm và Ghi âm của năm cho Not Like Us, xoay quanh mâu thuẫn của anh và rapper Drake vào năm 2024.

Giải thưởng lớn còn lại - Nghệ sĩ mới xuất sắc - dành cho Chappell Roan, drag queen 27 tuổi. Cô sinh năm 1998, hiện là một trong những nhân tố triển vọng của làng nhạc quốc tế. Nghệ sĩ có một năm hoạt động sôi nổi với album The Rise and Fall of a Midwest Princess, ra mắt vào tháng 9/2023, và đĩa đơn Good Luck, Babe!, phát hành tháng 4/2024.

Giải Album pop xuất sắc thuộc về Sabrina Carpenter - hiện tượng mới của làng nhạc - với Short n' Sweet. Từ ca sĩ hát lót trong The Eras Tour của Taylor Swift, cô trở thành siêu sao mới nổi được săn đón. Hit Espresso của cô đạt 1,6 tỷ lượt nghe trên Spotify, được coi là "bài hát của mùa hè 2024".

Lady Gaga và Bruno Mars giành giải Trình diễn song ca hoặc nhóm pop xuất sắc, với Die With a Smile - bản ballad gây sốt toàn cầu, nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Bài hát xoay quanh khát khao được yêu đến lúc diệt vong, mong muốn trải qua những giây phút cuối cùng bên người mình yêu.

Lễ trao giải diễn ra trong bốn tiếng, với thông điệp hàn gắn và chữa lành. Ngay đầu buổi lễ, MC Noah nhắc lại vụ cháy rừng ở Los Angeles hồi tháng 1: "Thành phố này vừa trải qua một trong những thảm họa thiên nhiên lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ". Anh cảm ơn lính cứu hỏa và những người đã chung tay khắc phục hậu quả.

Đội trưởng đội cứu hỏa thành phố Los Angeles Anthony Marrone là người công bố giải Album của năm. Ông cảm ơn những người đã chiến đấu với lửa: "Những hành động dũng cảm và tận tụy quên mình của họ thực sự truyền cảm hứng. Tôi tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau phục hồi và xây dựng lại, vì chúng ta là Los Angeles mạnh mẽ".

Nhiều nghệ sĩ bày tỏ tình yêu với thành phố vừa trải qua thiệt hại nặng nề. Lamar nói muốn dành tặng ca khúc đoạt giải Ghi âm của năm - Not Like Us - cho quê hương, nơi anh gắn bó từ tấm bé đến khi trưởng thành. Nhiều nghệ sĩ hát các ca khúc lấy cảm hứng từ Los Angeles như Birds of the Feather (Billie Eilish), California Dreamin' (Lady Gaga và Bruno Mars).

MC Trevor Noah cho biết khán giả Grammy đã quyên góp ít nhất 7 triệu USD cho công tác cứu trợ cháy rừng. Số tiền này sẽ được chuyển đến quỹ cứu trợ hỏa hoạn MusiCares - tổ chức từ thiện do Viện thu âm thành lập, nhằm giúp đỡ những người trong ngành công nghiệp âm nhạc, cung cấp nguồn lực và cứu trợ thiên tai.

Lễ trao giải tạo khoảng lắng đọng trong màn tri ân các nghệ sĩ qua đời năm 2024. Trên nền ca khúc All My Love của Chris Martin (Coldplay), màn hình lần lượt hiện ảnh của Kris Kristofferson, Marianne Faithfull, Phil Lesh và Liam Payne của One Direction, người mất tháng 10/2024 ở tuổi 31 sau khi rơi từ tầng ba khách sạn ở Argentina.

Chương trình giữ truyền thống dành nhiều thời gian cho các nghệ sĩ khuấy động sân khấu. Ngoài các tên tuổi đình đám như Chris Martin (Coldplay), Lady Gaga, Bruno Mars, Shakira, các giọng ca trẻ trong hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc như Chappell Roan, Shaboozey, đều biểu diễn.

Shakira biểu diễn ở Grammy 2025. Ảnh: ELLE

Ban tổ chức vinh danh nữ giới, những nghệ sĩ mới. Phần lớn nghệ sĩ trình diễn, từ Billie Eilish, Sabrina Carpenter và Chappell Roan, đều là phái đẹp. Doechii trở thành người phụ nữ thứ ba (sau Lauryn Hill và Cardi B) giành giải Album rap xuất sắc. Harvey Mason Jr - người đứng đầu Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm - cho biết giải thưởng cố gắng hướng đến sự công bằng, sau khi từng bị nhiều nghệ sĩ, trong đó có The Weeknd, chỉ trích.

Grammy diễn ra lần đầu tiên vào năm 1959, là giải thưởng do Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật quốc gia Mỹ tổ chức, nhằm vinh danh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc. Năm 2024, ba giải thưởng mới được bổ sung gồm Trình diễn pop dance xuất sắc, Trình diễn nhạc châu Phi xuất sắc và Album Alternative Jazz hay nhất để tôn vinh sự đa dạng, sáng tạo của cộng đồng âm nhạc toàn cầu.

