'Ông trùm làng nhạc' Quincy Jones qua đời

Nhà sản xuất âm nhạc Quincy Jones - từng hợp tác với ngôi sao Frank Sinatra và Michael Jackson - qua đời ở tuổi 91.

Theo AP, người phát ngôn của ông Quincy Jones, Arnold Robinson, cho biết nghệ sĩ qua đời trong vòng tay gia đình tại nhà riêng ở khu Bel Air, Los Angeles (Mỹ), hôm 3/11. Hiện nguyên nhân cái chết chưa được tiết lộ.

"Với trái tim tan vỡ, chúng tôi phải chia sẻ tin tức về sự ra đi của Quincy Jones. Đây là mất mát to lớn, chúng tôi tôn vinh cuộc sống tuyệt vời của ông, biết rằng sẽ không bao giờ có người nào khác giống ông", đại diện gia đình cho biết.

Michael Jackson - 'Thriller' MV "Thriller" thuộc album cùng tên của Michael Jackson, do Quincy Jones sản xuất. Video: YouTube Michael Jackson

Quincy Jones sinh ở Chicago (Mỹ) vào năm 1933, tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ. Sau khi cha mẹ ly hôn, ông chuyển đến bang Washington cùng cha. Tại đây, nghệ sĩ học đánh trống và nhiều nhạc cụ trong ban nhạc trường trung học. Lúc 14 tuổi, ông chơi nhạc cùng nghệ sĩ Ray Charles tại các câu lạc bộ ở Seattle. Ông học âm nhạc tại Đại học Seattle trước khi chuyển sang Boston để tiếp tục con đường học vấn. Sự nghiệp solo của Jones phát triển vào cuối những năm 1950 khi dẫn đầu ban nhạc jazz gồm các nghệ sĩ nổi tiếng như Charles Mingus, Art Pepper và Freddie Hubbard.

Guardian nhận xét ông là nhân vật văn hóa nhạc pop tài năng nhất của thế kỷ 20, nổi tiếng với việc sản xuất các album Off the Wall, Thriller và Bad cho Michael Jackson vào những năm 1980, giúp ca sĩ trở thành ngôi sao nhạc pop. Jones cũng sản xuất cho Sinatra, Aretha Franklin, Donna Summer và nhiều người khác. Sự nghiệp của Jones còn gắn liền với thời hoàng kim nhạc jazz, hòa âm cho ngôi sao Count Basie.

Công việc của ông với Frank Sinatra bắt đầu vào năm 1958 khi ông được minh tinh Grace Kelly thuê để điều phối nhóm nhạc của Sinatra cho một sự kiện từ thiện. Jones và Sinatra tiếp tục cộng tác cho đến album cuối cùng của ca sĩ, LA Is My Lady (1984).

Michael Jackson (trái) và Quincy Jones tại lễ trao giải Grammy năm 1984. Ảnh: AP

Thành công lớn nhất của ông phải kể đến lần cộng tác Michael Jackson, biến Thriller thành album bán chạy nhất mọi thời với hơn 110 triệu bản. Chỉ riêng trong năm 1983, Thriller bán được hơn 20 triệu bản, cạnh tranh Greatest Hits 1971-1975 của nhóm Eagles, cùng nhiều album khác.

Theo AP, sự nhạy cảm âm nhạc của Quincy Jones giúp Jackson khơi dậy tài năng, chuyển mình từ ngôi sao nhí thành "ông hoàng nhạc pop". Trong những ca khúc kinh điển như Billie Jean và Don't Stop 'Til You Get Enough, Jones và Jackson hòa quyện nhiều giai điệu như disco, funk, rock, pop, R&B, jazz và các bài thánh ca châu Phi.

Ông cũng tham gia quá trình sản xuất We Are the World - đĩa đơn gây quỹ cứu trợ nạn đói tại Ethiopia năm 1985. Lionel Richie, người đồng sáng tác và thể hiện ca khúc từng gọi Jones là "người phối nhạc bậc thầy".

"Nếu một album không thành công, mọi người đều nói 'đó là lỗi của nhà sản xuất'. Vì vậy nếu nó thành công, thì đó cũng phải là 'lỗi' của bạn. Các bản nhạc không chỉ đột nhiên xuất hiện. Nhà sản xuất phải có kỹ năng, kinh nghiệm và khả năng để dẫn dắt hướng đi đến khi nhạc phẩm hoàn thành", Jones nói trong một cuộc phỏng vấn với Thư viện Quốc hội Mỹ năm 2016.

Nhà sản xuất âm nhạc Quincy Jones chụp ảnh quảng bá cho bộ phim tài liệu "Quincy" tại Liên hoan phim Toronto (Canada) vào năm 2018. Ảnh: AP

Jones từng soạn nhạc cho hàng chục bản nhạc phim, có nhiều bản hit trên bảng xếp hạng. Năm 1968, ông trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên được đề cử cho ca khúc gốc hay nhất tại lễ trao giải Oscar, cho The Eyes of Love trong bộ phim Banning (sáng tác cùng nhạc sĩ Bob Russell). Theo IMDb, Quincy Jones nhận tổng cộng bảy đề cử Oscar cho nhạc phim và ca khúc gốc xuất sắc. Năm 1971, ông trở thành giám đốc âm nhạc da màu đầu tiên cho lễ trao giải Oscar.

Công ty sản xuất phim và truyền hình của ông, thành lập vào năm 1990, thành công với sitcom The Fresh Prince of Bel-Air, mở ra sự nghiệp cho tài tử Will Smith. Năm 2017, khi đã ngoài 80 tuổi, Jones ra mắt dịch vụ truyền hình âm nhạc theo yêu cầu Qwest TV. Nghệ sĩ chỉ đứng thứ ba, sau Beyoncé và Jay-Z, về số đề cử giải Grammy nhiều nhất mọi thời với 80 đề cử, trong đó thắng 28 giải.

Ngoài các giải thưởng âm nhạc, ông nhận được Huân chương Bắc đẩu Bội tinh của Pháp, Giải thưởng Rudolph Valentino (Italy) và một giải thưởng của Trung tâm Kennedy cho những đóng góp của ông cho nền văn hóa Mỹ. Ông là chủ đề của bộ phim tài liệu Listen Up: The Lives of Quincy Jones (1990) và bộ phim Quincy của con gái Rashida Jones và đạo diễn Alan Hicks - ra mắt năm 2018.

Trailer 'Quincy' Trailer phim tài liệu "Quincy" về Quincy Jones. Video: Netflix

Nghệ sĩ là người tích cực hoạt động vì cộng đồng, chống HIV/AIDS, giáo dục trẻ em và hỗ trợ người nghèo trên toàn thế giới. Ông thành lập Quỹ Quincy Jones Listen Up! để kết nối những người trẻ với âm nhạc, văn hóa và công nghệ.

Jones suýt chết hai lần, lần đầu là do quên cuộc hẹn đến nhà Sharon Tate vào đêm xảy ra vụ án mạng do giáo phái Charles Manson gây ra năm 1969, lần thứ hai là cơn phình mạch não vào năm 1974 khiến ông không thể chơi trumpet vì sợ tổn thương thêm. Những năm 1980, ông bị trầm cảm sau khi bộ phim ông soạn nhạc - The Color Purple - bị những người bỏ phiếu cho giải thưởng Oscar phớt lờ.

Ông kết hôn ba lần, lần đầu tiên với bạn gái thời cấp ba Jeri Caldwell trong chín năm, sau đó với Ulla Andersson vào năm 1967, nhưng ly hôn năm 1974 để cưới Peggy Lipton. Jones và Lipton người có hai con gái trước khi ly dị năm 1989. Nghệ sĩ cũng có hai người con khác với Carol Reynolds và Nastassja Kinski.

Quế Chi (theo AP, Guardian)