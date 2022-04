Will Smith xin rời Viện Hàn lâm

MỹTài tử Will Smith xin bỏ tư cách thành viên Viện Hàn lâm sau ồn ào đánh Chris Rock tại lễ trao giải Oscar 2022.

Theo Variety, ngày 1/4, Will Smith - người đang đối mặt án phạt của Viện Hàn lâm - đã chủ động xin rời tổ chức. Trong thông báo gửi báo chí, anh gọi hành động của mình là "gây sốc, đau đớn và không thể bào chữa được". Tài tử King Richard cũng cho biết sẵn sàng nhận mọi hình thức kỷ luật khác mà hội đồng Viện Hàn lâm cảm thấy phù hợp.

WIll Smith khóc khi nhận giải nam chính tại Oscar 2022. Ảnh: AP

Smith nói thêm: "Danh sách những người tôi đã làm tổn thương rất dài, bao gồm Chris Rock, gia đình anh ấy, nhiều bạn bè, những người tôi yêu quý, tất cả khách tại Oscar và khán giả toàn cầu. Tôi đã phản bội lòng tin của Viện Hàn lâm. Tôi đã tước đi cơ hội ăn mừng của những người được đề cử và người chiến thắng khác. Tôi đang rất đau khổ".

Chủ tịch Viện Hàn lâm David Rubin phản hồi đơn xin rút khỏi tổ chức của nam diễn viên: "Chúng tôi đã nhận được đề nghị của Smith và chấp thuận quyết định lập tức rời khỏi tổ chức. Quá trình xử lý kỷ luật của anh ấy vẫn tiếp tục được thực hiện trong cuộc họp ngày 18/4".

Bê bối giữa Will Smith - tài tử nhận giải Nam chính xuất sắc - và Chris Rock trở thành chủ đề được quan tâm nhất Oscar 2022. Smith lên sân khấu đánh danh hài vì đùa giỡn kiểu đầu trọc của vợ anh. Sau sự kiện, các cụm từ liên quan đến sự việc lên top thịnh hành mạng xã hội. Will Smith đã xin lỗi đồng nghiệp trên trang cá nhân. Chris Rock cũng từ chối tố cáo diễn viên tội hành hung.

Tài tử Will Smith đánh Chris Rock Will Smith đánh Chris Rock trên sân khấu Oscar 2022. Video: ABC

Viện Hàn lâm ra thông báo sẽ xử phạt Will Smith vì hành động không đúng mực. Ban tổ chức cho biết cần tiến hành một cuộc điều tra chi tiết trước khi ra kết luận cuối cùng. Các hình phạt dự kiến với diễn viên gồm đình chỉ hoặc buộc rời tổ chức, thu hồi tượng vàng. Giải thưởng hôm 28/3 là lần đầu Smith thắng Oscar. Trước đó, tài tử hai lần được đề cử với các phim Ali (2001) và The Pursuit of Happyness (2006).

