WHO điều tra máu đông sau khi tiêm vaccine AstraZeneca

WHO đang điều tra các báo cáo hiện tượng máu đông thành cục sau khi tiêm vaccine Covid-19 của AstraZeneca và có thể ra thông báo vào tuần tới.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 12/3 cho biết Ủy ban Cố vấn Toàn cầu về An toàn Vaccine của WHO đang "xem xét một cách có hệ thống dấu hiệu an toàn và đánh giá cẩn thận các báo cáo hiện tại về vaccine của AstraZeneca".

"Ngay sau khi WHO hiểu rõ vấn đề, những phát hiện và bất kỳ thay đổi nào trong khuyến nghị hiện tại của chúng tôi sẽ được thông báo tới công chúng ngay lập tức", ông Tedros nói.

Động thái của WHO diễn ra trong bối cảnh hơn 10 quốc gia, trong đó có Đan Mạch, Na Uy, Iceland và Thái Lan, dừng tiêm vaccine của AstraZeneca do lo ngại tính an toàn. Tính đến 10/3, khoảng 5 triệu người ở châu Âu đã được tiêm loại vaccine này, trong đó 30 trường hợp bị huyết khối tĩnh mạch sâu, tức những cục máu đông hình thành trong mạch máu và gây tắc nghẽn.

Lọ vaccine Covid-19 của AstraZeneca tại một điểm tiêm chủng ở bang Amazonas, Brazil hôm 9/3. Ảnh: AFP.

Tiến sĩ Mariangela Simao, trợ lý tổng giám đốc WHO về tiếp cận thuốc và sản phẩm y tế, nói thêm rằng WHO "có thể ra tuyên bố về vấn đề này vào tuần tới, khi hoàn tất các cuộc điều tra".

"WHO đồng quan điểm rằng chúng ta nên tiếp tục tiêm chủng cho đến khi làm rõ vấn đề", bà nói.

Theo tiến sĩ Soumya Swaminathan, nhà khoa học hàng đầu của WHO, vẫn chưa rõ liệu vaccine có thực sự gây ra máu đông.

AstraZeneca cho biết trong một tuyên bố hôm 12/3 rằng "không có bằng chứng" cho thấy vaccine của hãng làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. "Các tác dụng phụ được báo cáo sau khi tiêm chủng phải được xem xét trong bối cảnh các hiện tượng xảy ra tự nhiên trong dân số. Được báo cáo sau khi tiêm chủng không có nghĩa do tiêm chủng. Nó có thể hoàn toàn không liên quan", phát ngôn viên của hãng cho hay.

Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) cũng tuyên bố không dấu hiệu nào cho thấy vaccine của AstraZeneca gây cục máu đông và các quốc gia vẫn có thể tiếp tục tiêm chủng.

"An toàn của công chúng sẽ luôn được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi đang xem xét chặt chẽ vấn đề này, nhưng bằng chứng hiện có không xác nhận vaccine là nguyên nhân. Mọi người vẫn nên đi tiêm vaccine khi được yêu cầu", tiến sĩ Phil Bryan, người đứng đầu về an toàn vaccine tại cơ quan quản lý dược và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Anh, cho biết.

Huyền Lê (Theo CNBC)