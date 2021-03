AstraZeneca tuyên bố vaccine không tăng nguy cơ đông máu

Công ty dược AstraZeneca khẳng định vaccine Covid-19 của họ an toàn, sau khi một số nước dừng tiêm chủng vaccine này vì lo nguy cơ gây đông máu.

"Một phân tích dữ liệu an toàn của chúng tôi với hơn 10 triệu hồ sơ không tìm ra bất cứ bằng chứng nào cho thấy vaccine AstraZeneca có thể làm tăng nguy cơ huyên tắc phổi hoặc huyết khối tĩnh mạch sâu ở bất kỳ nhóm tuổi, giới tính, lứa tuổi hay quốc gia cụ thể nào", phát ngôn viên của hãng dược AstraZeneca, có trụ sở ở Anh, ra tuyên bố hôm nay.

Thuyên tắc phổi là tình trạng nghẽn mạch máu ở phổi xảy ra đột ngột khi các cục máu đông di chuyển từ bộ phận khác trong cơ thể (đa số là ở chân) đến phổi. Huyết khối tĩnh mạch sâu là một chứng bệnh có liên quan đến tình trạng máu đóng cục trong các tĩnh mạch nằm sâu bên trong cơ thể, thường gặp nhất là các tĩnh mạch ở chân.

Lọ vaccine AstraZeneca tại một hiệu thuốc ở Paris, Pháp, hôm 12/3. Ảnh: AFP.

Nhiều quốc gia gần đây đã dừng tiêm chủng vaccine Covid-19 của AstraZeneca do lo ngại xảy ra tình trạng đông máu. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay đã khẳng định không có lý do để ngừng tiêm chủng vaccine Covid-19 của AstraZeneca.

Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) cũng tuyên bố các quốc gia vẫn có thể tiếp tục tiêm chủng vaccine của AstraZeneca khi trình xem xét về khả năng gây đông máu của vaccine này được xem xét.

"Quan điểm của ủy ban an toàn thuộc EMA rằng lợi ích của vaccine AstraZeneca lớn hơn nhiều so với rủi ro nó có thể đem lại. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy việc tiêm vaccine AstraZeneca gây tình trạng đông máu, những tác dụng phụ đó không được liệt kê trong loại vaccine này", EMA cho biết.

Cơ quan này nói thêm quyết định dừng tiêm của một số nước, như Đan Mạch, chỉ là "biện pháp phòng ngừa trong lúc đang tiến hành điều tra về khả năng tăng nguy cơ đông máu của vaccine".

Theo số liệu từ các cơ quan tiêm chủng, trong khoảng 5 triệu người châu Âu đã được tiêm vaccine AstraZeneca, chỉ có khoảng 30 người gặp các vấn đề về đông máu, tỷ lệ không ngoài dự đoán về nguy cơ rủi ro của các chuyên gia.

Ngọc Ánh (Theo AFP)