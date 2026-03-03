Vợ đánh vật kèm con học đến 11h đêm từ ngày siết dạy thêm

Tỷ lệ đỗ lớp 10 công lập ở Hà Nội chỉ khoảng 60%, trong khi lớp học thêm đóng cửa, chúng tôi không thể ngồi yên chờ con thi trượt.

Con tôi đang học lớp 9 công lập. Trước đây, con có học thêm vài môn chính ở ngoài. Từ khi quy định chặt chẽ hơn, hoạt động dạy thêm bị siết chặt, các lớp này buộc phải dừng lại. Cũng từ đó, vợ tôi gần như ngày nào cũng ngồi kèm con học đến 11h đêm. Ăn cơm xong là hai mẹ con ôm sách vở ra bàn. Tôi nhìn mà vừa thương vợ, vừa thương con, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Vấn đề ở đây không đơn giản là chuyện thích hay không thích học thêm? Nguyên nhân sâu xa hơn nằm ở các kỳ thi phân hóa đầu vào: thi vào lớp 10 công lập, thi vào trường chuyên, lớp chọn, thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học... Tôi lấy ví dụ, khu vực trung tâm Hà Nội, tỷ lệ đỗ vào lớp 10 công lập trung bình chỉ khoảng 60-65%. Nghĩa là khoảng 35-40% học sinh còn lại sẽ không có chỗ trong trường THPT công lập. Với tỷ lệ như vậy, những em ở nhóm giữa và nhóm dưới như con tôi chẳng lẽ "ngồi yên chờ trượt"?

Chính áp lực đó khiến nhu cầu học thêm tồn tại. Khi đề thi vẫn mang tính hàn lâm, vẫn có nhiều câu hỏi đánh đố, nâng cao, thì phụ huynh như chúng tôi rất khó yên tâm nếu con chỉ học đúng chương trình trên lớp. Dù không muốn tạo áp lực, tôi vẫn thấy mình bị cuốn vào guồng quay đó. Ai cũng sợ con mình tụt lại phía sau.

Tôi ủng hộ việc quản lý dạy thêm, học thêm để tránh tiêu cực. Nhưng nếu gốc rễ là chương trình còn nặng và kỳ thi vẫn khắc nghiệt, thì việc cấm đoán hành chính liệu có giải quyết được nhu cầu thật sự?

>> 'Học thêm suốt ba tháng hè tại nhà cô giáo'

Vợ tôi không phải giáo viên chuyên nghiệp. Cô ấy cũng mệt mỏi sau một ngày làm việc, nhưng vẫn cố ngồi kèm con vì sợ con không theo kịp. Con tôi có hôm mắt díu lại mà vẫn cố làm cho xong đề.

Thực tế, có những bài Toán, Lý, Hóa tôi đọc còn thấy rối. Tôi từng học qua rồi, nhưng nhiều dạng bài nâng cao bây giờ thực sự vượt xa mức cơ bản của chúng tôi ngày trước. Tôi tự hỏi, liệu tất cả học sinh lớp 9 có nhất thiết phải tiếp cận những phần kiến thức nặng như vậy không? Có những nội dung, theo tôi, chỉ nên dành cho học sinh muốn đi chuyên sâu hoặc phục vụ những ngành nghề đặc thù sau này.

Nhìn cảnh đó, tôi chỉ ước chương trình học được giảm tải hợp lý hơn, đề thi tuyển sinh thay đổi theo hướng đánh giá năng lực cơ bản thay vì quá chú trọng phân hóa học lực của học sinh. Khi áp lực đầu vào bớt căng thẳng, nhu cầu học thêm tự khắc sẽ giảm. Chứ còn hiện tại, thật khó để tôi có thể bình thản nói rằng: "Con không cần học thêm cũng được".

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, sau Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về dạy thêm thì "chi phí học thêm của phụ huynh phải bỏ ra lại cao hơn so với trước". Lý do là cha mẹ phải đưa con ra ngoài trường, khiến phát sinh chi phí thuê trung tâm, giáo viên đi lại, và đưa đón con từ nhà đến chỗ học thêm. "Rất nhiều vấn đề kéo theo. Khi không dạy ở trường, đưa ra dạy ở trung tâm thì chi phí dạy thêm, học thêm là nỗi lo của phụ huynh", bà Thanh nói.

Quang Tuan