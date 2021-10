Vợ chồng Daniel Craig mặc đồng điệu

Theo Hollywood Reporter, Daniel Craig và Rachel Weisz là một trong những cặp vợ chồng có đời sống hôn nhân lãng mạn, hạnh phúc ở Hollywood. Tài tử "James Bond" và mỹ nhân "Xác ướp Ai Cập" kết hôn năm 2011, đón con gái đầu lòng năm 2018. 10 năm bên nhau, họ ít khi dự thảm đỏ chung. Nhưng mỗi lần xuất hiện, cặp sao luôn được các tạp chí thời trang như Vogue, Elle, Harper's Bazaar khen ngợi về gu thời trang. Bên vợ, Daniel sắm vai quý ông thanh lịch, cổ điển. Trong khi đó, Rachel ghi điểm bằng những bộ đầm nữ tính, tôn đường cong, đồng điệu phong cách của chồng.

Năm 2012, cặp sao lần đầu cùng lên thảm đỏ trong buổi công chiếu "The Girl with the Dragon Tattoo" ở Madrid, Tây Ban Nha. Vogue đánh giá trang phục của cả hai gây ấn tượng bởi gọn gàng, đường cắt sắc nét. Nam diễn viên chọn suit nâu nhạt cao cấp của Brunello Cucinelli, đồng điệu giày ofxord và cà vạt. Vợ anh chọn đầm trumpet màu đen, nhấn bằng thắt lưng da mộc màu nâu phong cách hoài cổ. GQ mô tả trên thảm đỏ, cả hai trao nhau ánh mắt tình tứ. Ảnh: GQ