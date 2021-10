Thời trang kinh điển của các 'Bond Girl'

Bộ đầm lụa mỏng ôm sát cơ thể kèm mũ trùm đầu của Grace Jones trong "A View to a Kill" (1985) cũng nằm trong nhóm thiết kế biểu tượng. Trong đó, Jones vào vai May Day - vệ sĩ và người tình của nhân vật phản diện Max Zorin. Trang phục cô mặc trong phim được hàng loạt tạp chí điện ảnh lẫn thời trang khen ngợi. Toàn bộ tủ quần áo của nhân vật do huyền thoại Azzedine Alaïa thiết kế với phong cách gợi cảm, tôn vinh đường cong phụ nữ. Vogue đánh giá các bộ cánh góp phần tạo nên hình ảnh một nhân vật điên rồ, xấu xa và nguy hiểm.